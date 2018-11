Si stanno mobilitando in tanti, senza partiti e sindacati, ma spontaneamente o attraverso movimenti e associazioni, per contestare il governo in nome della crescita, del ...

Un libro di Morassut

PD, cambiare o morire

Pubblicato il 26-11-2018

Cambiare o morire. Dopo la débacle elettorale del 4 marzo, che ha visto ridurre drasticamente la forza elettorale del Partito Democratico, per il PD, ma sarebbe meglio dire per la sinistra tutta, è necessaria una svolta, una trasformazione epocale che metta in discussione la stessa forma partitica a cominciare dal nome. Se ne è discusso oggi, presso il cinema Farnese a Roma, nel corso della presentazione del libro di Roberto Morassut “Democratici. “Democratici. Un movimento per l’Europa contro le diseguaglianze”, pubblicato dalle edizioni Ponte Sisto, alla presenza di Nicola Zingaretti, Monica Cirinnà, Luigi Manconi, Virman Cusenza e Marco Damilano. Con gli ultimi sondaggi che danno la Lega vicina al 37% è chiaro che la strada imboccata dopo le elezioni, quella di un sostanziale stallo dove proseguono le liti interne tra ipotesi di future ulteriori scissioni, non porta da nessuna parte. E non è certo presentando sei candidati alle primarie congressuali, con il concreto rischio che nessuno raggiungerà il 50% e che sarà ancora una volta l’apparato a decidere, che si verificherà quella tanto invocata “rifondazione” che non è però accompagnata da alcuna idea di riforma, né da una profonda analisi delle cause della crisi attuale.

Si parte dunque da un’analisi della sconfitta che ha radici lontane e molteplici dalla perdita di ricchezza, alla crescita delle diseguaglianze economiche e sociali, al blocco della scala sociale, domande alla quale la sinistra europea non ha saputo dare risposte. Si passa per il graduale abbandono dei territori, delle sezioni dove il militante e l’iscritto poteva esporre i propri problemi, dire la sua opinione, sentirsi parte attiva di un processo politico; per arrivare all’attuale PD, a quello del “chi non è con noi” è fuori, dove le correnti si spartiscono candidature e ruoli e i nomi contano più delle idee. A questo si è aggiunto quello che Luigi Manconi ha definito “l’irresistibile spirito scissionista della sinistra” per il quale ogni sconfitto fonda il suo partito con gli esiti che ben conosciamo.

Dopo il decennio dell’Ulivo, generato dalla convergenza elettorale e di governo delle componenti più democratiche fuoriuscite dalla dissoluzione dei vecchi partiti costituzionali della Prima Repubblica, e quello che ha seguito la nascita del PD veltroniano, che ha dimostrato una distanza sempre più crescente tra quello che avrebbe dovuto essere e quello che poi è stato, siamo dunque al “che fare?” di leniniana memoria.

Morassut, che in questo libro ha raccolto una serie di interventi, di articoli o di brani di pubblicazioni scritti, pronunciati o pubblicati tra il 2009 ed oggi, è chiaro: il ciclo di “questo Pd” si è esaurito col voto del 4 marzo. Ora serve qualcosa di diverso che esca dalla tradizionale forma di Partito e allarghi il suo perimetro ad altre forze politiche della sinistra, a cominciare dai socialisti del PSI, alle associazioni, alla società civile. “Un movimento popolare che abbia il respiro nazionale ed europeo” con al centro i valori “Democratici”: giustizia, diritti e democrazia. Uno spazio aperto a quelle piazze che in questi giorni hanno manifestato a Roma, a Torino, a Milano nel Sud d’Italia che pur essendo contro questo Governo non voteranno mai PD. Una sorta di Costituente delle idee che partendo dal tema “dell’uguaglianza della riduzione delle abissali distanze sociali tra chi ha troppo e chi ha troppo poco” arrivi a ricreare una “cultura politica unitaria”.

Un progetto che rispetti le diversità e nello stesso tempo sia in grado di unire, in linea con l’idea di “Piazza Grande” lanciata da Nicola Zingaretti. E sarebbe ora.

Emanuela Sanna