L’Italia della sfiducia

Pubblicato il 27-11-2018

Nel nostro Paese non c’è più fiducia. Lo scontro è tale che abbiamo perso fiducia anche noi nei confronti degli altri membri dell’Unione e loro di noi. Siamo soli contro tutti e perfino insultiamo chi, nonostante le perplessità, è ancora disposto a tendere la mano. Quella mano con la quale abbiamo lanciato e visto lanciare tante volte il sasso per poi nasconderla furtivamente.

In fondo è sempre successo così, non c’è nulla di nuovo rispetto a ieri, perché quasi d’improvviso tutta questa diffidenza?

Tanto per non indossare gli stivali delle sette leghe e fare lunghi passi indietro mi voglio fermare a “Guardie e ladri”, film che recitava quel neorealismo tutto italiano ben rappresentato da Totò e Aldo Fabrizi, i quali pur essendo il primo ladro e il secondo carabiniere, si consideravano e rispettavano a vicenda. Era per loro sempre possibile una seconda possibilità: quindi, fatte le dovute raccomandazioni e accordi sanciti da una stretta di mano, si era pronti a ricominciare a fuggire e darsi la caccia.

Nulla è cambiato rispetto alle promesse spregiudicate di cambiamento fatte durante la campagna elettorale, e ora come allora non sono cambiati gli interessi dei bottegai.

Ma adesso, a distanza di pochi mesi, tutto è già diverso: c’è un clima di sfiducia nell’aria che porta ciascuno a guardare in cagnesco l’altro, e se non ci fosse la giustizia a fare da cane da guardia ci sbraneremmo per un parcheggio sotto casa.

Dunque, il ponte Morandi è il simbolo dell’Italia che crolla. Crolla sotto i colpi della sfiducia: non si fida il governo della società autostrade e non si fida Raffaele Cantone dei poteri straordinari conferiti al Commissario, Sindaco Bucci, per la ricostruzione del ponte.

La legittima preoccupazione del magistrato è a riguardo delle eventuali infiltrazioni mafiose negli appalti. Quindi c’è bisogno di più tempo per valutare la gara di affidamento i cui tempi si vorrebbe fossero più stringenti per fare le cose in fretta. Ciò sta inequivicabilmente a indicare che manca la fiducia; quella maledetta fiducia che oggi, più che mai, non riusciamo a nutrire gli uni nei confronti degli altri.

Intanto, la vita dei genovesi è drammaticamente compromessa e il più importante porto d’Italia ha ridotto al lumicino la sua attività.

Tutto per l’ostinazione di rifiutare l’unica cosa di buon senso che si sarebbe potuto fare: obbligare il concessionario del tratto autostradale a ricostruire immediatamente il ponte, dare alloggio agli sfollati, risarcendogli dei danni subiti, a pagare tutte le spese amministrative.

Questo indipendentemente dal giudizio di colpevolezza che la magistratura emetterà o meno nei confronti di Autostrade Italiane.

Intanto, però, le cose camminerebbero più velocemente e non ci sarebbero intromissioni da parte dello Stato che avrebbe potuto riservarsi, invece, la supervisione del progetto con il Genio militare e pure quello civile. Una sorta di cane da guardia a difesa degli interessi dei genovesi e di tutti gli italiani.

Non ci fidiamo di chi fa fatto crollare il ponte, dice il Governo, creando i presupposti di una lungaggine che nessuno è in grado di valutare quando il ponte sarà davvero ricostruito… annunci a parte!

Questa assurdità sta strozzando l’economia della città e alcuni sfollati rischiano di trascorrere il Natale senza casa, proprio come è successo per i terremotati d’Abruzzo a cui sono state consegnate una manciata di casette prefabbricate proprio di recente… poi, però, subito evacuate perché insicure.

Sono questi i presupposti per ristabilire la fiducia? O dobbiamo fidarci del ministro delle Infrastrutture Toninelli che il mese scorso elogia l’utilità del tunnel del Brennero, per l’enorme traffico che assorbe a vantaggio degli spostamenti, quando invece non sa che non solo è ancora in costruzione, ma ne è stata realizzata solo un terzo; oppure per l’impeccabile stile istituzionale quando a Palazzo Madama, dopo la trasformazione in legge del Decreto Genova, si compiace con se stesso gesticolando come un forsennato per aver piazzato il condono ischitano all’angolo alto della porta sorprendendo il portiere De Falco.

Sì, il ponte Morandi è il simbolo di un’Italia che crolla sotto il peso del pressappochismo e di una più che comprensibile mancanza di fiducia da parte di tutti noi cittadini, sempre più infuriati, insofferenti e cinici.

Angelo Santoro