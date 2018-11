Ucraina. Carri armati per la Campagna Elettorale

Pubblicato il 29-11-2018

Il Gigante russo rimane fermo ad aspettare le mosse di Kiev. L’Ucraina risponde alle accuse russe schierando i carri armati nello stretto di Azov e Petro Poroshenko si è fatto fotografare in una base di addestramento di carristi a 150 chilometri da Kiev. Il messaggio che ha voluto mandare è chiaro, lui è il Capo delle Forze Armate del suo Paese e dirigerà ogni azione per difenderlo. Più che provocare Mosca la mossa di Poroshenko sembra indirizzata a far alzare gli indici di gradimento per la sua presidenza in vista delle prossime elezioni.

Ma Poroshenko non si è limitato solo a questo, ma ha anche esortato la Nato a inviare navi nel Mar d’Azov. “La Germania – ha detto in un’intervista alla Build Poroshenko – è uno dei nostri più stretti alleati e speriamo che gli Stati della Nato siano ora pronti a trasferire le navi nel Mare di Azov per aiutare l’Ucraina e fornire sicurezza”, ha detto. La Nato ha espresso “pieno appoggio” per l’Ucraina, che non è uno stato membro.

L’atteggiamento ambiguo della Nato e della Comunità Internazionale che ha chiuso gli occhi davanti ai gruppi neonazisti in supporto di Piazza Maidan non lo è meno della Russia che dal 2014 con l’annessione della Crimea ha iniziato a prendersi ‘pezzi’ dell’ex Unione sovietica. Ma soprattutto resta da capire come mai Poroshenko abbia deciso di imporre la legge marziale in questa occasione e non quando la Crimea fu annessa dalla Russia nel 2014 o quando i ribelli sostenuti dalla Russia occuparono parte delle regioni di Donetsk e Luhansk. La risposta però potrebbe essere nel mancato appoggio della Comunità internazionale che oggi appare coesa e schierata con Kiev.