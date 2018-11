Craxi e l’uso martellante delle “fake truth”

Pubblicato il 28-11-2018

Lettera aperta a “Sette” del Corriere della Sera e a Gian Antonio Stella.

Gian Antonio Stella conclude la sua nota settimanale sulla rivista “Sette” del 22 novembre 2018 dedicata alle sfuriate di Di Maio e Salvini contro i giornalisti, con un implicito elogio della libera informazione, rammentando che Napoleone III non leggeva i giornali perché “pubblicano solo quello che dico io”: benvenuta dunque la libertà di stampa, pronta a scornare il potere quando serve. Sempre con sapiente consapevolezza e schiena dritta… I giornalisti infatti dovrebbero tenere sul comodino un libretto “assolutamente raccomandabile in questi nostri tempi post-ideologici ma sempre più e timorati verso l’ordine costituito dei luoghi comuni”: trattasi del saggio del prof. Vincenzo Zeno-Zencovich “Alcune ragioni per sopprimere la libertà di stampa” (Laterza ed.) e la presentazione sopra riportata è del giornalista Edgardo Bartoli. Quello di Zeno-Zencovich è fin dal titolo un pamphlet irriverente e ironico che si riferisce ovviamente non alla soppressione della libertà di stampa ma a quella di “stampare fandonie”. Non a caso siamo nell’era delle “fake news” – le notizie false – ma ancora più pesantemente siamo oppressi dalle “fake truth” – verità false – perché pur riprendendo brandelli di verità, sono parziali, limitate, non comparate con il contesto più generale o con l’andamento del processo storico, facendoci percepire come incontestabili delle “verità” che sono invece ingannevoli: si può fare l’esempio dell’immigrazione, che partendo da casi reali – ma riproposti in modo martellante – ci vien fatta percepire come fenomeno fino a quattro volte superiore alla sua effettiva consistenza. L’ha ricordato Glauco Giostra su “La Lettura” del 30 settembre 2018, aggiungendo un altro esempio illuminante: quello dei detenuti che non rientrerebbero in carcere dopo i “permesso-premio”; se si dà troppa “enfasi” – scrive – a due episodi ravvicinati di questo tipo, si fa intendere una “verità” permissiva diversa da quella effettiva: “i mancati rientri non raggiungono nella realtà l’uno per mille dei permessi concessi”.

Ma veniamo ad un altro esempio menzionato da Stella: nel citare altri potenti ostili a stampa e giornalisti, egli dedica quasi un quarto della sua intera nota a Bettino Craxi e al presunto debordante conto corrente socialista milanese, che avrebbe movimentato fino a 9 miliardi di vecchie lire, derivanti da versamenti di iscritti, finanziamenti di privati e di aziende: una notizia con elementi di verità, ma una vera e propria “fake truth”, in quanto fa sottintendere una situazione smodata: l’inquisizione di Stella insinua infatti che quei soldi sarebbero stati “non pochi per carte, graffette e pennarelli”, spese di cancelleria insomma. Ma quelle somme in realtà si riferivano ad una attività pluriannuale ed ai mezzi necessari per mantenere in essere una organizzazione politica importante, con tante persone impegnate a tempo pieno e i costi notevoli per promuovere l’azione politica. Di qui la reazione di Craxi che nel 1995, fuori da ogni ruolo di potere e sommerso dalle accuse di una imponente apparato mediatico-giudiziario, dalla terra d’asilo di Hammamet reagisce con una querela contro Enzo Biagi che dalle ovattate stanze televisive aveva diffuso quanto ora ripresentato pedissequamente da Stella. Davvero edificante comunque questa scena dove Biagi – l’ex giovine ammiratore dei filmati antisemiti hitleriani, di cui scrisse sugli organi fascisti – si mette decenni dopo alla caccia di un leader politico democratico caduto in disgrazia, come qualsiasi segugio intrigato dal sangue dell’animale ferito o come l’asino che lancia un calcio al leone morente…

Detto ciò, per sdrammatizzare quegli avvenimenti e riportarli a miti termini, va riferito che quella cifra sopracitata non è paragonabile ai costi della politica correnti sotto la seconda repubblica: basti pensare ad esempio a quanto dovrebbe ristornare oggi la “Lega” alle casse statali, per aver ottenuto fondi indebiti dovuti a bilanci truccati: 49 milioni di euro, pari a quasi 100 miliardi di vecchie lire! Stiamo parlando comunque di cifre che appaiono mastodontiche, ma che risultano di dimensioni diverse se comparate – mutatis mutandis – a quelle che riguardano le spese di propaganda politica in una delle più grandi democrazie del mondo: non abbiamo i dati del costo delle ultime elezioni presidenziali USA, ma quelle del 2012 costarono l’equivalente di ben 10.000 (diecimila) miliardi di vecchie lire, versati – oltre che dallo Stato – da privati e dalle maggiori aziende americane in naturale attesa del proprio regolare tornaconto. Comparando le situazioni, si avrebbe una più chiara dimensione dei fenomeni. Non voglio per niente negare – ma non l’ha fatto neanche Craxi, anzi l’ha dichiarato in Parlamento di fronte ad una assemblea silente – che in Italia fosse presente da sempre un ampio finanziamento irregolare della politica, che per i due più grossi partiti proveniva anche da potenze straniere e in generale da sovvenzioni di aziende private, cooperative e assicurativo-finanziarie italiane. Una situazione presente anche in Europa, ma che lì venne affrontata con interventi politico-parlamentari, in Italia per via mediatico-giudiziaria. Così partiti e leader come Kohl in Germania e Mitterand in Francia non vennero trascinati nel fango, ma la dignità dei loro Paesi risparmiò la gogna ai propri leader democratici.

È risaputo infine che le vite private dei politici – in Italia e nel mondo – sono molto spesso criticabili: sui politici socialisti si è riversata ad esempio l’immagine deleteria della “Milano da bere”, quella degli anni ’80, reputata frivola e spendacciona; con occhio obbiettivo si poteva rilevare che era anche e soprattutto una realtà produttiva e culturale innovativa e fiorente, come peraltro – almeno sul fronte spettacolare – lo fu negli stessi anni, tra il 1976 e il 1985, la Roma dell’assessore Nicolini e delle sue “Estati romane” osannata come la “madre di tutte le feste” e – guarda caso – mai dileggiata in quanto rientrante sotto l’ala protettiva di un partito considerato “moralizzatore” come quello comunista. Diversamente, si volle invece colpire Craxi anche sul piano personale, dipingendolo addirittura come un “criminale matricolato”, dedito ad ingrassare se stesso e la sua famiglia. Invano vennero le dichiarazioni insospettabili del vicecapo della Procura milanese Gerardo D’Ambrosio: «la molla di Craxi non era l’arricchimento personale, ma la politica». No, prevalse il ritornello martellante – in questo caso proprio una ‘fake news’ – del Craxi pronto a impoverire gli italiani dall’alto delle sue dimore dai tetti d’oro. Lui invece sarebbe morto in semplicità, rifugiato all’estero, ammalato e lontano dai lussi e dagli agi immaginati dagli avversari. Comunque la cattiva nomea continua, aiutata dalle ennesime “martellanti” news di Stella e altri. Gli storici rimedieranno, ma allora saremo morti tutti.

Nicola Zoller