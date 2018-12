In via Ghibuzza l’Aurora è presente da ben 114 anni, da sempre luogo di vita culturale e politica, che ha attraversato la storia del Borgo e della città, per giungere ...

Decreto sicurezza, Fico si smarca dal governo

Pubblicato il 30-11-2018

Sembrerebbe che il M5S stia facendo quadrato intorno a Luigi Di Maio dopo l’inchiesta delle Iene sui lavoratori in nero nell’azienda del padre. Antonio Di Maio dalle pagine del Corriere, si è addossato le colpe scagionando il figlio. Il blog M5S, in un post, ha denunciato la delegittimazione ai danni dei pentastellati a tutti i livelli con la seguente affermazione: “La delegittimazione del Movimento 5 Stelle da parte del quarto potere colpisce a tutti i livelli. Colpisce i nostri sindaci, colpisce i nostri parlamentari. Colpiscono anche Luigi Di Maio in questi giorni, essendo immacolato usano i parenti sbattendo in prima pagina suo padre per storie di 10 anni fa. E attenzione non è che Luigi sia sotto accusa per aver aiutato il babbo mentre era ministro, come è stato per Renzi e Boschi ma per un vincolo di sangue”.

Intanto il presidente della Camera Roberto Fico si è smarcato su una serie di temi ‘caldi’ per il governo. Il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine del convegno sui beni comuni svoltosi all’Accademia dei Lincei, a proposito della sua assenza nel corso della votazione sul decreto sicurezza, ha detto: “Se la mia assenza al momento della votazione è stata interpretata come una presa di distanza dal provvedimento? Bè, avete interpretato bene. Perche io sono il presidente della Camera e rispetto il mio ruolo fino in fondo, diritti di maggioranza e di opposizione, mando avanti i provvedimenti che arrivano in Aula con la collaborazione di tutti i capigruppo e rimango fedele al mio ruolo istituzionale. Se poi parliamo del decreto nel merito, dopo che è passato, questo è un altro discorso. Ritengo che l’Italia dovrebbe dire sì al global compact ed invito tutti a leggersi davvero il contenuto di questo accordo, perché, tra l’altro, ci consentirebbe di non restare soli nella gestione del fenomeno dell’immigrazione”.

Il governo gialloverde non finisce mai di dividersi. Questo spiega perché non è mai possibile conoscere la linea politica del governo. Un governo continuamente diviso non potrà continuare a governare un paese come l’Italia senza fare danni. La nave senza nocchiero solitamente finisce sugli scogli. Ancora peggio se i nocchieri sono due che tracciano rotte diverse, a volte anche con direzioni opposte, e finiscono poi per condurre la nave sulle rotte di collisione.

Salvatore Rondello