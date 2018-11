Lombardi ‘usa’ Craxi. Bobo: “Povero papà”

Pubblicato il 27-11-2018

“Povero Papà, gliene son capitate di tutti i colori…”, così su Twitter il figlio del leader socialista, Bobo Craxi commenta la decisione di Roberta Lombardi, già deputata M5S ma anche sfidante di Nicola Zingaretti alle Regionali del Lazio, di leggere i passaggi più significativi del discorso di Bettino Craxi alla Camera nel luglio del 1992 durante il reading gastronomico letterario.

Ad accompagnare l’onorevole nella lettura, la giornalista Valentina Renzopaoli che alimenterà il dibattito con il pubblico, ponendo una serie di quesiti seguendo la regola delle classiche interviste. Al termine dell’intervista, l’attore Giovanni D’Andrea chiuderà il dibattito sul ruolo che la cultura può e deve esercitare nella creazione del Pil del Paese e nello stimolo alla coscienza dei cittadini.

“Ho deciso di accettare perché mi hanno spiegato che mi avrebbero fatto leggere qualcosa in contrapposizione con me e la mia forza politica – ha spiegato Lombardi -. Questa cosa mi aveva molto stuzzicato, perché penso non si debba mai avere paura di quello che è diverso da noi, è un’occasione per crescere. Quando mi hanno detto che avrei dovuto leggere il discorso di Craxi, sono andata a leggermi gli interventi di Craxi in Parlamento e al processo Mani Pulite e ho scoperto che sarebbe fondamentale che tanti della mia generazione andassero a capire quali sono le origini del problema della mancanza di etica nella nostra politica. E che sono poi il motivo per cui è nato il M5S. Proprio Mani Pulite mi convinse che volevo rimanere lontana dalla vita politica dei partiti perché la vedevo come una cosa sporca con cui non mi volevo immischiare. Invece fu un atteggiamento sbagliato, noi di quella generazione ci saremmo dovuti impegnare ancora di più perché figli di una politica pessima. Certo, adesso che siamo passati per la seconda repubblica, ci viene da dire: ridatece la prima. Ai tempi di Craxi le scelte di politica interna e estera sono ricadute sulle generazioni successive, anche in termini di esplosione del debito pubblico. C’era benessere, possibilità di ascensore sociale, cosa che adesso è completamente bloccata. Craxi è stato l’unico ad avere la fermezza di ammettere in aula quello che accadeva, mi ha stupito la disinvoltura con cui si ammetteva che la politica violasse le leggi che si era data. La storia gli ha dato ragione quando disse che tutti i partiti erano responsabili. Il pericolo c’è anche per il M5S. Il pericolo è diventare come le altre forze politiche, non pensare più a chi devi rappresentare ma solo a prolungare la tua esperienza politica. Dobbiamo applicare a noi stessi un’attenzione e un rigore morale per evitare gli errori fatti dai partiti”.

A stupire è stata non tanto la decisione della deputata, quanto i modi. Nella sceneggiata irrompe Antonio Di Pietro, avvolto in un impermeabile bianco.

Anche se bisogna ricordare che il Movimento ha sempre trattato il Partito socialista e Bettino Craxi in particolare, come una cosca di ladri da mettere al bando, tanto che appena giunti in Parlamento gli eletti del M5S hanno proposto di eliminare i riferimenti socialisti da ogni merito repubblicano (si veda il Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno), dimenticando che furono proprio i socialisti a creare le basi dell’Italia repubblicana.