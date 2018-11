Propongo dieci idee per un congresso a tesi e unitario. Dieci riflessioni e dieci scelte, dieci spiegazioni. Non mi piace questa ricerca di dissenso a ...

Decreto sicurezza: il governo pone la fiducia

Pubblicato il 27-11-2018

Il governo ha posto la fiducia sul decreto sicurezza. La maggioranza teme imboscate i mal di pancia interni e porre la questione di fiducia è stato l’unico modo per non incorrere in incidenti. La morale è che il governo non si fida più della maggioranza che lo sostiene. Le due componenti viaggiano su binari separati, ognuna con il suo pezzo di programma da portare a temine. E ognuno che non si fida dell’altro. Tanto che si è deciso di utilizza ancora una volta lo strumento che, quando le forze di governo, erano opposizione, attaccavano e definivano antidemocratico.

Il dl sicurezza dovrà essere convertito in legge entro il 3 dicembre, pena la sua decadenza automatica, la maggioranza bicefala. Nel corso della discussione, a segnare di chi fosse la paternità del provvedimento, i banchi della Lega erano al gran completo, mentre quelli dei Cinquestelle apparivano pressoché vuoti. Una maggioranza formata da due pezzi distinti e una spartizione ormai conclamata dei rispettivi ambiti di competenza.

L’annuncio della richiesta di fiducia è stato salutato nell’Aula di Montecitorio da un applauso fragoroso della Lega e del M5S, mentre dai banchi del Pd si urlava ‘vergogna, vergogna!’. E così il leader leghista si prepara a passare all’incasso sul fronte della sicurezza, a lui molto caro. Dopo la fiducia espressa da Palazzo Madama il 7 novembre, questo provvedimento verrà così approvato definitivamente in piena ‘zona Cesarini’. Del resto l’aveva detto chiaro, Salvini, che se non avesse portato a casa questa riforma avrebbe fatto saltare il banco.

Intanto per il gioco dei pesi e contrappesi del governo gialloverde, questa settimana andrà avanti il ddl anticorruzione, norma ‘bandiera’ dei 5 stelle, che torna in primo piano dopo il capitombolo della maggioranza a Montecitorio, dove la settimana scorsa un plotone di franchi tiratori ha edulcorato il reato di peculato provocando un feroce scontro interno alla maggioranza.