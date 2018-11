Tecnologie informatiche e il ruolo “anomalo” nelle relazioni internazionali

Pubblicato il 29-11-2018

Internet (dall’inglese “Intern-ational net-work”), ovvero la rete telematica internazionale, aperta all’accesso pubblico, che connette vari terminali sparsi in tutto il mondo rappresenta oggi il principale mezzo di comunicazione, che offre agli utenti una vasta serie di contenuti informativi e di servizi.

Si tratta di un’interconnessione globale realizzata attraverso il collegamento tra reti informatiche di natura e di estensione diversa, resa possibile dall’impiego di “protocolli di rete”, che costituiscono la “lingua comune” con cui gli utenti attraverso i computer comunicano tra loro, indipendentemente dalla loro sottostante architettura dell’hardware e del software.

L’avvento e la diffusione di Internet e della sua utilizzazione hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione tecnologica e socio-culturale dagli inizi degli anni novanta, nonché uno dei “motori dello sviluppo economico mondiale”, supportato dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Internet costituisce il “territorio” del ciberspazio, divenuto anche il nuovo “campo di battaglia” nel quale si fronteggiano individui, governi, imprese, lobby e organizzazioni di ogni tipo, che operano al fine di perseguire scopi specifici, quali un maggiore potere economico o politico, nuovi e più promettenti mercati su cui investire, azioni di persuasione politica e di condizionamento psicologico e spionaggio militare; sono, questi, solo alcuni dei più importanti obiettivi perseguibili con l’uso delle tecnologie virtuali, che giustificano, da un lato, la competizione in corso tra le grandi potenze per assicurarsi il controllo dell’intero dominio di Internet e, dall’altro, le iniziative delle stesse superpotenze a porre in essere una valida strategia di “cybersecurity”, attraverso la quale ostacolare, con un’attività di “cyber-counterintelligence”, il “cyber-espionage”.

E’ facile capire perché la “rete” sia diventata tanto importante nella competizione tra le grandi potenze; il ciberspazio, infatti, consente di prefigurare, ad esempio, dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista militare, situazioni o scenari che, per quanto ancora potenziali, sulla base della valutazione di premesse già in atto, possono essere considerati prossimi ad avverarsi. Per questo motivo, Internet rappresenta il versante virtuale di un mondo al cui controllo tutte le superpotenza aspirano ad acquisirne il controllo.

Non casualmente, Internet è strumentale – come afferma Dario Fabbri in “L’impero informatico americano alla prova cinese” (in Limes, n. 10/2018) – al governo degli interessi geopolitci della superpotenza americana; sebbene sia stato sviluppato all’interno del settore privato, esso però “si colloca nel ventre militare degli Stati Uniti”, essendo funzionale alle loro esigenze strategiche, sia sul piano economico che su quello strategico. Infatti, Internet, oltre che essere il supporto della globalizzazione con cui gli USA esercitano un potere di relativo dominio nella conduzione dell’economia globale, è anche la rete globale attraverso la quale l’America dispone di un potere “talassocratico” (fatto di cavi giacenti sui fondali degli oceano), col quale essa, appropriandosi di una massa esorbitante di informazioni, impedisce “alle altre nazioni d’essere realmente sovrane”; fatto, quest’ultimo, che coinvolge gli interessi delle altre superpotenze mondiali, quali Russia e Cina, che più direttamente rappresentano i più dotati competitori degli Stati Uniti.

Com’è facile capire, il confine tra conservazione della primazia economica globale attraverso attività spionistiche mediante l’uso delle tecnologie informatiche e possibili crisi di guerra è molto labile. Una “tempesta elettromagnetica”, effettuata da un competitore a danno di un altro, può cancellare tutte le memorie degli archivi informatici e la possibilità che ciò possa verificarsi (con la conseguenza di un black out elettrico o telefonico, paralisi del traffico aereo e di altro ancora) viene taciuta per timore di reazioni dall’esiti imprevedibile dell’opinione pubblica. Le crisi delle relazioni internazionali che possono verificarsi a seguito di tempeste elettromagnetiche possono raggiungere, considerato anche lo scarso potere di controllo del quale gli operatori digitali dispongono sugli effetti complessivi delle “tempeste”, un “punto di non ritorno”, che può “sfociare” in una situazione di crisi che può condurre ad scontro armato.

Negli ultimi anni, l’attenzione nei confronti degli attacchi informatici è cresciuta nelle istituzioni di tanti Paesi. Ovunque, però, anche nelle istituzioni dei Paesi che fanno largo uso delle tecnologie digitali in funzione della tutela e del rafforzamento dei loro interessi, traspare un’evidente preoccupazione dovuta all’incertezza che ancora ammanta la definizione della liceità di queste operazioni, per via del fatto che lo spazio informatico è ancora privo di regole, riguardanti il suo utilizzo, universalmente accettate; esso infatti costituisce un “luogo” dove può succedere di tutto, per cui, in mancanza di regole, diventano giustificabili le azioni intraprese, soprattutto da parte delle grandi potenze, per assicurare la sicurezza informatica all’interno delle aree geopoloitche che ricadono sotto la loro diretta influenza.

Negli ultimi anni si sono consolidati situazioni e scenari inquietanti sulle guerre condotte attraverso tecnologie digitali; le cyber-war sono divenute infatti un’alternativa alle guerre tradizionali; le cyber-guerre, della cui natura l’opinione pubblica è poco informata e a causa delle quali i cittadini ignari potrebbero subire conseguenze inimmaginabili, pur dando l’illusione di poter essere facilmente controllate sul piano politico, in realtà la conoscenza delle loro possibili conseguenze presenta notevoli “punti critici” riguardanti il loro impiego, sinora lasciato solo alle “competenze” delle “burocrazie profonde” di ogni Stato.

Un tempo, la conduzione degli eserciti comportava l’impiego solo di mezzi materiali e di uomini, per cui tutto era condotto in capo alla responsabilità di coloro che li comandavano, dei quali si conosceva con certezza lo Stato al quale appartenevano; negli ultimi anni c’è stata un’evoluzione radicale nell’uso delle armi, che consente di prefigurare i conflitti odierni come il prototipo di una guerra di “nuova generazione”, la cui caratteristica principale consiste nel fatto che potrà essere condotta senza la possibilità di coinvolgere direttamente nel conflitto militare la responsabilità dello Stato o degli Stati che l’hanno causato. E’ questo il motivo per cui i conflitti potenziali di nuova generazione sono analizzati, in particolare dal punto di vista tecnologico, sulla base del tipo di risorse disponibili, nonché delle forme della loro utilizzazione; nell’insieme, le analisi consentono di capire le specifiche caratteristiche distintive delle minacce che ogni singolo Paese, soprattutto se esso è un competitore globale, percepisce a danno delle propria posizione nell’ambito dell’equilibrio di potenza economica e militare esistente.

Il progresso nel campo delle tecnologie informatiche, perciò, costituisce il “nervo scoperto” delle superpotenze mondiali impegnate in quella che viene definita dagli analisti delle relazioni internazionali “guerra fredda tecnologica”. In questo nuovo clima di contrapposizione tra le superpotenze, per gli USA, ad esempio, così come la dimensione del loro commercio internazionale “non ha un’esistenza separata dalle dinamiche geopolitiche, lo stesso accade – afferma Alessandro Aresu in “Geopolitica della protezione” (Limes, n. 10/2018) – per la tecnologia”; il primato globale statunitense è infatti legato allo sviluppo e all’uso strategico di mezzi scientifici e tecnologici per conservare una posizione di vantaggio rispetto ai competitori. E’ per questo che gli Stati Uniti rivolgono una particolare attenzione allo spazio cibernetico.

Tuttavia, nelle tecnologie informatiche, nonostante dispongano della disponibilità di gran parte della rete globale di connessione, gli USA hanno un vantaggio sui rivali meno assoluto rispetto quello del quale dispongono in altri settori. Il primato nel settore digitale presenta, infatti, il limite di esporli al “fardello” di alti costi, senza peraltro acquisire la possibilità di realizzare una sicura barriera contro possibili attacchi cibernetici. Di ciò sono le stesse burocrazie dello Stato profondo statunitense a denunciare il rischio di impegnare un alto cumulo di risorse senza la garanzia che l’erezione di utili difese contro potenziali attacchi cibernetici risultino appropriate ed efficaci. A spiegare la relativa convenienza ad insistere nell’erigere difese informatiche “perforabili” sono – a parere di Federico Petroni (“L’America all’offensiva cibernetica”, in Limes, n. 10/2018) – due ordini di ragioni.

Il primo riguarda la scarsa regolazione internazionale dello spazio digitale; in particolare, l’assenza di “regole del gioco” che non permette di stabilire, quando si è in presenza di un “attacco cibernetico” o di un atto di ciberguerra, come rispondere in modo proporzionale ai singoli atti ostili. La seconda è riconducibile alla necessità di conservare la segretezza per le azioni delle burocrazie profonde dello Stato; a queste preme sottrarre il proprio modo di operare ad ogni forma di pubblicità, per evitare di svelate le procedure con cui ha ottenuto determinate informazioni, infiltrandosi in particolari punti della difesa informatica del potenziale “nemico”.

Sul piano della guerra fredda tecnologica, è particolarmente attiva la Repubblica Popolare Cinese, che vuole diventare un centro globale per l’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale entro il 2030, secondo il piano di sviluppo, annunciato nel 2015 da Xi Jinping, col quale Pechino si propone di sorpassare gli Stati Uniti. Proprio per questo motivo Washington è impegnata ad ostacolare il percorso di crescita tecnologica della Repubblica Popolare, del quale il progetto delle “vie della sete” è uno degli elementi portanti.

A tal fine, la Cina è ora impegnata ad effettuare consistenti investimenti esteri in infrastrutture, che non consistono solo in autostrade, ferrovie, aeroporti e porti, ma riguardano anche reti elettriche per le telecomunicazioni e la trasformazione digitale delle informazioni, con finalità geopolitiche. A tal fine, la Cina cura in particolare la crescita economica e la stabilità interna, nella prospettiva di perseguire, a scopi difensivi-offensivi, la riduzione della dipendenza dalle esportazioni, la eliminazione degli squilibri territoriali interni e il miglioramento dei consumi. Tuttavia, diversi studi mettono in evidenza che al Dragone sarà necessario ancora molto tempo per colmare il “gap” tecnologico che lo separa dagli USA nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, sebbene sia lecito pensare che la riduzione del “gap” sia favorita dal fatto che in Cina le imprese del settore informatico godono dell’appoggio politico-economico dello Stato; non casualmente, la guerra commerciale mossa dal presidente Donald Trump è volta a ostacolare nell’immediato la stabilità economica del Paese asiatico, proprio per ostacolare nel più lungo periodo la sua ascesa tecnologica.

La Russia, dal canto suo, sembra impegnata ad approfondire le sue tecnologie di “hakeraggio”; oggi – secondo John Bambenek, docente presso l’Università dell’Illinois (”Come la Russia proietta la sua potenza cibernetica”, in Limes, n. 10/2018), “i corsari informatici del Cremino rappresentano […] un vero e proprio unicum nel panorama mondiale della sicurezza informatica”. Nel complesso, il settore informatico russo sembra orientato a preferire l’intelligence contro i bersagli che il Cremino considera i più pericolosi dal punto di vista della tutela dell’interesse nazionale russo, con l’impiego di tecniche che sono venute evolvendo nel corso del tempo, “passando da rudimentali attacchi comportanti temporanee interruzioni di servizio […] ad assalti veri e propri alle reti elettriche straniere suscettibili di causare più o meno temporanei blackout”.

Infine, l’Unione Europea che, per i suoi fondamentali economici, dovrebbe essere un competitore globale di peso, per tutte le ragioni che ne causano la debolezza e la “disunità”, si limita a “giocare in difesa”, limitando la strategia del “mercato unico digitale” ad assicurare al mercato economico europeo interno un’apertura di opportunità digitali per i cittadini e le imprese, con l’adozione di una legislazione volta ad affermare la sovranità europea contro le grandi organizzazioni del digitale. Si tratta però di una strategia debole che impedisce all’Europa di offrirsi come vera alternativa ad Usa, Cina e Russia.

La propensione dell’Europa a limitare la propria attività nel settore digitale valgono a rendere le sue iniziative poco efficaci sul piano geopoltico; l’inefficacia delle iniziative e le divisioni interne espongono così l’Europa al rischio di finire ad essere dotata di una rete informatica divisa per “blocchi regionali”, che la esporranno alla sicura perdita di una futura sovranità digitale rispetto al suo esterno.

Strano il modo in cui viene utilizzato un settore di attività così potenzialmente propulsivo sul piano della crescita e dello sviluppo economico globale; la concorrenza “spietata” in atto tra le grandi superpotenze, hanno invece l’effetto di ridurlo a spada di Damocle gravante minacciosa sulla testa dell’intera umanità, costantemente illusa dalle burocrazie profonde degli Stati che il settore digitale sia destinato a liberarla, in un prossimo futuro, da ogni incombenza esistenziale.