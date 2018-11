Il congresso è stato dunque convocato, il sesto in dieci anni. Abbiamo il tempo necessario per organizzarlo come si deve: precisare la linea politica, farla ...

Brancaccio: “Giornata storica per la Provincia”

Pubblicato il 27-11-2018

Il Sindaco Natale ridona dignità al popolo casalese con la nomina di Cafiero, Roberti e Tocco, cittadini onorari di Casal di Principe. Come aveva annunciato dal palco di Caserta alla Festa Nazionale dell’Avanti, il sindaco di Casal di Principe Renato Natale ieri ha conferito la cittadinanza onoraria a Federico Cafiero de Raho, Procuratore Nazionale Antimafia, al suo predecessore ed attuale assessore regionale, Franco Roberti ed dell’ex capo della mobile Alessandro Tocco. La cerimonia è stata svolta al teatro della legalità un bene confiscato allo storico boss casalese Francesco Schiavone (Sandokan) ed oggi donato alla comunità.

“Voi siete un po’ come l’esercito di liberazione – ha dichiarato Natale – qui c’erano i partigiani che facevano la lotta contro la camorra a volte anche da clandestini. Poi siete arrivati voi magistrati, forze dell’ordine, come gli anglo americani, e avete portato avanti il processo di liberazione. Adesso siamo in un’altra fase stiamo portando avanti un processo di ricostruzione che dura da tempo. Un viaggio che è cominciato 25 anni fa con la morte del mio carissimo amico don Peppe Diana. Da allora c’è sempre stato bisogno di voi, ma è cresciuto sempre di più un movimento di popolo. Con questa cittadinanza onoraria vogliamo in qualche coronare questo percorso di cambiamento che non è ancora finito”.

Federico Cafiero de Raho, ha ricordato quando nel lontano 1992 cominciò ad occuparsi della camorra casalese: “Ho conosciuto questa città quando era totalmente soggiogata alla camorra – ha esordito – gli omicidi avvenivano dappertutto, ma dal punto di vista giudiziario in questa provincia sembrava che non accadesse mai nulla. L’ultima sentenza era del 1986. Mi recai al comando provinciale dei Carabinieri per capire quali elementi avevano. Trovai solo arresti per possesso di armi e vicende che risalivano al passato. Stessa cosa alla squadra mobile. La camorra casalese era ignorata quasi totalmente. La svolta si ebbe quando si pentì Carmine Schiavone e dai suoi racconti ne venne fuori un quadro incredibile. Il clan aveva i consorzi del calcestruzzo, degli inerti, delle cave. Aveva una capacità di muoversi sugli appalti in modo incredibile. I sindaci dei comuni erano parenti o contigui quasi tutti al clan dei casalesi, come vi erano appartenenti alle forze dell’ordine, magistrati, giornalisti, politici di livello nazionale legati ai casalesi. Vi era un tessuto totalmente inquinato e il primo intervento lo facemmo con l’operazione “Spartacus 1″, 146 indagati. Era un contesto malavitoso consolidato che non consentiva a nessuno di esprimere liberamente la propria volontà. A governare erano loro. Oggi le cose sono profondamente cambiate. Il 19 marzo – ha concluso – siamo a 25 anni dalla morte di don Diana. Vorrei che il venticinquesimo anno fosse quello del sovvertimento totale in onore e in ricordo di un sacerdote che è stato capace di portare un messaggio forte e che si possa dire che i casalesi sono un modello di libertà e giustizia”.

“Oggi è una giornata storica per la nostra Provincia – dichiara Francesco Brancaccio – ringrazio il sindaco Renato Natale per il lavoro che sta svolgendo sul territorio per ridare dignità ad un intera comunità e dare una nuova visione nell’essere definito casalese. Cafiero, Roberti e Tocco, sono tre persone che per anni sono stati il vero simbolo della lotta alla camorra in una terra dove il territorio e l’amministrazione pubblica non era lo Stato, ma la camorra il conferimento della cittadinanza onoraria è un onore per tutta Terra di Lavoro che vuole fortemente riappropriarsi del ruolo che le aspetta quello di terra di cultura , di storia e non terra dei fuochi e del malaffare.

Federazione P.S.I. Caserta