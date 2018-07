Scrive Andrea Zirilli:

Chi combatte la flessibilità combatte l’occupazione

Pubblicato il 17-07-2018

“Chi combatte la flessibilità non combatte il precariato, ma l’occupazione”. La somministrazione di lavoro coniuga la flessibilità richiesta dalle aziende, con il rispetto delle regole e la sicurezza del lavoratore.

Ma la somministrazione di lavoro è solo uno dei servizi che può erogare un’agenzia. Ecco perché è un errore parlare di “agenzie interinali”. Le agenzie per il lavoro sono un soggetto privato con finalità pubblica: come operatori polifunzionali, seguono non solo l’azienda, ma anche il lavoratore nell’orientamento, nella formazione e nella gestione della carriera. Più di ogni altro attore del mercato, hanno gli strumenti per favorire, la ripresa del mercato occupazionale. Come?

Continuando a fare meglio ciò che han fatto bene in questi anni: intermediando con efficacia domanda e offerta di lavoro, tutelando il lavoratore nel mercato del lavoro, inserendo le persone in percorsi formativi e di continuità professionale, accompagnando i lavoratori in percorsi di ricollocazione professionale, facendo dialogare scuola e lavoro, garantendo a tutti i lavoratori welfare e sicurezza. Questi soggetti sono il primo alleato per ridare dignità al lavoro.