Premio Città di Battipaglia al compagno Rondello

Pubblicato il 06-07-2018

Ieri 5 luglio 2018 alle ore 17,00, nel ‘Salotto in Casa comunale’, Palazzo del Municipio della città di Battipaglia, in Piazza Aldo Moro, si è svolta la cerimonia di premiazione della V Edizione del Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa “Premio Città di Battipaglia” – sezione libri, con il patrocinio del Comune di Battipaglia e della Provincia di Salerno ed il riconoscimento della Presidenza della Repubblica. Il nostro collaboratore Salvatore Rondello ha partecipato con il suo libro di poesie “Corpo bifronte ed altre vagazioni” ricevendo il premio ed il diploma di merito come terzo classificato nella sezione ‘libri di poesia’ a seguito della valutazione di una giuria qualificata. Alla manifestazione hanno partecipato, da tutte le Regioni d’Italia ed anche dall’Estero, numerosi poeti e scrittori.

Al nostro amico e compagno Salvatore Rondello un sentito ‘Ad majora’ da tutta la Redazione dell’Avanti.