BATTAGLIA NAVALE

Pubblicato il 26-11-2018

Altissima tensione tra Mosca e Kiev. L’esercito ucraino è stato messo in stato di allerta in seguito agli incidenti avvenuti ieri con le forze navali russe nello stretto di Kerch, la parte di mare che separa la Russia dalla Crimea. Lo Stretto è l’unico passaggio dal Mar Nero al Mare di Azov; è percorso da un ponte di quasi 20 chilometri, inaugurato quest’anno e voluto personalmente da Vladimir Putin, che unisce fisicamente la Russia alla Crimea, la penisola ucraina annessa dalla Federazione con un referendum mai riconosciuto dalla comunità internazionale.

Ieri una piccola flottiglia di Kiev formata da un rimorchiatore, una piccola unità di supporto e un pattugliatore costiero, tutti della marina militare, hanno intrapreso il viaggio verso la città costiera di Mariupol, attraversando lo stretto di Kerch. Mariupol è la città controllata dal governo più vicina alle regioni separatiste e filo-russe di Donetsk e Lungask. Su Mariupol non si sono mai sopite le mire dei vicini separatisti filo-russi dell’autoproclamata repubblica di Donetsk.

Le autorità russe, che ritengono lo stretto in questione di esclusivo possesso russo, e non avendo sottoscritto accordi per il traffico navale militare ucraino da e per il Mar di Azov, hanno intimato alle unità di Kiev di fermarsi, sparando anche colpi di avvertimento dopo essere giunti alla collisione tra due unità.

A quel punto il Cremlino ha ordinato alla guardia costiera russa di intimare agli ucraini di non allontanarsi dal luogo dello scontro. Negli stessi minuti elicotteri da attacco russi e SU-25 sempre di Mosca sorvolavano lo stretto di Kerch.

Durante l’escalation due cannoniere della marina ucraina avrebbero lasciato il porto di Berdyansk in direzione dello stretto di Kerch. In risposta una portacontainer russa sarebbe stata posizionata per bloccare l’unico passaggio fisico ad oggi percorribile dallo stretto, precisamente sotto il ponte la cui costruzione è stata più volte criticata da Kiev e Bruxelles. Almeno due caccia dell’aviazione russa sarebbero stati impiegati per pattugliare lo Stretto mentre Kiev ha dichiarato che nelle operazioni i russi avrebbero impiegato elicotteri da combattimento. Secondo Mosca, il comportamento di Kiev sarebbe una “provocazione” architettata per scatenare un “conflitto regionale”.

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov chiede agli alleati occidentali di Kiev di “intervenire” e “dare una calmata” alla autorità ucraine, “coloro che vogliono mettere a segno punti politici prima delle elezioni presidenziali in Ucraina”.

Ma proprio ieri sera l’Alto rappresentante della politica estera Ue, Federica Mogherini, ha chiesto alla Russia di allentare la tensione e di ripristinare la libertà di circolazione. La situazione ad Azov, ha sottolineato Mogherini, dimostra come le tensioni e l’instabilità possano alimentarsi “quando non si rispettano le norme basilari di cooperazione internazionale”. L’Unione europea, ha ricordato, “non riconosce l’annessione illegale della penisola di Crimea alla Russia”: lo snodo di tutti i contrasti recenti tra Mosca e la comunità internazionale. Rassicurazioni e appoggio all’Ucraina sono arrivati anche dal segretario generale della nato Jens Stoltenberg che ha telefonato al presidente ucraino.

Oggi invece è ripartito lo scambio di accuse tra i due Stati. Il presidente ucraino Petro Poroshenko chiede alla Russia di “rilasciare immediatamente” i marinai ucraini catturati e restituire a Kiev le tre navi ucraine sequestrati dalle forze russe a largo della Crimea. A bordo del rimorchiatore Yana Kapu e delle cannoniere Berdiansk e Nikopol c’erano 23 militari ucraini. Secondo Kiev, sei sono rimasti feriti negli scontri. Mosca riferisce invece di tre ucraini feriti e non in pericolo di vita. Poroshenko ha firmato il decreto con cui si introduce la legge marziale in Ucraina per 60 giorni, fino cioè al 25 gennaio 2019. Il controllo sull’attuazione della legge marziale è affidato al segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, Oleksandr Turchynov. Il presidente, inoltre, ha presentato alla Verkhovna Rada, il Parlamento monocamerale ucraino, un corrispettivo disegno di legge che dovrà essere esaminato entro i prossimi due giorni ed eventualmente approvato. Il testo deve contenere la giustificazione per l’imposizione della legge marziale, le zone precise del Paese in cui verrà introdotta la misura, un elenco dei diritti e libertà costituzionali che verranno temporaneamente limitate e una lista dei compiti assegnati al comando militare e alle amministrazioni locali.

Il ministero della difesa di Kiev ha tuttavia reso noto di aver diramato l’ordine di mettere le forze armate in stato di allerta operativa. Poroshenko ha definito gli atti di Mosca «non provocati e folli». Intanto l’ambasciatore americano all’Onu, Nikki Haley ha confermato la riunione del Consiglio di Sicurezza, convocato d’urgenza per smorzare la tensione tra i due ex paesi sovietici. La riunione, che secondo fonti diplomatiche al Palazzo di Vetro è stata chiesta tanto dalla Russia che dall’Ucraina.