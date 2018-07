Gentilissimo Direttore, mi rivolgo a Lei nella speranza che questa lettera possa essere pubblicata (se non tutta, almeno in parte) sul Suo giornale. Non sono una persona avvezza a lamentarmi, ma ...

Ok, siamo nella società definita “post-thrut”. Siamo inondati da una mare di “fakes” che puntano alla costruzione di un mondo che non c’è. Ovviamente per costruire “il mondo che non ...

Scrive Andrea Zirilli:

Evitiamo i burroni e gli sgambetti

Pubblicato il 11-07-2018

Le politiche sul lavoro e quelle economiche e fiscali, richiedono un atteggiamento serio e responsabile: ormai non è più il tempo della rincorsa elettorale al facile consenso. Da cultore della politica e appassionato di calcio, sono poco attratto da chi da l’impressione di essere un buon giocatore, ma poi guardandolo bene corre molto, porta il pallone da una parte all’altra del campo, ma a testa in giù, non costruendo, facendo solo movimento inconcludente. Un Governo si misura per i consensi che raccoglie su proposte precise che contribuiscano alla crescita del Paese. Gli italiani non meritano atteggiamenti rissosi e dichiarazioni muscolari senza contraddittorio. Vorrei vedere politici autorevoli e intelligenti che siano guide attorno a cui ci siano consenso e dialettica e non solo disciplina e obbedienza. Quando si prendono delle decisioni importanti sul futuro economico dell’Italia dobbiamo evitare i burroni ma soprattutto gli sgambetti per non caderci dentro.

Andrea Zirilli