MANOVRA DA RIFARE

Pubblicato il 27-11-2018

Il governo scaricherebbe le proprie responsabilità giocando la carta delle modifiche parlamentari per tentare l’accordo con la Ue dopo la doppia bocciatura della manovra italiana e aprirebbe la possibilità di ritoccare il deficit affermando che non è una questione di decimali ma di crescita. Dal vertice di ieri sera a Palazzo Chigi, l’esecutivo giallo-verde sta iniziando ad entrare nel merito del pacchetto di emendamenti da approvare nel corso dell’esame della legge di bilancio che entrerà nel vivo da domani alla Camera.

La stessa soglia del 2,4% di deficit potrebbe, quindi, non essere più un limite invalicabile. Si tratta di capire come potrebbero cambiare reddito di cittadinanza e pensioni con ‘quota 100’, mantenendone l’impianto originario. Fonti pentastellate hanno, tuttavia, precisato che sui due interventi, cavallo di battaglia di M5S e Lega, non ci sarà nessuna marcia indietro sostanziale. Arriveranno per decreto prima di Natale, ma con qualche possibile novità su vincoli ed entrata in vigore per poter ottenere qualche risparmio aggiuntivo (circa 3-4 miliardi) e avere il placet della Ue. Allo studio ci sarebbe uno slittamento della partenza per il reddito di cittadinanza (ma non oltre giugno prossimo, hanno tenuto a precisare fonti M5S) e un restringimento della platea per ‘quota 100’.

Nel corso dell’incontro si è discusso degli emendamenti, nell’ottica di arrivare a un accordo con Bruxelles. Questo hanno comunicato fonti del Mef al termine della riunione durata poco più di un’ora ed alla quale hanno partecipato il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia, Giovanni Tria. Erano presenti anche i sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia, oltre al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. In una nota firmata a tre (Conte-Di Maio-Salvini) il governo ha ribadito che gli obiettivi già fissati sono confermati in particolare su reddito di cittadinanza, riforma della Fornero con quota 100 e tutela del risparmio. Tutti interventi che secondo l’esecutivo aiuteranno a rilanciare la crescita e lo sviluppo.

Per quanto riguarda il dialogo con la commissione Ue, in particolare all’indomani della cena del premier Conte con il presidente della Commissione Ue Juncker, la decisione assunta dal governo è quella di attendere le relazioni tecniche sulle proposte di riforma che hanno più rilevante impatto sociale, al fine di quantificare con precisione le spese effettive. In una nota di Palazzo Chigi si precisa: “Le somme recuperate saranno riallocate, privilegiando la spesa per investimenti, con particolare riferimento a quelle necessarie a mettere in sicurezza il territorio e a contrastare il dissesto idrogeologico. Nel vertice, sono stati valutati gli emendamenti di iniziativa parlamentare al ddl sulla legge di bilancio e concordati quelli che saranno oggetto di approvazione”.

Il lavoro sulle misure inizia quindi adesso. L’esecutivo tornerà a fare il punto sulle proposte emendative da approvare in un nuovo vertice che sarà convocato nei prossimi giorni dopo la messa a punto delle relazioni tecniche dei provvedimenti più di impatto.

Draghi al Parlamento europeo ha dichiarato: “Fiducioso in un accordo Italia-Ue”. Il presidente Bce, senza citare l’Italia, ha aggiunto: “Misure insostenibili sono non solo un rischio per l’Eurozona ma anche il preludio a politiche di austerità, socialmente dolorose”.

L’idea di partenza è spostare risorse pari circa 0,2% del Pil (poco meno di quattro miliardi) dalle spese per reddito di cittadinanza e pensioni, agli investimenti. Se all’Europa non basterà, quelle stesse risorse (magari qualcosa in più) saranno destinate alla riduzione del deficit.

Intanto, l’apertura del governo a rompere il muro del 2,4% e ridurre il deficit piace ai mercati: cresce la borsa, cala lo spread. Ma la trattativa nel governo non è priva di tensioni, perché dalle aperture, bisogna passare ai fatti. Per questo motivo Conte e Giovanni Tria hanno incontrato in serata Di Maio e Salvini a Palazzo Chigi. La Commissione europea ha chiesto all’Italia di scrivere sulla manovra il calo del deficit e il contenimento della spesa nella manovra.

Il governo proverebbe a sondare se a Bruxelles possa bastare la riallocazione da spesa corrente a investimenti. Il portavoce di Jean Claude Juncker fa sapere: “Contatti sono in corso a tutti i livelli”. Conte fa osservare i segnali positivi dello spread, che scende da 306 e 290 punti base, con un picco minimo di 279 punti, mentre la borsa di Milano chiude in rialzo del 2,77%. Il premier tiene sul tavolo, in alternativa alla riallocazione delle risorse, l’ipotesi di ridurre il deficit dal 2,4% al 2,2%, con un taglio delle misure in manovra da 3,6 miliardi. Ma tutti sanno che non sarà sufficiente poiché l’importo è stato già stato assorbito dagli aumenti dello spread avvenuto negli ultimi sei mesi.

Anche Salvini confermerebbe l’apertura ed affermando ‘di non volersi impiccare agli zero virgola’, ha detto: “Tagliare il deficit può essere un’avanzata, un’uscita dalla trincea per togliere alibi all’Europa ed evitare un no pregiudiziale alla legge di bilancio italiana”. Ma le promesse, hanno spiegato Conte e Tria ai vicepremier, a Bruxelles non bastano più: una correzione potrebbe essere portata già mercoledì in Cdm. Ma sul quanto e cosa tagliare, il governo litiga, tanto che si prende tempo e, in attesa delle relazioni tecniche di Mef e Ragioneria, Salvini e Di Maio sono chiamati a un compromesso su quanto togliere dalle loro misure di bandiera.

Il leader del M5S ha assicurato: “Il reddito di cittadinanza non cambia pelle e un decreto arriverà entro Natale”.

Ma nella Lega c’è ancora chi spinge perché la misura cambi. La proposta più estrema prevede la trasformazione del reddito in un taglio del cuneo fiscale: non darlo, cioè, ai singoli ma direttamente alle aziende che li assumono.

Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, parlando ad una conferenza stampa a Parigi, ha detto: “Sul bilancio italiano ci sforziamo per trovare delle soluzioni. Non sono mai stato un partigiano delle sanzioni. Penso che le sanzioni siano sempre un fallimento. Sono sempre stato un commissario favorevole alla flessibilità, aperto al dialogo tra Roma e Bruxelles, legato a un’Italia che rimanga al centro della zona euro. Per l’Italia la porta resta aperta, la mano tesa. Dobbiamo cercare con tutte le forze delle soluzioni condivise nell’interesse degli italiani e della zona euro. Le tensioni commerciali globali, la Brexit, e la manovra italiana sono le tre principali incertezze che pesano sull’Europa. Rispetto ai tre principali rilievi fatti all’Italia dalla Commissione Ue – crescita, deficit, debito – al momento attuale non hanno trovato risposta. Continuiamo a pensare che la manovra italiana comporti rischi per aziende, risparmiatori e cittadini italiani. Questo rischio ha un nome: si chiama debito al 130% del Pil. L’incontro di sabato scorso a Bruxelles con il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, si è svolto in un clima utile, costruttivo, amichevole e disteso. La riunione ha permesso di capirsi meglio per cercare di progredire insieme. La procedura d’infrazione contro l’Italia, allo stato attuale, per quanto riguarda il debito, sarebbe necessaria. Ma non siamo ancora a questo punto, il dialogo con le autorità italiane continuerà fino all’ultimo. Gli Stati membri hanno ora una settimana per decidere se avviare o meno le raccomandazioni dell’esecutivo Ue sulla manovra italiana, anche se non ho dubbi sul fatto che la confermerebbero”.

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha detto: “Non ci sarà nessun nuovo documento che il governo invierà alla Ue sulla manovra. Ci sarà una manovra che spetta al Parlamento approvare e sarebbe quantomeno ingeneroso che qualcuno dall’Europa prendesse provvedimenti sanzionatori prima ancora che la manovra esista. Non siamo una monarchia, ma una Repubblica parlamentare, ci sono centinaia di proposte di parlamentari e finché non passa dal Parlamento la manovra non esiste”.

Il reddito di cittadinanza, la misura simbolo dei Cinquestelle ha subito già varie modifiche, trasformandosi gradualmente da misura di contrasto alla povertà a strumento di formazione per i disoccupati (giovani e meno giovani) come ha sottolineato ieri il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro. Oltre alle certezze, tra cui l’importo confermato a 780 euro al mese e la soglia Isee a 9.360 euro, nelle ultime settimane si sono aggiunte importanti novità alle misure chiave del governo gialloverde. Vediamo quali:

SGRAVI ALLE IMPRESE – Il governo sta valutando l’ipotesi di coinvolgere nel programma del reddito di cittadinanza anche le imprese disponibili ad assumere i beneficiari dello strumento. Si tratterebbe di uno sgravio contributivo pari al reddito della persona che viene assunta. In pratica, all’imprenditore verrebbero riconosciute fino a tre mensilità di reddito che salgono a 6 se la persona assunta è una donna.

156 EURO IN PIU’ A FIGLIO – Un’altra novità è stata annunciata dal consigliere economico di Luigi Di Maio, Pasquale Tridico, il quale ha parlato di una scala di equivalenza che permetterebbe di ricalibrare l’assegno del reddito di cittadinanza in base ai componenti del nucleo famigliare. Per ogni figlio si potrebbe incassare il 20% dell’assegno base di 780 euro, ossia 156 euro, mentre un coniuge a carico varrebbe il 40%, ossia 312 euro.

BONUS AI TUTOR – Se è vero che i centri per l’impiego restano centrali nell’impianto del reddito di cittadinanza, anche la figura del tutor – o ‘navigator’ come l’ha ribattezzata Di Maio – avrà un ruolo chiave nel guidare chi è senza lavoro nella ricerca di un impiego. Al tutor che farà assumere il disoccupato sarà destinato un bonus.

2 MILIARDI DI RISPARMIO – Infine, un cambiamento sostanziale riguarda anche il fondo stanziato per coprire reddito e pensione di cittadinanza. Se il reddito dovesse debuttare ad aprile si risparmierebbero circa 2 miliardi di euro sui 9 miliardi+1 stanziati in manovra.

CONDONO ENTI LOCALI – Il condono fiscale si estende anche alle imposte patrimoniali degli enti territoriali, come Ici, Imu e Tasi, e il bollo auto.

BONUS BEBE’ – Arriva il bonus bebè, per un anno, pari a 960 euro che salgono fino a 1.152 euro dal secondo figlio. L’assegno di 80 euro al mese verrebbe riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Dal secondo figlio in poi l’importo verrebbe aumentato del 20%, che tradotto in soldi ammonta a 1.152 euro. Il costo dell’operazione sarebbe stimato in 440 milioni.

ROTTAMAZIONE TER – Chi aderisce alla rottamazione ter potrà saldare il suo debito con il fisco dividendo l’importo dovuto in 18 rate, da spalmare su 5 anni. Le somme potranno essere versate in quattro rate annuali, con la prima da versare sempre entro il 31 luglio 2019, la seconda entro il 30 novembre (ciscuna pari al 10% dell’importo dovuto), la terza entro il 29 febbraio e la quarta entro il 31 maggio.

PRECOMPILATA IVA – Al via la dichiarazione precompilata per le partite Iva, a partire dalle operazioni del 2020.

LITI PENDENTI – Aumentano gli sconti per chi è in lite con il fisco e vuole chiudere la partita. Lo sconto per chi ha vinto in primo grado passa dal 50% al 60% della somma dovuta (basterà quindi pagare il 40%, senza interessi e sanzioni).

DICHIARAZIONI REDDITI SBAGLIATE – I contribuenti che hanno sbagliato a compilare la dichiarazione dei redditi potranno risolvere il problema versando 200 euro per ogni periodo d’imposta dal 2013 al 2017.

BANDA ULTRALARGA – ‘Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga’. E’ il titolo dell’articolo aggiuntivo al decreto legge che punta all’integrazione tra le reti di Tim e di Open Fiber, prevede l’introduzione di incentivi, fissati dall’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, sul modello della Rab, la remunerazione degli investimenti.

MONEY TRANSFER – Arriva la ritenuta dell’1,5% sui money transfer, i trasferimenti in denaro che dall’Italia vanno fuori dall’Unione europea. L’imposta sui trasferimenti di danaro, al esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso paesi non appartenenti all’Unione europea non potrà essere inferiore a 10 euro.

TERMINI IMERESE E GELA – I lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Termini Imerese e Gela potranno beneficiare della mobilità in deroga. La norma interessa, in particolare, quanti alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.

BANCHE POPOLARI – Via libera alla proroga di un anno, per trasformare le banche popolari in spa. Il termine per completare la riforma viene spostato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 (gli istituti di credito che superano gli 8 miliardi di attivi devono modificare la propria situazione societaria). La misura riguarda in particolare le banche di Bari e Sondrio.

MEDICI SENZA E-FATTURA – La fatturazione elettronica partirà dal primo gennaio del prossimo anno, ma non per medici e farmacie. Sono esentati dall’obbligo di utilizzare il nuovo strumento, per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

DURC – Chi aderisce alla rottamazione potrà ricevere il Documento unico di regolarità contributiva.

I cordoni della borsa per le proposte parlamentari sono più stretti e salterà, probabilmente, la sugar tax sulle bibite zuccherate. Anche su questo, si discute e non si decide.

Lega e M5S, dopo aver preso in giro gli italiani con promesse non realizzabili, si preoccupano di non perdere la faccia di fronte al loro elettorato. Sono alla ricerca di alibi che difficilmente riusciranno a trovare. Nel frattempo creano continue incertezze senza un programma chiaro e ben preciso per governare il Paese.

Salvatore Rondello