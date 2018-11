Maria Rosaria Cuocolo

Basta indifferenza su violenza di genere

Pubblicato il 23-11-2018

Domenica prossima, 25 novembre, è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ed in migliaia di località nel mondo ci saranno iniziative e manifestazioni a cui verrà data solidarietà anche dall’universo maschile. E, però, non basta essere solidali, magari partecipando anche a qualche evento di sostegno: la violenza sulle donne è una responsabilità dell’atavica visione patriarcale del dominio e della prevaricazione di genere, che si manifesta e si esercita sotto svariati profili, fisico, psicologico, economico, verbale.

Ė tempo che si modifichi l´atteggiamento interiore ed esteriore del genere maschile verso le donne, è tempo che si agisca, affermando coi fatti la cultura e la pratica della parità, del rispetto, della valorizzazione delle differenze, perché la libertà delle donne appartiene a pieno titolo all’esercizio della democrazia, coinvolgendo ogni singolo cittadino.

Il silenzio o, peggio l’indifferenza, non sono più tollerabili, perché troppo spesso ci accorgiamo che nascondono piccole e grandi complicità.

Sostenere apertamente e concretamente la difesa, la tutela e la promozione dei diritti delle donne, anche attraverso la definizione di norme a favore della salute, della conciliazione dei tempi di vita e corresponsabilità genitoriale è necessario e deve essere vissuto come un quotidiano impegno civile, culturale e politico così come il battersi per la certezza della pena verso chi, a casa, sul lavoro, per la strada, fa violenza sulle donne.

Anche per questo, quindi, dobbiamo rafforzare il nostro impegno politico per la completa eliminazione di atteggiamenti discriminatori e, anche per questo, diviene importante battersi per il ritiro del Ddl Pillon, un atto in totale contrasto con la Convenzione di Istanbul, con la Convenzione dei diritti all’infanzia e dell’adolescenza e con la nostra Costituzione.

In esso, infatti, si fa riferimento al ricorso alla mediazione obbligatoria in tutti i casi di separazione. Questo risulta molto pericoloso nei casi di violenza, aumentando i tempi del ricorso giudiziario e rimuovendo di fatto il potere decisionale dell’autorità giudiziaria nei casi di violenza stessa. Inoltre, al di là delle più che discutibili figure del “mediatore familiare” e del “coordinatore genitoriale”, nel testo si limita il potere decisionale dell’autorità giudiziaria nella protezione delle vittime e, con l’introduzione del concetto della “bigenitorialità perfetta” (cioè l’imposizione di tempi paritari e di doppia domiciliazione dei minori), assistiamo ad una profonda lesione del diritto dei minori alla stabilità, alla continuità, ed alla protezione, soprattutto in presenza di violenze e maltrattamenti, non rispettando quindi il superiore interesse del minore stesso.

Per tutto questo, domenica 25 novembre prossimo, le compagne ed i compagni del PSI appunteranno sui vestiti un fiocchettino bianco, simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne ed invitano di cuore tutti coloro che condividono le ragioni esposte a fare altrettanto, per manifestare concretamente la volontà di condivisione di condurre questa impegnativa battaglia di civiltà.

Maria Rosaria Cuocolo

Segreteria Nazionale PSI – Responsabile Nazionale Parità di genere