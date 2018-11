Il congresso è stato dunque convocato, il sesto in dieci anni. Abbiamo il tempo necessario per organizzarlo come si deve: precisare la linea politica, farla ...

Il tempo dell’ascolto

Pubblicato il 23-11-2018

Per noi non finisce mai il tempo dell’ascolto e della discussione, ma è ora di una sollevazione democratica contro una serie di prese di posizione in libertà che espongono ignoranza dei fatti, malafede sopratutto con la pretesa di rappresentare il popolo. Cominciamo a parlare di immigrazione e di paure vere e presunte che vengono issate per andare sui giornali o a far gara per arrivare davanti a una cinepresa televisiva. A Modena e provincia ci sono fra 1800 e 2000 immigrati. Molti di questi con famiglie lavorano, fanno sport frequentano chiese e moschee. Molte cooperative svolgono il loro lavoro-anche piccole coop, caritas e associazione di volontariato – croce rossa – croce verde -sviluppano interventi culturali, prospettano lavoro, danno casa, coordinano servizi sanitari e sociali con risultati encomiabili per tutti.

Nei nostri campi lavorano indiani, nel commercio pachistani e africani, nei ristoranti, nei servizi agroindustriali, nella distribuzione dei pacchi e nella logistica svolgono un lavoro importante che non toglie a nessuno le opportunità. Nelle università come negli istituti superiori ragazzi e ragazze ci sono. Prima domanda: pensiamo che il nostro popolo non veda e non partecipi a questa integrazione spontanea e civile? Ci sono altri che ancora viaggiano giornalmente in giro per la città e nei paesi con telefonini accesi e biciclette scassate. Fanno paura e sono gli unici a far paura o a delinquere? Non giochiamo con le bugie. Piuttosto diciamo che la nostra società – vecchia e immalinconita – chiusa in casa o in fuga ai monti e al mare, in gita a fine settimana dimentica nella fretta di farsi i soli affari propri di guardare. Dove? Davanti alle chiese o i volontari in servizio per le feste o nelle fabbriche quanta società e quanta gioventù ci crea orgoglio e ci fa dire che c’è un popolo di piagnoni – più o meno politicizzati – che nella paura sguazza e fugge dalla responsabilità democratica e twittia.

C’è un problema di ordine pubblico, c’è la necessita di applicare leggi regolamenti severamente? Abbiamo una struttura di forze dell’ordine adeguata e va sostenuta nella repressione e nella punizione. Ma quei sindaci di sinistra che inseguono la lamentela pensando di risolvere il problema con le telecamere senza equilibrare gli interventi con politiche sociali più probe e attive aiutano gli estremismi non aiutano la pace sociale. Per questo è giunta l’ora di sfidare i leghisti sul loro terreno: se intendono giocare le loro carte politiche sulla immigrazione in una provincia come la nostra non hanno molto futuro. E gli esempi di comuni dove hanno vinto sono esemplicativi. Fra gli immigrati c’è una percentuale come fra i nostri giovani che delinque: vanno perseguiti, puniti e recuperati: è la Costituzione che lo dice, non il vescovo o l’imam o il rabbino.

E noi riformisti dobbiamo sfidare in campo aperto sia i leghisti che quei sindaci di centro sinistra che svegliatisi dal sonno inseguono la società dei divieti e non la società aperta e fiera delle sue leggi e delle sue libertà. Cosi si stoppa Salvini – non in quanto ministro, portatore di una prospettiva societaria – è segretario di partito – che confligge con la storia democratica. È su questo che i movimenti civici di Roma di Torino, degli studenti, delle donne propongono. Stiamo con loro senza simboli ma non rinunciando mai ai principi di vita civile che ci siamo conquistati. E dobbiamo riconquistare i nostri anziani che troppo spesso dimentica il loro dovere di continuare a dare più dimostrazione di educazione civica che di saper giocare a carte – con grande affetto e rispetto della socialità che una partita a carte può donare.

Paolo Crtistoni