Corsa ad ostacoli nel PD

Pubblicato il 28-11-2018

Formalizzata la discesa in campo di Minniti, parte la corsa ad ostacoli nel PD per la guida del partito. Non vi è dubbio che i due maggiori protagonisti siano Minniti e Zingaretti. Per inciso vale la pena ricordare che la discesa in campo di Martina, proprio perché in extremis, ci rende avvertiti che le previsioni sono per il mancato traguardo della maggioranza assoluta alle primarie rinviando la scelta del segretario-leader all’assemblea nazionale. In ordine cronologico primo a scendere in campo è stato Zingaretti.

Più volte in passato il suo nome faceva parte della rosa dei papabili ma non se ne era fatto niente per il suo diniego a mettersi in gioco. La situazione ora è stata ritenuta matura e dobbiamo riconoscere che è un gesto di grande disponibilità per un partito in enormi difficoltà. La carta per eccellenza di accreditamento per Zingaretti è che è un vincente più volte in controcorrente. Si badi bene non è che lui si misuri e prevalga grazie ad un’oasi elettorale privilegiata. No, lui vince quando nello stesso ambito elettorale in contemporanea, seppure a diversi livelli, i suoi compagni di partito perdono. Tanto di cappello per la fiducia in lui riposta ma questo non basta, tutt’al più lo classifica tra i migliori amministratori locali e possibile riferimento virtuoso per tutti gli altri. Scherzosamente in un precedente articolo auspicavo per lui e per noi la metamorfosi necessaria per il salto a responsabilità di vertice nazionale, il passaggio da cozza aggrappato all’istituzione a gabbiano capace di guardare ed andare lontano.

Altro motivo di accreditamento per Zingaretti aver perseguito e tenuto in vita in regione quell’ampio fronte di centrosinistra aperto a tutti senza esclusioni pregiudiziali in un sapiente dosaggio con le nuove forze civiche emergenti nella regione specie negli enti locali. Con la discesa in campo di Minniti i requisiti citati non bastano più. Minniti infatti può vantare il merito di aver ridotto l’afflusso dei migranti nell’ultimo anno del suo governo dell’87% qualificandosi come il più valido concorrente per popolarità con lo straripante dichiaratore d’intenti anti-immigrazioni che è Salvini, debitore nei confronti del suo predecessore della linea aperturista verso i Paesi mediterranei coinvolti in un fenomeno epocale di lunga durata. Per battere Minniti a Zingaretti occorre una marcia in più di cui non c’è traccia nel suo programma, così come in tutti gli altri contendenti. Ed è la consapevolezza che le due bocciature referendarie di altrettante riforme istituzionali, necessarie per tenere il passo con l’Europa nell’accelerazione continua che caratterizza la globalizzazione, non consentono di gettare la spugna,come ha fatto Renzi col suo patrimonio migliore di governo del Paese, tanto da far pensare che più che per il Paese le riforme fossero sentite come stabilizzatrici del suo potere.

Un dato di fatto che avrebbe dovuto rinfacciare al fronte dei no è che con il ballottaggio del tanto vituperato Italicum, avremmo saputo al secondo turno chi doveva governare il Paese senza ricorrere all’alibi “Non me l’hanno consentito”, implicitamente escludendo l’accusa di volere l’inciucio con la destra. Di altrettanta portata storica l’innovazione del rapporto, fondante il reciproco rispetto senza l’esasperazione-esclusione dei voti di fiducia, del Governo con la fiducia di una sola Camera e la riduzione del Senato a soli 100 membri .Almeno di questi meriti storici, tra tanti altri rilievi da poter muovere a Renzi, non c’è traccia né in Zingaretti né in altri se è vero che si vuole perseguire la dichiarata volontà unitaria del partito. Questa lacuna nella base desta lo stesso moto di rigetto generato dalla rottamazione. Il valore aggiunto di Zingaretti dovrebbe essere la consapevolezza che il riordino ed il rilancio degli enti locali, trascurati ed avviliti nella quotidianità della gestione, dovrebbe trovare proprio nella regione,grazie alla sua autonomia statutaria, il rilancio dal basso del processo costituente fallito perché calato dall’alto.

Basti pensare a quella barriera istituzionale che per il venir meno del vertice (sindaco o presidente)comporta automaticamente l’azzeramento delle assemblee elettive. Zingaretti, già in predicato in passato per la guida del partito, possibile che non si sia posto il problema di come garantire la continuità della regione nel caso di assunzione di responsabilità a più alto livello? Non ha valutato che questa poteva diventare una palla al piede nella sua corsa motivando il rischio di nuove elezioni anticipate peraltro senza di lui?Possibile che chi è dentro questa problematica fino al collo non avverta che questo è un problema generale (favorire l’osmosi di classe dirigente dal basso verso l’alto e non ripiegare su degli sprovveduti improvvisati)e non se ne faccia carico ignorandolo del tutto nei suoi propositi?Mi pare di sentire la richiesta: quale soluzione? C’è solo la difficoltà della scelta ma ne accenno due su cui tutti potrebbero sollecitamente convergere:introdurre a tutti i livelli, compreso quello nazionale, la sfiducia costruttiva come in Germania. Oppure ricorrere al modello americano per l’esecutivo: l’introduzione di un ticket, meglio se uomo-donna o viceversa, già previsto dal 2015 in un disegno di legge del mio amico senatore Moscardelli. In tempi di imperanti violenze sulle donne fino ai femminicidi sarebbe una testimonianza esemplare dell’apprezzamento dell’intera nazione in controtendenza rispetto alla violenza sulle donne.

Roca