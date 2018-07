Scrive Luigi Mainolfi:

Non confondere la causa con l’effetto

Pubblicato il 17-07-2018

Un giorno, un signore portò il figlio alla foce di un fiume per fargli costatare che era inquinato. Il figlio, dopo un po’, si rivolse al padre e gli disse:- Papà, mi hai portato a vedere una cosa che vedono tutti. Io voglio capire dove nasce l’inquinamento. Il padre capì e disse:- Torniamo a casa. Quando lessi queste parole, si rafforzò, in me, la convinzione che, nel nostro Paese, non si cercano mai le cause dei problemi, si fotografano gli effetti ed “ è subito sera”. Secondo me, il corpo sociale richiede, per essere curato, “medici sociali”, capaci di individuare le cause delle “malattie” esistenti. Inoltre, Einstein, nel 1905, disse che i problemi non possono essere risolti dalla mentalità, che li ha creati. Molti problemi attuali sono di difficile soluzione, a causa di una mentalità antica, non considerata causa e dall’apatia. Quindi, il primo impegno della politica dovrebbe essere quello di adeguare la mentalità al dinamismo della società e alle nuove realtà socio-culturali. Come nel grande, così nel piccolo. Questo ragionamento trova conferma anche nel caso di Avellino, dove, in 50 anni, sono cambiati molti Sindaci, ma la logica amministrativa è stata sempre la stessa. I problemi , perciò non sono stati risolti, ma si sono aggravati. Se pensiamo a Comuni , come Napoli e Roma, troviamo concretizzato lo stesso teorema, che vale anche per la politica nazionale. Nella prima Repubblica, i partiti avevano un modello di società, che fungeva da bussola e da traguardo. La ricerca della soluzione dei problemi partiva dalla convinzione, che essa dovesse essere in sintonia con il modello di società adottato. Nella seconda Repubblica , nessun partito ha un modello di società e la confusione tra causa ed effetti è totale. Faccio alcuni esempi: 1) Il debito pubblico viene considerato il demonio da sconfiggere, perché causa dei mali del Paese. Dalla sua crescita dipende quella del rapporto Deb/Pil, che crea altri effetti, come spread, aumento dei tassi passivi e della diffidenza degli altri Paesi. Considerarlo causa, spinge a ridurre le spese ( pensioni, servizi, ticket sanitario, dipendenti pubblici, ecc) e ad aumentare l’IVA, il costo dei servizi, ecc. Decisioni negative per le famiglie. Il debito pubblico, invece, è effetto di scelte sbagliate e di “politica allegra”. Si può incominciare a risolvere il problema del Debito Pubblico , se si considera effetto e non causa e se si neutralizzano le voci improduttive, che lo producono. 2) La destra economica sostiene che il precariato incoraggi ( causa) gli investimenti (effetti), e, quindi, la crescita. Nasce spontanea una domanda:- La crescita, di chi? Risposta:– Dei pochi. Per gli investitori, il precario è un titolo di rendita, utilizzato per trovare lavoratori a basso costo. L’aumento degli investimenti, invece, dipende dalla propensione al consumo, che , a sua volta, dipende, anche, dalla sicurezza del posto di lavoro e dalla fiducia nel futuro dei lavoratori e delle famiglie. Merkel sintetizzò il suo programma elettorale con la frase “ Costruiremo un Paese in cui c’è tranquillità ed è bello vivere”. I nostri giovani laureati fuggono in Paesi stranieri, facendo venir meno energie e consumatori, per paura di diventare precari. Economisti famosi vanno affermando che le nuove generazioni faranno i precari, perché cosi vogliono i poteri forti. 3) Si sostiene che i populismi ( causa) possono far rinascere i sovranismi ( effetti). Si nasconde il fatto che i populismi sono effetti della cattiva politica di chi governa. La politica diventa cattiva quando si lascia corrompere dai poteri forti. Basta ricordare le vicende argentine. A dimostrazione di questa convinzione, richiamo l’ articolo, dal titolo: “I nipotini a Cinque stelle di Peron”, pubblicato su LA LETTURA,supplemento del Corriere della Sera, di domenica scorsa. 4) Nella prima Repubblica, c’era la convinzione che le scelte fossero conseguenza della volontà di perseguire un modello di società. Nella seconda Repubblica e, in modo più accentuato, negli ultimi anni, si è rafforzata la convinzione di dover partire dalla soluzione di singoli problemi. Anche ciò è conseguenza dalla confusione tra causa ed effetto. I populisti pensano che il generale sia effetto dei particolari (causa). Niente di più sbagliato. Avere chiaro il generale è un’ottima bussola politica. Chi non ce l’ha, brancola, cercando consensi per sopravvivere, distribuendo mance e promettendo la luna. La mancanza di una cultura riformista non fa cercare le cause dei problemi. La propaganda politica si limita alla denigrazione dell’avversario e a fotografare la realtà, senza sapere come governarla. Le campagne elettorali, campo di battaglia per gli eserciti delle forze politiche, sono festival delle banalità. Le negatività, di cui ho parlato, esplodono in tutta la loro forza. Purtroppo, gli elettori valutano i candidati, per come vestono, non per il loro curriculum politico. Speriamo bene.

Luigi Mainolfi