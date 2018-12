In via Ghibuzza l’Aurora è presente da ben 114 anni, da sempre luogo di vita culturale e politica, che ha attraversato la storia del Borgo e della città, per giungere ...

Pubblicato il 30-11-2018

“Stiamo facendo progressi”. C’è aria di disgelo tra l’Europa e l’Italia, stando alle parole del presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker. In una conferenza a Buenos Aires a margine del G20 a una domanda sul dialogo con il governo italiano riguardo alla manovra e sul possibile avvio di una procedura, Juncker ha risposto: “Questa questione non va drammatizzata: noi siamo con l’Italia, se l’Italia è con noi”. “L’atmosfera è buona, stiamo facendo progressi”, ha detto il presidente della Commissione Europea. “Avrò un incontro con il primo ministro Giuseppe Conte oggi o domani – ha aggiunto – abbiamo già avuto un incontro costruttivo sabato scorso a Bruxelles. Abbiamo fatto qualche progresso. Non siamo in guerra con l’Italia: voglio che l’Italia sia l’Italia che è sempre stata, un’Italia che ispira l’Europa, non che le volta le spalle”. Concetto ripreso dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio che ha ribadito l’obiettivo italiano di “evitare la procedura di infrazione con Bruxelles senza tradire le promesse fatte agli italiani”, sottolineando poi che nel dialogo con Bruxelles su deficit/pil “non ci sono numerini sul tavolo”.

Intanto l’approdo in Aula alla Camera della manovra slitterà a martedì. È la richiesta emersa al termine della riunione dell’Ufficio di presidenza della commissione Bilancio alla Camera e che verrà formalizzata dalla capogruppo.

Dopo il rigetto dal parte della Commissione Ue del primo documento programmatico del bilancio italiano messo a punto dal Governo, il governo giallo-verde ha deciso di togliere due decimali dal deficit 2,4% previsto del documento. Però l’Europa non si accontenta e chiede un ritocco più sostanzioso della manovra. Infatti si registra il via libera degli sherpa dell’Ecofin all’opinione della Commissione Ue sulla manovra italiana, cioè una bocciatura, nella quale si ritiene giustificata l’apertura della procedura per deficit eccessivo. Lo fanno sapere fonti del Consiglio Ue. Gli sherpa dell’Ecofin (Efc) “considerano un fattore aggravante che in risposta all’opinione della Commissione che chiedeva di sottomettere un documento programmatico di bilancio aggiornato, l’Italia ha inviato un piano che conferma i target di bilancio del 2019”: è quanto si legge nell’opinione dell’Efc. Per l’Efc “il debito pubblico italiano resta una grande fonte di vulnerabilità per l’economia. Le misure sulle pensioni insieme all’avverso trend demografico, possono toccare negativamente il trend positivo generato dalle riforme delle pensioni passate e indebolire la sostenibilità a lungo termine delle finanze”. Già “messa in pericolo dall’aumento dei tassi sui bond nel 2018, e potrebbe peggiorare” se risalissero i tassi. L’alto costo del servizio del debito “pesa sulla spesa produttiva”.

Per gli sherpa dell’Ecofin (Efc) l’Italia viola la regola del debito ed una procedura è giustificata, ma a conclusione della loro opinione restano aperti agli sviluppi sul fronte della trattativa Roma-Bruxelles: “Ulteriori elementi potrebbero emergere dal dialogo in corso tra la Commissione e il governo italiano”, si legge nell’opinione approvata dall’Efc. Insomma da un lato le aperture di Juncker, dall’altro le posizioni negative che emergono dai documenti della Commissione. Per tutta risposta il vicepremier Salvini manda a dire alla Commissione che “con l’Europa sono convinto che l’accordo lo troveremo, perché a noi non interessa litigare e neanche a Bruxelles interessa mandare i commissari e gli ispettori in giro per l’Italia”. Ma poi ha aggiunto: Il 2,4% di rapporto deficit/Pil nella manovra “non è nei dieci comandamenti della Bibbia. Se invece di 6,5 miliardi di euro per smontare la Fornero, i tecnici ci diranno che ne bastano 5,5, il miliardo in più lo sposteremo sugli investimenti” confermando però di fatto l’impostazione della manovra e la non volontà di apporre le modifiche richieste dalla Commissione europea.

Intanto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega per i Rapporti con il Parlamento, Guido Guidesi ha affermato che “è probabile che si metta la fiducia”.