In via Ghibuzza l’Aurora è presente da ben 114 anni, da sempre luogo di vita culturale e politica, che ha attraversato la storia del Borgo e della città, per giungere ...

Il congresso è stato dunque convocato, il sesto in dieci anni. Abbiamo il tempo necessario per organizzarlo come si deve: precisare la linea politica, farla ...

Leonardo Scimmi

Congresso e elezioni europee primo passo per ricostruzione del pensiero riformista

Pubblicato il 28-11-2018

Cari compagni, il Congresso del 2019 è un’opportunità bellissima per la nostra comunità. L’Italia ha perso competitività, ha perso ricchezza ed anche il ruolo strategico che la geografia le ha attribuito. Negli ultimi 25 anni – dalla falsa rivoluzione in poi – abbiamo assistito ad un logoramento del Paese sia economico che politico culturale.

Non sfugge a chi ha militato nel glorioso PSI che l’assenza di questo partito ha determinato a sinistra uno scivolamento giustizialista moralista e fondamentalista che ha di fatto preso il posto della stella polare riformista.

Sicché oggi abbiamo un primo partito quale i 5 Stelle, diretta espressione di quello spettacolo indegno che furono le monetine del Raphael. Da li in poi l’Italia ha perso peso in Europa e nel mondo, le istituzioni sempre più deboli, l’antipolitica montante, la credibilità diminuiva, il rating tripla A restava un miraggio.

Oggi la differenza fra il reddito di un italiano e quello di un tedesco- francese è tornata agli anni ’70, mentre nei primi anni ’90 la differenza era inesistente. Dal ’94 in poi l’Italia è in stagnazione economica.

Le cause? Tante: stato burocratico, giustizia lenta, riforme strutturali tardive o mai fatte, o non attecchite, come liberalizzazioni, privatizzazioni mancate, mercato finanziario non sviluppato, sistema bancocentrico. Imprese piccole e familiari, con scarsi investimenti e poca tecnologia. Una questione meridionale oramai cronica.

In questi anni l’assenza di un’azione impattante riformista del PSI è stata evidente. Non potevamo fare di più. Il pensiero critico ma concreto, il pragmatismo craxiano, avrebbero retto la sinistra sulla giusta via del riformismo e della competitività, raccogliendo il plauso di imprese e sindacati, del pubblico e del privato, di università e periferie.

Oggi il nostro Paese ha bisogno di coraggio e noi abbiamo nel Congresso la possibilità di varare un piano di lungo respiro per far crescere il PSI e con esso la sinistra riformista ed il Paese.

Nel segno del Garofano, simbolo del lavoro. Un piano di lungo respiro, senza cartelli elettorali, puntando ad un risultato forse non immediato ma duraturo. Varare un piano ambizioso in economia: restare rigorosi ma tornare ad investire per colmare il gap infrastrutturale italiano, abbattere la disoccupazione, tornare a crescere e rivolgendoci all’Italia che vuole crescere, vuole formarsi, vuole migliorare la propria condizione economica.

Puntare su formazione, internazionalizzazione e politiche industriali. Tornare ad investire tramite la CDP quale banca di sviluppo, finanziare poli di ricerca ed impresa, coordinare università ed imprese e sindacati, puntare su tecnologie e ricerca.

Utilizzare i fondi europei riducendo inefficienze, rivedendo il ruolo delle regioni e riportando a Roma il ruolo di regia e contatto con Bruxelles. Favorire la pace sociale tramite la Mitbestimmung, la partecipazione dei lavoratori nella gestione delle imprese, mezzo utile ad aumentare anche la produttività.

Tornare attrattivi per gli investimenti esteri, sviluppare le potenzialità naturali artistiche e rilanciare l’industria d’eccellenza. Lo stato ha un ruolo, non piu’di politica monetaria ma di politica industriale, indirizzando risorse ed investimenti dove possono generare crescita economica e lavoro.

Il PSI ha un bagaglio culturale che lo rende capace di lanciare questa sfida, quest’OPA sulla sinistra italiana. Deve farlo da solo, deve farlo ora, con la forza della sua storia e della sua elaborazione politica.

Il Congresso e le elezioni europee siano un primo passo verso la graduale costante e tenace ricostruzione del pensiero riformista in Italia, nel segno del Garofano.

Leonardo Scimmi