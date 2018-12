In via Ghibuzza l’Aurora è presente da ben 114 anni, da sempre luogo di vita culturale e politica, che ha attraversato la storia del Borgo e della città, per giungere ...

Pubblicato il 30-11-2018

Credo nello stato di diritto. Ho sempre combattuto contro la pena di morte. Di più. Proprio in questi giorni la Toscana rievoca il deliberato del Granduca che cancella la pena di morte, primo stato al mondo, dal proprio ordinamento. Non credo alla giustizia fai da te. Ti precipita nell’abisso. È Gesù a ricordarcelo con parole chiare e terribili: ‘L’uomo è un lupo per l’altro uomo’.

Il bisogno di giustizia invoca punizioni severe. E però la giustizia deve ispirarsi ai principi della ragionevolezza, della proporzionalità, della prudenza. La ragione, lo sa bene il giudice, deve spalancarsi sia sulla realtà regolata dal diritto che sul caso particolare e sugli effetti delle decisioni che si prendono. Temo che la vicenda che vede al centro Fredy Pacini entrerà nei libri di diritto.

Tuttavia la giustizia non può essere cavalcata per motivi politici, mai, tanto meno in casi drammatici come quello di Monte San Savino. Perdere una vita, una qualsiasi vita, non può far gioire nessuno. Il ministro dell’Interno non può mettersi alla testa del tifo. Il suo compito è prevenire il crimine, garantire ordine e sicurezza. Null’altro. La sua funzione non è esternare. È fare.

Resto ai fatti e alle dichiarazioni, mi avvalgo di quello che sappiamo. Furti su furti in azienda, un uomo che dorme da mesi nel capannone preoccupato che il furto si ripeta. Uno che vive così – si dice dalle nostre parti – ‘non vive da cristiano’. È sprofondato nella paura, vive alla giornata, costantemente all’erta. Dorme e vigila. È un uomo esasperato che ha perso fiducia nella giustizia. Nella notte, lo svegliano i rumori. Un piccone sfonda un vetro. Rieccoci, pensa. Spara in direzione della porta. È da lì che proviene il pericolo. Capisco!