Giovanni Nigro

Ha ancora senso la Legge Del Rio?

Pubblicato il 26-11-2018

La legge n.56/2014, meglio conosciuta come “Legge Delrio” dal nome dell’allora ministro degli Affari Regionali del governo Letta, Graziano Delrio, ha provveduto a dettare un’ampia riforma dell’intero sistema delle autonomie locali, andando a toccare in particolar modo 2 enti costitutivi della Repubblica. Da un lato le città metropolitane, che rappresentano ormai un ente istituzionale concretamente esistente nel nostro ordinamento; la “legge Delrio” infatti ha voluto disciplinare i tratti fondamentali di questo “nuovo ente” dando attuazione a quella parte dell’art.114 Cost. che dal 2001 – con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione – le considerava enti costitutivi della Repubblica ma che negli anni era rimasta praticamente lettera morta.

Dall’altro lato le province, le quali hanno visto completamente rivoluzionata la propria fisionomia con la previsione di elezioni di secondo grado con cui si è voluto bloccare il rinnovo di numerosi consigli provinciali in vista poi della loro completa “decostituzionalizzazione” ad opera della successiva riforma costituzionale che, come sappiamo, è fallita con il referendum del 4 dicembre 2016.

Nelle nuove province il presidente viene eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni componenti il territorio provinciale e dura in carica 4 anni.

Per il consiglio provinciale hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia, con la conseguenza che la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

Esse vengono quindi indicate come enti di secondo grado, titolari di funzioni di area vasta per i territori diversi da quelli metropolitani. Tuttavia, a differenza delle città metropolitane esse sono, in ragione delle risorse loro attribuite, enti deboli destinati a mantenere solo le strutture necessarie per le poche funzioni loro affidate.

Proprio il riparto delle funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo rappresenta uno degli aspetti più controversi dell’intera riforma. La “legge Delrio” infatti prevede diversi pacchetti di funzioni: quelle fondamentali attribuite alle città metropolitane, quelle fondamentali attribuite alle Province ( fra le altre tutela e valorizzazione dell’ambiente, gestione delle strade, programmazione della rete scolastica e gestione dell’edilizia scolastica) e quelle c.d. “non fondamentali” delle Province e che quindi saranno oggetto di ridistribuzione tra i diversi livelli territoriali di governo (stato/città metropolitane/province/comuni).

I maggiori problemi si sono riscontrati proprio per quanto concerne l’ultimo aspetto, e cioè la ripartizione delle funzioni; ma anche per quanto riguarda la riconduzione dei finanziamenti per le stesse funzioni ad un sistema che non consente ai diversi enti – e soprattutto alle province – di esercitare una efficace capacità di pianificazione e programmazione.

La conseguenza, alla quale abbiamo assistito nel corso di questi anni successivi all’entrata in vigore della “riforma Delrio” è di aver creato degli enti – le province – che esistono ancora, ma che non hanno le risorse necessarie per affrontare i problemi e le criticità connesse all’esercizio delle loro funzioni a causa dei tagli finanziari alle risorse ( si pensi ad es. alle difficoltà di manutenzione delle strade provinciali dei piccoli comuni a rischio dissesto idrogeologico), tant’è vero che si ritrovano di fatto senza un bilancio e in continuo default finanziario. Vivono in sostanza in una sorta di limbo; costano e non funzionano.

In verità il Governo Gentiloni, con la legge di bilancio 2018, aveva previsto lo stanziamento di 428 milioni di euro (317 per le province e 111 per le città metropolitane) attraverso il quale le province “hanno provato a ricominciare”, ma l’attuale sistema appare comunque deformato in quanto alla costruzione di un sistema decentrato non è seguito un meccanismo di finanziamento legato al gettito territoriale.

Altro aspetto importante, e da non sottovalutare, è il rapporto che le province avevano e/o hanno con i piccoli comuni. Con il tempo le comunità locali hanno visto accrescere i propri compiti, soprattutto nel settore dei servizi; e la maggior parte dei comuni italiani si sono dimostrati troppo piccoli per adempiere a questi compiti. Si capisce, dunque, come l’ente provincia si riveli di fondamentale importanza per le attività dei comuni stessi.

Ecco che sarebbe necessario allora ritornare allo stato precedente la “legge Delrio”, con il ripristino dell’elezione diretta degli organi provinciali, per una maggiore tutela dei piccoli comuni contro lo strapotere delle grandi città, accompagnato magari da un’attività di parallela attuazione dei principi del federalismo fiscale ai sensi dell’art.119 della Costituzione.

Giovanni Nigro

Responsabile Riforme istituzionali FGS