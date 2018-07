Scrive Andrea Zirilli:

La dignità è nel lavoro

Pubblicato il 09-07-2018

Papa Francesco ci ricordava che “un fattore importante per la dignità della persona è il lavoro. La cultura del lavoro, in confronto a quella dell’assistenzialismo, implica educazione al lavoro fin da giovani, accompagnamento al lavoro, dignità per ogni attività lavorativa, ed eliminazione del lavoro nero”.

La dignità di una persona, sta nella sua capacità di non dipendere da nessuno. Le politiche sul lavoro sono efficaci se trovano soluzioni alla disoccupazione, se creano opportunità di lavoro, se riducono gli ostacoli a chi crea occupazione, se favoriscono nuove condizioni per lo sviluppo e il reinserimento lavorativo dei soggetti più deboli. La dignità sta nell’avere la possibilità di lavorare in un ambiente salubre, con uno salario adeguato, con garanzie di sicurezza e welfare, in un’azienda che consideri il lavoratore una risorsa che possa valorizzare le proprie competenze. Le politiche sul lavoro si completano poi, garantendo al lavoratore la continuità professionale con stimoli attivi che accrescano la sua occupabilità.

Per dare dignità al lavoro va combattuto l’abuso di contratti senza alcuna tutela, lavori sottopagati, senza alcun diritto e senza sindacato, nel tessuto malato dell’economia sommersa.

Andrea Zirilli