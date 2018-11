Il congresso è stato dunque convocato, il sesto in dieci anni. Abbiamo il tempo necessario per organizzarlo come si deve: precisare la linea politica, farla ...

Le Pmi preoccupate dalla manovra del governo

Pubblicato il 27-11-2018

Il presidente della Piccola e Media Industria, Carlo Robiglio, ha descritto il clima vissuto nelle aziende dove, oltre alla sfida quotidiana del fare impresa, si aggiunge oggi anche l’attenzione sulla manovra economica del Governo.

Carlo Robiglio ha detto: “Nella trincea degli imprenditori della Piccola Industria c’è indubbiamente una preoccupazione che sta salendo ogni giorno in maniera esponenziale. L’imprenditore non ha paura delle difficoltà, ha paura dell’incertezza, delle cose non chiare. E mai come in questo momento vede incertezza quindi blocca gli investimenti. E chi già lottava per difendere la trincea ora ha paura che finisca in una Caporetto”.

Novarese, imprenditore di prima generazione, Carlo Robiglio, da un anno leader di una dorsale dell’economia italiana e del sistema di via dell’Astronomia (rappresenta il 98% delle aziende associate a Confindustria), respira la vita concreta delle imprese. Ha fatto un percorso che, dopo 14 tappe, approderà per un primo bilancio al Forum della Piccola Industria, il primo dicembre prossimo a Bologna.

Il presidente di Pmi ha spiegato la mission del Forum: “Cultura d’impresa al centro: vuol dire la possibilità di aiutare moltissimi piccoli imprenditori. Mai come in questo momento c’è bisogno di un cambio di testa per un cambio di passo, con tre baluardi: cultura d’impresa, ruolo sociale dell’imprenditore, crescita. C’è il grande tema della resilienza, che tratteremo a Bologna, perchè una azienda resiliente in un territorio fragile continua a dare lavoro e rende forte anche il territorio, come nelle aree del terremoto. Ed il filo rosso è la persona al centro, e mai come oggi, con le sue capacità, le sue competenze”.

Su Governo e manovra visti dalle imprese, ha detto: “Crea imbarazzo, crea quella grande difficoltà di dialogo che c’è oggi. Prima di essere una critica è una ‘non comprensione’. Per criticare dovresti capire perchè il tuo interlocutore ha fatto una scelta, io in questa fase non riesco a capire la ‘ratio’ della scelta. Il Governo annuncia una manovra espansiva, per la crescita, ma da tutte le valutazioni che facciamo, personalmente, con il Centro Studi di Confindustria, come imprese, ci sembra che il percorso non è sicuramente in quella direzione. Hai bisogno di fare un 1,5% di crescita in più, in un momento così difficile a livello europeo, e vai a non supportare i driver della crescita? Io non capisco. Se hai 10 o 20 miliardi e li usi in una direzione capisco che mi dici che non puoi darli altrove. Ma io qui ti critico e dico: allora hai sbagliato dove allocarli”.

Sul reddito di cittadinanza, Carlo Robiglio ha risposto: “Capisco, non voglio essere contrario ad una logica solidaristica. Ma la direzione è un’altra: supporto alle imprese, enormi sgravi fiscali per le assunzioni dei giovani, supporto per la formazione. E c’è addirittura un clima antipedagogico. Cosa trasmettiamo ai nostri giovani? Cosa dico a mio figlio, che conviene non far nulla perchè se è un neet avrà i soldi dallo Stato? Questa è la cosa che più mi preoccupa: è folle, allucinante. Tolgono ogni sostegno. Dateci supporto e creeremo valore e lavoro. Questo clima le pmi lo vivono male. La prima paura che hanno è il credito: un piccolo imprenditore fa fatica a comprendere tutti i concetti, tra manovra, spread, mercati finanziari, ma comprende che quel percorso rischia di essere estremamente tragico per lui perchè se aumenta lo spread la banca farà ancora più difficoltà a darti il denaro. Cos’è che non capisce il nostro imprenditore? Ma, accidenti, abbiamo fatto più investimenti con Industria 4.0 e cominci a togliere? Il superammortamento non c’è più, l’iperammortamento lo rivedi, decontribuzione sulla fiscalità legata alla formazione non c’è più, l’incentivo Sud non c’è più. Ricerca e sviluppo: abbassato il sostegno. Tolto l’Ace, l’aiuto alla crescita economica”.

Infine, per il Presidente delle Pmi, ecco cosa chiederebbero le imprese al governo: “Diciamo: dammi tutto quello che mi puoi dare perchè io possa creare valore e lavoro. Perchè è questo quello che mi interessa”.

Purtroppo, la manovra del governo attualmente produrrebbe effetti socialmente negativi sotto molti aspetti.

S. R.