LA MANO TESA

Pubblicato il 23-11-2018

Nonostante le polemiche e le frasi irritanti di qualche esponente del governo italiano, il commissario della Ue, Pierre Moscovici, ha fatto sapere: “La nostra porta resta aperta e sono convinto che potremo trovare un accordo su soluzioni condivise nell’interesse degli italiani e della zona euro. È un percorso impegnativo ma praticabile e io ci voglio credere. Il nostro fine non è quello di sanzionare le autorità italiane, né di interferire negli affari interni del Paese. È nell’interesse di tutti continuare a dialogare e andare avanti nella ricerca di soluzioni comuni”.

Il vicepremier Luigi Di Maio, dal Wow business summit di Samsung a Milano, ha affermato: “Le misure partiranno nei tempi previsti, quota 100 partirà nei primi mesi del 2019 insieme al reddito di cittadinanza e significa dare alle imprese la manodopera qualificata che aumenterà gli investimenti. Noi dobbiamo provare un dialogo a oltranza con tutti i commissari europei, con la Commissione per spiegare la bontà di queste misure ma soprattutto per spiegare che la manovra può migliorare sopratutto nel taglio agli sprechi. Di tagli ne possiamo fare di più, perché non abbiamo completato in 5 mesi di governo tutte le istruttorie che servivano per tagliarli tutti. La manovra può migliorare per quanto riguarda la dismissione di immobili inutili: questo è un Paese che ha accumulato un patrimonio pubblico di immobili, asset secondari che si possono vendere. Può migliorare rafforzando l’impegno sul 2,4 per cento di deficit che abbiamo preso: si parte col 2,4 e si arriva al 2,4. Capisco che la Commissione europea ha paura che questo governo si possa comportare come governi precedenti, cioè con la truffa dei numeri. I governi precedenti dicevano facciamo solo 1,8% di deficit all’inizio dell’anno e poi alla fine arrivava altro deficit, il che significa indebitare ulteriormente il Paese. Quando dico che i mercati capiranno non dico che dovranno farsene una ragione, dico che questi sono stati giorni di tensione con Bruxelles, stava per arrivare la procedura di infrazione, sono giorni in cui la manovra è ancora in discussione quindi si può avere il timore che possa partire un emendamento in aula che possa peggiorarla. Quando la manovra sarà approvata definitivamente entro fine anno e si vedranno le nuove misure tutti capiranno. In quegli anni il tema di Berlusconi è che aveva perso qualsiasi credibilità: certo mi fa riflettere il fatto che un partito, Forza Italia, che è stato buttato giù dallo spread oggi tifi spread. Ho visto anche gli interventi in aula in questi giorni dei capigruppo dell’opposizione che stanno lì a dirci che dobbiamo semplicemente ripiegare e tornare indietro. Quando la manovra sarà approvata definitivamente i mercati capiranno che non stiamo sprecando soldi, ma stiamo portando avanti le misure per fare ripartire l’Italia”.

L’altro viceministro, Matteo Salvini, in giro per la Sardegna, ha detto: “Noto con piacere che lo spread è calato di decine di punti in queste ore, quindi chi sta leggendo attentamente la Manovra si sta rendendo conto che l’economia italiana è sana. Io ho a cuore i risparmi e il lavoro degli italiani, con l’Europa siamo educati e ragionevoli ma senza retrocedere: un conto, infatti, è essere cauti, educati e ragionevoli, un conto è retrocedere. Passi indietro non se ne fanno. E se Bruxelles continua a dire che la legge Fornero non si tocca, non mi convincerà mai”.

Dai discorsi fatti dai due vicepremier e da quelli che arrivano dall’Ue, sembrerebbe di assistere al fenomeno della convergenza delle parallele. Sarebbe utopico pensare che questo possa avvenire all’infinito soltanto per effetto di logiche astratte. Sarebbe impossibile comprendere su quali testi di economia hanno studiato i due vicepremier.

Sembrerebbero dei testi profondamente diversi da tutti quelli che si studiano in tutto il mondo. Se lo spread si sta abbassando è perché i mercati intravedono la possibilità di modifica della finanziaria (vedi dichiarazioni del ministro Savona), o perché si pensa che alcune misure (reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni) non verranno mai applicate, ma sarebbero state inserite nella finanziaria per necessità di facciata politica ed esigenze elettorali. Poi, ci sarebbero le divisioni interne al governo e sarebbero sempre più numerosi coloro che scommetterebbero in un cambiamento repentino dell’esecutivo.

Salvatore Rondello