Ilva, nuovo ricorso della Puglia al Tar Lazio

Pubblicato il 26-11-2018

La Regione Puglia ha inoltrato al Tar del Lazio un nuovo ricorso ‘ambientale’ contro l’Ancelor Mittal, chiedendo l’annullamento “dell’addendum del contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami di azienda, ad oggi non conosciuto, sottoscritto tra le società del gruppo Ilva in as”, sigla di amministrazione straordinaria, “tra cui Ilva spa in as e Taranto Energia in as e la Am Investco Italy nel settembre 2018”. Si parla di motivi aggiunti in quanto al Tar del Lazio vi è già, sulla stessa materia, un ricorso della Regione Puglia. In quanto all’addendum, si tratta di quello ambientale che, insieme all’aumento degli occupati diretti da 10.000 a 10.700, ha permesso di chiudere al Mise, col ministro Luigi Di Maio, la trattativa per il passaggio degli impianti Ilva alla società che fa capo alla multinazionale franco-indiana Arcelor Mittal.

Tutto questo ha portato alle ire del Pd pugliese che accusa il Governatore di voler strumentalizzare la battaglia a discapito di Taranto. Michele Emiliano del nuovo ricorso al Tar del Lazio contro la proposta ambientale di Arcelor Mittal (l’addendum, che la Regione Puglia ritiene peggiorativo rispetto al Dpcm del 2017) e per lo scontro tra governatore e il suo consigliere giuridico, Rocco De Franchi, è stato di fatto accusato di “strumentalizzare” i bambini e l’infanzia cavalcando i temi ambientali dell’acciaieria. “Caro presidente Emiliano siamo stanchi e esausti di subire incessantemente queste azioni e queste manovre lobbiste a danno della nostra comunità” attacca il Pd di Taranto ad Emiliano.

Tornando al ricorso l’addendum, spiega la Regione Puglia nel nuovo ricorso, fa riferimento agli “ulteriori obblighi” che Am Investco avrebbe assunto: “rafforzativi, integrativi e ampliativi degli impegni di natura ambientale” inseriti nel contratto di affitto del 28 giugno 2017. Ma “tale addendum non è mai stato comunicato alla Regione Puglia e agli enti interessati, nè risulta pubblicato sui siti istituzionali” dei ministeri, afferma la Regione Puglia nel ricorso. “La Regione Puglia – si spiega – ha avuto conoscenza solo di una versione dell’addendum, reperita in rete, non ufficiale e incompleta, priva di dati” dalla quale emerge “che gli ulteriori impegni assunti sarebbero per certi versi addirittura peggiorativi ed implicanti minor tutela rispetto alle condizioni (già illegittime) fissate con il piano ambientale” di cui riferimento è il Dpcm del settembre 2017. Quest’ultimo già avversato dalla Regione Puglia col primo ricorso al Tar. L’addendum e gli atti impugnati sono “lesivi della sfera giuridica della ricorrente”, la Regione appunto, “e manifestamente illegittimi”.

La Puglia, e “io – ha sostenuto Emiliano – che sono il presidente, ha avuto dall’Unione Europea e da tutte le Regioni l’incarico di scrivere il parere sul clima. Ovvero sulla legge europea sul clima. Invece in Italia la Puglia non viene neppure convocata. Ed è una cosa incredibile, sto tentando di rompere questa congiura del silenzio”.