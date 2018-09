La regina del soul Canadese Tanika Charles al BIKO di Milano

Pubblicato il 25-09-2018

La nuova stella della Soul music Canadese Tanika Charles si esibirà per la prima volta in Italia il prossimo 27 Ottobre all’Arci BIKO di Milano, in data unica Italiana ed in chiusura del tour Europeo che toccherà anche Germania, Francia e Spagna. In occasione del nuovo tour è in uscita il 05 Ottobre anche il nuovo singolo di Tanika Charles dal titolo “Love Fool”, estratto dall’acclamato album d’esordio “Soul Run”.

Nata ad Edmonton, ma con radici a Trinidad e Tobago, cresciuta ascoltando Patti Labelle, Stevie Wonder e D’Angelo, in pochi anni Tanika Charles si è imposta come la stella nascente della scena soul canadese. Il suo disco di debutto “Soul Run”, prodotto da Slaka the Beatchild della BBE Records, più noto al grande pubblico per le sue collaborazioni con la superstar hip hop Drake, è stato pubblicato in tutto il mondo ad Aprile 2017 su Record Kicks aggiudicandosi il Polaris Music Prize, prestigioso premio della critica Canadese, e ricevendo una nomination ai Juno Awards, i Grammys Canadesi, come disco R&b/Soul dell’anno insieme ai The Weeknd. La rivista inglese Uncut l’ha definita “la cosà più cool uscita negli ultimi anni dal Canada dopo Drake” e la testata americana Afropunk ha parlato di una “ventata di aria fresca nella scena soul”. Dopo aver condiviso i palchi con Estelle, Haitus Kayote, Lauryn Hill e Macy Gray e girato in lungo ed in largo il Nord America e l’Europa, Tanika Charles e i sui fedelissimi The Wonderfuls sbarcano finalmente in Italia in data unica per infiammare il palco del BIKO Milano.

L’occasione è quella del compleanno di Record Kicks etichetta milanese che festeggia con il concerto dell’artista canadese 15 anni di vita. Attiva del 2003 e distribuita in tutto il modo la Record Kicks è tra le etichette di punta della scena “deep funk” e “retro soul” contemporanea. Fedele al motto “The Explosive Sound of Today’s Scene” nel corso degli anni ha lanciato artisti provenienti da ogni parte del globo, tra cui Hannah Williams, Marta Ren, Baby Charles, e Martha High & Osaka Monaurail e i nostri Calibro 35 e The Bluebeaters. Con un catalogo di oltre 200 uscite vanta il supporto di fan del calibro di Kenny Dope, Mr Scruff e non ultimo Jay-Z, grazie al quale la label milanese ha ricevuto una nomination agli ultimi Grammy Awards per via di “Late Nights And Heartbreak”, brano di Hannah Williams attorno al quale il rapper newyorkese ha costruito la titletrack del suo ultimo album ‘4:44’.