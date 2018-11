In via Ghibuzza l’Aurora è presente da ben 114 anni, da sempre luogo di vita culturale e politica, che ha attraversato la storia del Borgo e della città, per giungere ...

Inps. In partenza entro fine anno un milione di buste arancioni

Pubblicato il 28-11-2018

My Inps

L’UTENTE AL CENTRO DEL PORTALE

Con MyInps l’utente è al centro del Portale dell’Istituto. MyInps, infatti, è l’area personale e personalizzabile che permette di organizzare e raccogliere i contenuti di proprio interesse, rendendo più efficaci la navigazione, la comunicazione con l’Istituto e la gestione online dei servizi.

Per accedere a MyInps è necessario il possesso del codice Pin rilasciato dall’Istituto, di una identità Spid oppure di una Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Come rendere personale la piattaforma MyInps

MyInps si compone del menu “I tuoi strumenti” e delle sezioni Bacheca e Anagrafica. “I tuoi strumenti” raccoglie tutti i contenuti salvati attraverso il “cuoricino”, l’icona che consente di personalizzare in modo semplice il proprio MyInps. Ogni volta che, navigando sul Portale, l’utente trova contenuti di proprio interesse può salvarli cliccando sul tasto “cuoricino”. In base alle preferenze espresse, il Portale interpreta automaticamente gli interessi personali riproponendoli in MyInps, suddivisi per categorie.

Possono essere selezionate notizie, schede di prestazione, pagine di approfondimento, pagine di orientamento, termini di glossario e argomenti in base alla suddivisione per temi e utenti. L’utente può inoltre salvare i moduli per richiedere all’Istituto le prestazioni a cui ha diritto.

Grazie a MyInps, quindi, è possibile avere a portata di clic tutte le informazioni che rispondono alle proprie esigenze, ottimizzando i tempi di navigazione sul Portale e la gestione delle prestazioni. Un pensionato, ad esempio, potrà consultare in modo rapido e diretto, salvandole, le schede di prestazione che trattano di pensione. Una mamma, allo stesso modo, salvando i relativi contenuti resterà aggiornata sui benefici per la maternità e potrà accedere più rapidamente alla modulistica in uso all’Ente per richiedere i bonus.

Inps

IN ARRIVO PER FINE ANNO LE BUSTE ARANCIONI

Entro la fine dell’anno l’Inps invierà circa un milione di buste arancioni ad altrettanti lavoratori. Le buste conterranno l’estratto contributivo, la simulazione dell’importo della propria pensione futura sulla base dei contributi attualmente versati, della retribuzione attesa e della probabile data di uscita dal lavoro. Lo ha recentemente annunciato il presidente dell’Inps Tito Boeri.

Quello della trasparenza è uno dei cavalli di battaglia di Boeri, che si è speso per fare in modo che i lavoratori sappiano quale futuro previdenziale li attende. Dal marzo 2016 5 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti hanno effettuato oltre 16 milioni di simulazioni per calcolare la propria pensione attraverso il servizio Inps ‘La mia pensione futura’. Il servizio, ha dichiarato Boeri, verrà esteso nei prossimi due anni anche ai lavoratori del servizio pubblico: ‘La platea di chi potrà accedere alla simulazione online, attraverso un pin, si allargherà a 500mila dipendenti pubblici, artigiani e commercianti’.

Previdenza

LA PENSIONE DELLE DONNE SECONDO L’INPS

Le pensioni rappresentano un costo sempre più oneroso per l’Inps. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha chiuso il 2017 con un rosso da 6 miliardi e 984 milioni di euro. Il buco è causato dalla sproporzione fra i ricavi e le pensioni da pagare.

A fine ottobre l’Inps ha pubblicato un breve rapporto con informazioni relative alla dimensione e alla composizione della spesa per pensioni in Italia al 31.12.2017.

In un periodo di annunci e promesse di cambiamento, può essere molto utile dare un’occhiata alle statistiche relative alla più significativa componente della spesa pubblica italiana, per capirne il peso e le principali caratteristiche. Cercando di focalizzarla, sia pure molto sommariamente, al femminile.

La spesa corrente è per molti aspetti frutto e conseguenza delle dinamiche passate del mercato del lavoro. L’importo medio del reddito pensionistico, ovvero la somma delle prestazioni in capo a ogni pensionato, è di quasi 21 mila euro per gli uomini e di 15 mila euro per le donne. Il differenziale di genere è quindi pari al 28 per cento, a favore degli uomini. Non solo, mentre tra gli uomini sono prevalenti le pensioni di vecchiaia e anzianità, per le donne sono le pensioni di reversibilità e quelle assistenziali a farla da padrone. Il modello produttivo del passato, con l’uomo capofamiglia spesso unico produttore di reddito da lavoro e la donna casalinga e quindi non produttrice di reddito monetario, trova oggi una conferma nella composizione della spesa per pensioni. In termini numerici sono le donne a essere in maggioranza (8,4 milioni contro 7,6 milioni di uomini). Questa caratteristica è spiegata completamente dalla netta prevalenza femminile nella classe di età superiore agli 80 anni, a causa della loro maggiore aspettativa di vita.

Da segnalare, in proposito, l’importante iniziativa dell’Inps Regionale Emilia Romagna organizzata nell’ambito delle celebrazioni per i 120° anni dalla nascita dell’Istituto con un interessante convegno, presso l’omonima Direzione regionale dell’Emilia Romagna, dal titolo “Le donne nell’Istituto: ieri, oggi, domani”.

Un’occasione per riflettere sull’impatto crescente della presenza femminile nell’organizzazione, partendo dall’analisi del passato e ripercorrendo tappe e momenti storici; per riscoprire il percorso lento, ma costante, di emancipazione delle donne e per ragionare su prospettive e scenari evolutivi.

Avvocatura Inps

PUBBLICAZIONE AVVISO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE



Da lunedì scorso 12 novembre 2018, è partita la procedura per l’ammissione alla pratica forense presso alcune Avvocature dell’INPS.

I bandi sono pubblicati sul sito istituzionale (www.inps.it) oltre che esposti presso le Direzioni regionali e di Coordinamento metropolitano ed i Consigli degli ordini degli avvocati territorialmente competenti.

Per poter svolgere la pratica presso l’Avvocatura dell’Inps, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’U.E. in possesso dei requisiti previsti dall’art. 17, comma 2 della L. 247/2012;

essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale dell’I.N.P.S. indicato nella domanda di pratica;

se già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine, non avere una anzianità di iscrizione superiore a 2 (due) mesi.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

La domanda per l’ammissione alla pratica forense di cui ai predetti bandi dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito form presente sul sito internet dell’Istituto (secondo il percorso: www.inps.it – Homepage – Avvisi, bandi e fatturazione – Avvisi – Pratica forense presso l’avvocatura dell’INPS) dalle ore 12,00 del 12 novembre scorso fino alle ore 14,00 del 12 dicembre 2018. Saranno escluse le richieste inoltrate con modalità diverse da quella prefigurata (quali, ad esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso le sedi locali dell’Istituto).

L’istanza di ammissione alla pratica forense dovrà essere presentata per uno soltanto degli Uffici Legali dell’Inps citati nell’art. 1 dei bandi. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità della stessa, un curriculum vitae redatto nel formato europeo (in pdf).

Le Direzioni regionali e di Coordinamento metropolitano verificheranno il possesso dei requisiti prescritti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni rese nella richiesta di partecipazione.

Una commissione, appositamente costituita presso ciascuna Direzione regionale e di Coordinamento metropolitano, valuterà l’idoneità dei candidati sulla base dei criteri riportati nel bando e formerà la graduatoria.

Le liste definitive saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto.

Carlo Pareto