‘Cavoletti di Bruxelkles’ la cena Conte-Juncker

Pubblicato il 26-11-2018

Non conosciamo il menù della cena di Conte con Juncker, ma sembrerebbe che siano stati utilizzati degli ottimi dolcificanti per rendere più gradevole l’amarezza dei ‘cavoletti di Bruxelles’.

Il governo non vorrebbe cambiare i fondamentali della manovra. Sarebbe tuttavia disponibile a ritoccare qualche decimale, ma si dovrebbero confermare le riforme su pensione, lavoro e aiuti alle imprese. Così hanno fatto sapere fonti della Lega dopo la cena di Bruxelles.

Il vicepremier Matteo Salvini, dopo la partita di calcio Lazio-Milan, intervistato dai cronisti su quello che si farà dopo la cena di Bruxelles, ha detto: “L’apertura di Juncker? Di quello parleremo domani”. Salvini ha rimandato tutto al vertice di domani con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l’altro vicepremier Luigi Di Maio al quale dovrebbe partecipare anche il ministro dell’Economia Giovanni Tria.

Giuseppe Conte, conversando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi, ha detto: “Il problema non è 2,2 o 2,4%, ma la tenuta del patto economico generale: stiamo aspettando gli approfondimenti da parte della Ragioneria e del Mef e dopo faremo le nostre valutazioni”.

Al termine del vertice europeo sulla Brexit, il premier Conte ha detto: “C’è stato modo di scambiare opinioni con Merkel, Macron e altri, il clima si conferma buono, c’è fiducia reciproca, confidiamo di poter completare il percorso con reciproca soddisfazione. Con Junker c’è stato un clima molto sereno, di confronto, c’è un dialogo aperto. Non abbiamo parlato di saldi finali, ma piuttosto delle nostre riforme e del nostro piano, stiamo rivoluzionando il Paese”.

Jean Claude Juncker ha ribadito: “Ho messo in chiaro ieri sera che non siamo in guerra con l’Italia. La cena sulla manovra con il premier Conte che è stata vivace e interessante. Al termine dell’incontro abbiamo concordato di restare in contatto permanente per diminuire le divergenze di vedute tra la Commissione e l’Italia”.

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, al termine del vertice sulla Brexit, ha detto: “Ovviamente spero in un buon esito dei negoziati tra l’Italia e la Commissione Ue sulla manovra. Ho parlato molto brevemente con il premier Conte e gli ho chiesto di aggiornarmi sull’incontro di ieri con il presidente dell’esecutivo Jean-Claude Juncker e i commissari Moscovici e Dombrovskis. Sono lieta che ci sia un dialogo nel contesto del processo guidato dalla Commissione”.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, in una conferenza sampa, ha detto: “Con il premier italiano Conte ho avuto una buona discussione a margine del Consiglio e proseguiremo il lavoro insieme, questo è quello che mi aspetto dall’Italia e che l’Italia si aspetta dalla Francia”.

L’ex premier ed ex presidente della Commissione Ue, Romano Prodi, nella trasmissione televisiva ‘Mezz’ora più’, su Rai 3, ha detto: “Attenzione che, oltre all’Italia e all’Europa, c’è un terzo protagonista, il mercato. C’è uno spread che va su e giù, ci sono investitori esteri che sono diffidenti e fondi che lasciano il Paese. Bisognerebbe avere serenità e un po’ di saggezza per evitare altri incidenti. Saggezza vuol dire coerenza e un messaggio che viene capito, rapporti umani normali. Invece oggi c’è sempre qualche dichiarazione, qualche insulto”.

Un duro attacco al governo lo ha fatto anche Maurizio Landini, candidato al vertice della Cgil con buone probabilità di succedere a Susanna Camusso. L’ex capo della Fiom ha affermato: “Il Governo è partito male con un contratto che si è rivelato sinora solo lo strumento per una lunga campagna elettorale e con un atteggiamento di non voler discutere con i sindacati che non è diverso da quello dei precedenti esecutivi”.

Landini, intervistato da Lucia Annunziata su Rai3 nel corso di ‘Mezz’ora in più’, ha smentito coloro che lo hanno definito un candidato filo-grillino alla guida del sindacato.

Il sindacalista ha anche detto: “Noi siamo arrivati a questo congresso avendo delle proposte, non abbiamo discusso di chi faceva il segretario. Noi abbiamo discusso quali sono le proposte da mettere in campo per ridare diritti al lavoro che in questi anni è stato messo in difficoltà. Noi in questi anni abbiamo contrastato i governi che ci sono stati nel nostro Paese per le politiche sbagliate che hanno fatto, che del resto purtroppo gli elettori hanno anche penalizzato. Da questo punto di vista noi siamo un sindacato che ha una sua autonomia, e che ha un progetto molto preciso. La manovra giallo-verde la consideriamo una manovra che, pur contenendo qualche elemento di novità, se penso ad alcune cose sulle pensioni piuttosto che su altri argomenti, è una manovra inadeguata, sbagliata, che non affronta il problema di fondo che è come fare ripartire l’economia, come fare ripartire gli investimenti e come creare lavoro con diritti. Mi permetto di dire che son partiti male, perchè il famoso contratto è un contratto tra privati che di fatto si sta vedendo adesso che cos’è: è una lunga campagna elettorale verso le elezioni europee che esautora il Parlamento e non si confronta neanche con le organizzazioni sindacali. E invece i numeri del sindacato imporrebbero un maggior rispetto. Uno può avere il giudizio che vuole sui sindacati e sulla Cgil, io vorrei ricordare a tutti che noi abbiamo 5 milioni e mezzo di iscritti e se metto assieme gli iscritti a Cisl e Uil stiamo parlando di 11 milioni e mezzo di persone italiane che volontariamente si sono iscritte alle organizzazioni sindacali e che attraverso questa iscrizione chiedono come cittadini lavoratori, precari, pensionati, di avere dei soggetti che a nome loro contrattano e discutono con le loro condizioni. Questo Governo sta facendo le cose che hanno fatto anche gli altri: non vuol discutere con i sindacati. Pensa di poter risolvere i problemi da solo: in questo modo penso che andrà a sbattere, ma il rischio che io vedo è che porti a sbattere l’Italia”.

Anche da Tsipras sono arrivati consigli all’Italia. Il leader greco, memore della ritirata che improvvisò nel luglio 2015 dopo aver bloccato i conti bancari degli elettori per evitare il collasso del sistema, ha consigliato all’Italia: “È meglio che facciate oggi quel che comunque vi faranno fare domani”.

Con la cena a Bruxelles, Juncker ha convinto Conte. Dunque, oltre a Savona, sta sempre più maturando nel governo l’esigenza di modificare la manovra salvando assegno di cittadinanza e quota cento per le pensioni. Sapremo stasera, dopo il vertice al Consiglio dei ministri cosa verrebbe modificato per poter evitare la procedura sanzionatoria della Ue.

Oggi, i mercati hanno manifestato apprezzamento per le possibili modifiche alla manovra: lo spread è in discesa e la Borsa di Milano è in forte rialzo.