Next Gen Atp Finals 2: titolo a Tsitsipas, ma non è il solo premiato

Pubblicato il 23-11-2018

Due dei più attesi appuntamenti dell’anno, gli ultimi della stagione: le Next Gen Atp Finals di Milano e le Atp Finals di Londra. Le prime al via dal 6 al 10 novembre, nel capoluogo meneghino almeno fino al 2020. Dal 2021 la sede, infatti, potrebbe cambiare e diventare Torino, che già si è candidata ufficialmente; ma il nome della location lo conosceremo solamente nel marzo prossimo. Le seconde dall’11 al 18 novembre successivi, alla 02 Arena di Londra. E non si può non parlare di questi eventi senza parlare di vincitori e titoli. Infatti sono stati anche consegnati dall’Atp i primi riconoscimenti ad alcuni atleti. Vediamo quali. Il tennista dell’anno è stato eletto Novak Djokovic, il premio per la sportività è andato a Rafael Nadal, cui è stato assegnato il noto “Stefan Edberg Sportsmanship Award”; quello per l’atleta più apprezzato dai colleghi e dai fan a Roger Federer. Non è un caso; se un campione è per sempre, Federer lo è anche per la sua umanità e semplicità, genuinità, perché non ha dimenticato il suo passato da raccattapalle e si considera ancora uno di loro, quando stringeva la mano ai campioni di allora, sognando di essere un giorno lui al loro posto. Per questo al torneo di Basilea ha consegnato una medaglia a ciascuno di loro, schierati sulla linea di fondocampo, e si è fermato a parlare con loro. Inoltre, quando vince quel torneo, offre loro una pizza da mangiare tutti insieme. Sia Nole che Federer sono entrambi impegnati alle Atp Finals di Londra. Intanto, del suo successo meritato e strepitoso, Novak deve ringraziare il suo coach Marian Vajda, oltre che alla sua tempra e tenacia; infatti proprio Vajda è stato premiato dall’Atp come miglior allenatore dell’anno per questo 2018. Se il miglior torneo dell’anno è stato letto dai giocatori Indian Wells, mentre la miglior coppia di doppio quella di Brya e Sock, altri due premi ci portano alle Next Gen Atp Finals. Il greco Stefanos Tsitsipas è stato riconosciuto quale il tennista che ha fatto i migliori e maggiori progressi nell’anno, mentre l’australiano Alex De Minaur quale l’atleta emergente più di rilievo. E sono stati proprio loro a contendersi il titolo della seconda edizione delle Next Gen Atp Finals di Milano. E forse la X di ‘Next’ rimanda proprio al pareggio che c’è stato, come sulla schedina di calcio, tra i due, che hanno vinto entrambi e dato uno spettacolo memorabile. Se a Londra è sceso subito in campo nella prima giornata Kevin Anderson, che ha regalato emozioni sia per il fatto di battere l’austriaco Dominic Thiem per 6/3 7/6(10) che per aver cantato “tanti auguri” alla moglie Kelsey per il suo compleanno, non meno hanno fatto i giovani a Milano. A partire proprio da Stefanos Tsitsipas. Favorito, ha strameritato la vittoria. Ha giocato in maniera impeccabile, con grande maturità e concentrazione, ma soprattutto con tanta voglia di vincere. Infatti, curioso un episodio che lo lega al coaching: più volte ha rifiutato di mettere le cuffiette per parlare con il padre/allenatore Apostolos, preferendo concentrarsi e cavarsela da solo nel trovare la strategia giusta e più adatta. Proprio nella semifinale contro Rublev, vinta al quinto set, non appena ha visto che stava per perdere il comando del gioco, ha perso il controllo al cambio campo ed è scattato in un moto di rabbia, per cui – prima – ha picchiato forte con il pugno della mano sugli asciugamani di fianco alla panchina, poi ha preso la cuffietta e l’ha scaraventata più volte, sbattendola e fracassandola in mille pezzi, ferendosi anche a un dito della mano, che ha dovuto farsi medicare. L’ira giovanile e una collera che sa di sete di vittoria. Ma non è questa l’immagine cui vogliamo legare le Next Gen Atp Finals, bensì quella di Stefanos sorridente e raggiante tra i ball-boys; oppure l’abbraccio sincero tra i due finalisti. Questa edizione era partita come una sfida principale tra Tsitsipas e Rublev, poi si è trasformata sempre più in una lotta acerrima tra Stefanos e Alex De Minaur. Il russo, infatti, è riuscito ad arrivare solamente terzo, quarto un solido Munar. Per Rublev era l’ultima edizione, lo scorso anno si qualificò secondo e l’anno prossimo non potrà partecipare per l’età. Sicuramente dell’edizione 2018 rimarranno i tuffi in rovesciata alla Boris Becker a rete di De Minaur e di Liam Caruana; per l’italiano la soddisfazione di aver giocato un primo set impeccabile alla pari contro Rublev, perso per nove punti a 7 al tie break. E poi ancora, ne resteranno i passanti di dritto inside out di Alex e di Stefanos, ma anche di Andrey, o quelli di rovescio inside in di Tsitsipas e De Minaur. Questi giovani sembrano davvero aver raccolto l’eredità dei big del passato. Stefanos ha un gioco a metà tra quello di Borg e di McEnroe, che ricorda anche nel look (per la fascia e il taglio di capelli, oltre che per il fisico longilineo). Ora dovrà scegliere che cosa fare il prossimo anno, se tornare a difendere il titolo qui a Milano o volare a Londra. La stessa cosa che accadde ad Alexander Zverev, protagonista quest’anno alle Atp Finals alla 02 Arena, in un incontro in cui ha giocato due tiebreak sensazionali e perfetti contro Marin Cilic, aggiudicandoseli entrambi meritatamente. Non è un caso che anche i campioni di ieri si interessino a quelli di oggi: Ivan Lendl, ad esempio, sta allenando proprio il tedesco già da un po’. E, a proposito di allenatori, molti sostengono che, per un’ulteriore crescita agonistica e professionale (in cui ha già ha fatto registrare progressi straordinari) di Stefanos, occorra che venga anche lui affiancato da un altro allenatore – ‘specialista’ del settore -, che aiuti il padre Apostolos a seguire il figlio, dando suggerimenti tecnici ulteriori aggiuntivi, che potrebbero rivelarsi preziosi e fondamentali alla sua definita maturazione.

Sicuramente alle Next Gen Atp Finals di match belli ce ne sono stati molti; ma forse, dopo la finale in cui De Minaur ha avuto diversi match point – tutti annullati egregiamente da un Tsitsipas che si è dimostrato in questo molto maturo -, le partite più entusiasmanti sono state proprio quelle delle semifinali; di meglio il pubblico non poteva chiedere: entrambe terminate al quinto set e in perfetto equilibrio. Se la finale ha avuto ben due tie-break e si è conclusa a favore del greco per 2/4 4/1 4/3 4/3, altrettanti ce ne sono stati nello scontro di semifinale appunto tra lui e Rublev, finito col punteggio di 4/3 3/4 4/0 2/4 4/3. Molti erano pronti a scommettere che quella sarebbe stata la vera finale, ed effettivamente il vincitore è uscito da lì; ma Alex De Minaur ha stupito davvero tutti, con la sua versatilità e completezza. Ha dinamicità, incisività di gioco, estrema precisione, potenza, velocità, non sbaglia un colpo; gli riesce tutto e tira fuori dal suo cilindro tiri da manuale che è raro vedere spesso, che riescono a pochi. Come del resto ha fatto Stefanos. Altri cinque set e due tiebreak nel match tra l’australiano e lo spagnolo Munar. 3/4 4/1 4/1 3/4 4/2; bravo De Minaur a riacciuffare il match, onore al merito a Jaume di non aver mai mollato, aver sempre lottato, di aver dato tutto e di aver giocato i tie-break in maniera notevole. Forse ha avuto un leggero crollo e calo fisico proprio solo nell’ultimo set, accusando un po’ di stanchezza; mentre Alex ha saputo rientrare nel match alla grande, ritrovando la concentrazione e l’attitudine aggressiva giuste, insomma il suo miglior tennis. Chi ha brillato è stato anche Taylor Fritz, artefice di un match strepitoso contro Rublev, di certo non facile, anche se lo ha perso; il russo, infatti, è riuscito a portarlo a casa in maniera magistrale per: 4/2 1/4 3/4 4/3 4/2, rigirando la partita e riprendendo le redini di un incontro duro e difficile, contro un avversario ostico che non intendeva cedere un centimetro di campo e che gli metteva molta pressione con i suoi colpi. Fritz è un giocatore completo in grado di dominare in campo e ci sono voluti tutta la grinta, la tenacia e il mordente di Andrey per venire a capo dello scontro tra i due.

La Federation Cup. Per quanto riguarda, invece, il tennis femminile, segnaliamo una nota sulla finale di Federation Cup, giocatasi a Praga. Con Petra Kvitova sugli spalti a sostenere la sua squadra, ma senza giocare, la Repubblica Ceca ha battuto gli Stati Uniti per 3-0. Grazie alle vittorie dei tre singolari. Ad aggiudicarsele sono state: Barbora Strykova, che ha sconfitto Sofia Kenin per 6/7 6/1 6/4; Katerina Siniakova, che ha battuto prima Alison Riske (per 6/3 7/6) e poi (nel match successivo di seconda giornata) Sofia Kenin per 7/5 5/7 7/5. Quest’ultima ha perso un match davvero in maniera incredibile, avendo avuto più occasioni per vincerlo e non sfruttando e realizzando tutte le chance a sua disposizione, spesso in vantaggio e avanti nel punteggio (con alcuni match points a suo favore). Al termine abbiamo visto la giovanissima tennista statunitense 19enne in lacrime, amareggiata per lo scarso rendimento in Federation Cup e per non aver ‘salvato’ il suo team. Ma forse è stata una responsabilità troppo grande per una tennista così giovane appunto. Del resto, sicuramente, per lei rimarrà un’esperienza altamente formativa. D’altronde per gli Usa non c’erano molte alternative: con Madison Keys fuori per l’infortunio al ginocchio che l’ha costretta al ritiro al Wta di Zhuhai; senza le sorelle Williams, forse la soluzione alternativa sarebbe stato proprio rifar scendere in campo la Riske, oppure puntare a coinvolgere la Mattek-Sands. Ad ogni modo questo ci dà l’opportunità di parlare di ‘next gen’ al femminile. Infatti la Kenin non era la sola ‘teen’ del gruppo. Tra le ‘giovanissime’ vi erano anche la stessa Siniakova, 22 anni, anni da “next generation’ appunto, che ha dimostrato una grande capacità di disimpegnarsi nel duro compito impegnato di ‘guida’ della sua squadra. La Riske è ancora giovane, pur avendo già 28 anni. Ma, a proposito di talenti ‘made next gen’, non possiamo non annoverare la Barty in primis. Dopo il successo al torneo già citato di Zhuhai, l’australiana si dimostra una vera ‘aussie’, proprio come lo è Alex De Minaur. E non è solo la giovane età a farne un talento ‘next gen’. 19 anni per lui – come per la Kenin -, 22 per lei, entrambi hanno un gioco molto dinamico e vivace, brillante. Di Alex abbiamo già detto, un’ultima nota conclusiva la volgiamo dedicare ad Ashleigh. Trionfatrice in Cina, a premiare la tennista vincitrice è stata proprio Steffi Graf. La tedesca ha consegnato dei fiori, una mascotte di pelouche e la coppa alla prima classificata e il piatto alla finalista. Messa vicino alla Barty per la foto di rito, ci ha fatto venire in mente che forse l’Australia ha trovato una giocatrice che è la nuova Graf australiana, invece che tedesca, più di quanto lo possano essere la Kerber e la Goerges per la Germania. Il gioco della Graf, come quello della Barty, è infatti a tratti molo similare: fatto di back e attacco soprattutto. Di certo la tennista di Ipswich è da tenere in considerazione proprio per la nazionale australiana di Federation Cup, così come il giovane talento di Sydney, Alex De Minaur appunto, per la Coppa Davis. Tutti e due sono perfettamente in grado e all’altezza di farsi portabandiera della loro nazione.