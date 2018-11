Massimo Ricciuti

Suggestioni Riformiste

Pubblicato il 26-11-2018

Dopo il Consiglio Nazionale, e già dagli incontri di giugno e alla Festa dell’Avanti! a settembre, si percepisce un deciso e effervescente entusiasmo intorno all’ipotesi della costruzione di una nuova aggregazione politica di stampo riformatrice e europeista. Ovviamente il popolo socialista avverte il richiamo di un’urgenza non più procrastinabile, ma il bello è che proprio l’idea di percorrere non da soli la strada di quella che sarà una grande avventura accende una voglia di partecipazione reale e concreta nella gran parte di chi percepisce oggi il pericolo di un abisso e sente la necessità di un nuovo protagonismo civile. Anche la relazione del Segretario approvata in segreteria e poi il documento approvato in Consiglio dove testualmente si è lanciata la sfida per costruire un percorso atto alla formazione di un progetto politico che partendo dal dinamismo dei socialisti rilanci il Psi e lo metta sui binari di una interlocuzione concreta con altre realtà politiche da sempre prossime come i Radicali (avviando finalmente ,così, nei tempi giusti l’esperienza definita anche La Rosa Nel Pugno) ha decisamente contribuito a accendere curiosità e voglia di ripartire sul serio rilanciando l’esperienza socialista mettendola al servizio di un percorso che possa operare un vero cambiamento possibile. C’è , inoltre, uno spazio sociale, culturale e politico nuovo che ci richiama tutti a guardare oltre. Il popolo che ha riempito le piazze di Torino e non solo è il sintomo che esiste finalmente un’altra Italia da interpretare e che ha voglia di reagire ai pericoli imminenti provocati dal governo dei NO.

Queste settimane stanno vedendo nascere comitati, gruppi civici, circoli che segnalano un’urgenza. Sembra proprio che si aspettino un segnale che provenga da noi. In questi giorni immediatamente successivi al Consiglio Nazionale siamo già impegnati a lanciare iniziative sui territori. E quello che colpisce è la voglia diffusa di contribuire da parte di tutti. Si organizzano convegni (a Napoli se ne sta preparando uno sullo stato della città) e ciò che emerge è l’entusiasmo di chi anche non direttamente collegato al Partito si rende disponibile a offrire impegno e contributo. Basta un giro di telefonate e fioccano adesioni. Oppure squilla il telefono e sono amici vecchi e nuovi che chiedono come essere utili. Occorre massimo rispetto e grandissima apertura. Si tratta di un’opportunità che non riguarda solo un progetto politico (o questa o quell’altra forza politica) ma la messa in sicurezza del Paese in una prospettiva europea. Anzi, di una nuova idea di Europa.

E’ il tempo dell’ascolto!

In Francia, ad esempio, gli attivisti de La Repubblique En Marche hanno lanciato nella giornata di domenica 25 novembre 20 eventi tra volantinaggi e dibattiti tra le persone, in strada. Nel 16éme arrondissement di Parigi i militanti hanno escogitato un formula particolare. Tutti avevano un’app fornita dal partito per raccogliere informazioni dalle persone interrogate lungo la Senna. Tramite il proprio smartphone i “marcheurs” hanno registrato le opinioni dei cittadini sui temi più importanti per la città, e una volta raccolti questi dati sono pronti per essere analizzati per costruire il programma partecipativo con cui EnMarche si presenterà alle elezioni del 2020. Molte persone, incuriosite dal “gadget tecnologico”, si sono fermate e in circa 10 minuti hanno espresso i propri desideri e indicato quali, secondo loro, i problemi più urgenti da risolvere amministrativamente a Parigi. L’app si chiama Paris&Moi!

Chiaro che compito della politica è anche e soprattutto quello di indicare e imporre in “Agenda” le issues, i needing, i temi da affrontare. Anche con soluzioni scomode.

Nel frattempo Il Movimento Federalista Europeo, attraverso il suo nuovo Presidente (Sandro Gozi) lancia un appello. “ A tutti i partiti nazionali che si candidano al Parlamento Europeo, siete d’accordo a costruire una nuova alleanza per la rifondazione europea e a proporla prima delle elezioni per avere un forte mandato popolare su questa base?”

Insomma, questa è l’aria che si respira. C’è gran movimento. E’ questo il momento di aver coraggio e lanciare una grande operazione con chi ci sta. Cercando di fare il possibile per fungere da tessuto connettivo con lo sguardo ben puntato sul futuro. Ci siamo?

