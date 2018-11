Nacque a Suzzara il 22 aprile del 1895 in una famiglia dedita alla dura fatica dei campi, che non potè permettergli di proseguire gli studi oltre il ...

Patty Pravo canta e balla coi Puffi. Presupposti per toccare nuovi record

Pubblicato il 23-11-2018

Dopo le promesse di un ponte dove far passeggiate salutari e picnic con la famiglia e di una rosticceria in ogni stazione ferroviaria, pensavate di averle sentite proprio tutte così da poter morire contenti? Sbagliato! C’è sempre spazio per qualche altra notizia che merita.

Però la notizia di oggi è di quelle che prima abbisognano di una dotta disquisizione sul perché in romanesco «me cojoni» è diverso da «sti cazzi», non fosse altro per ricordarlo alla vasta platea di quelli nati fuori dall’ombra del Cupolone e del Colosseo.

Tra le tante possibilità di scelta, citiamo tre autentici romani de Roma. Anni fa lo ha spiegato Valerio Mastandrea in radio e, più recentemente, Rocco Schiavone in “Pulvis et Umbra”. Schiavone è il viceispettore di polizia inventato da Antonio Manzini, protagonista di libri e serie tv, dove è interpretato da Marco Giallini.

In pratica «sti cazzi» significa «e chi se ne frega?», mentre «me cojoni» indica una sorpresa, un qualcosa di eccezionale, una notizia fuori dal comune come quella che Patty Pravo ha inciso la “Canzone dei Puffi” assieme a Cristina D’Avena, con la partecipazione straordinaria di Fabio De Luigi nella parte di Gargamella.

Sì, avete capito bene, proprio la “Canzone dei Puffi”, quelli di colore blu, alti due mele o poco più, e che sotto la doccia cantano «ce l’ho duro, ce l’ho blu». Quelli inventati da Peyo nel 1958 , protagonisti di un grande successo editoriale e televisivo, e di un merchandising che sino a oggi ha reso almeno quanto una miniera d’oro.

La “Canzone dei Puffi” è inclusa in “Duets Forever – Tutti cantano Cristina” dove la ex ragazza delle sigle dei cartoni animati, 54 anni di fascino e simpatia, con mezzo secolo di carriera alle spalle, iniziata nel 1968 con “Il valzer del moscerino” allo Zecchino d’Oro, ripropone 16 grandi successi dei tempi andati ma non dimenticati, assieme ad altrettanti big della canzone. Magari puntando a ripetere il record del 2017 quando, con la prima serie di duetti e sigle di cartoni tv, è stata la cantante che ha venduto più dischi in Italia.

I presupposti per toccare nuovi record anche con questa seconda tranche di duetti ci sono tutti. Natale avanza a grandi passi e, assieme alla Nicoletta nazionale in “Duets Forever” c’è una pattuglia di big che hanno risposto al richiamo del fascino dei cartoni animati: Alessandra Amoroso, Carmen Consoli, Dolcenera, Elisa, Elodie, Fabrizio Moro, Federica Carta, Il Volo, Le Vibrazioni, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Max Pezzali, Nek, Shade e The Kolors.

Ma la notizia da «me cojoni!!!» con tre punti esclamativi è quella che Patty canta e balla coi Puffi, altre che Kevin Costner che balla coi lupi. Come tutto quello targato Patty Pravo, soprattutto per chi la ama da sempre, per chi è rimasto fulminato più che sulla via di Damasco sin dalla sua prima apparizione al Piper o in televisione. Grande, unica e irripetibile, la divina Nicoletta Strambelli, nome d’arte che ogni tanto assume Patty Pravo, coi Puffi riesce a sorprende molto più del solito, e dire che parliamo di una carriera lunga 55 anni mai banale e scontata con i fan abituati a essere stupiti oggi più di ieri e meno di domani.

Perché la memoria corre al 1971, a quella “Love Story” tratta dall’omonimo film e così poco amata da passar nell’oblio. Ma, evidentemente, la partecipazione allo Zecchino d’Oro o il cazzeggio del Puffo si addice a Patty (e alle sue 70 primavere) più delle miagolanti sdolcinature.

Questa sì che è una notizia seria e importante, di quelle che: «dopo questa le abbiamo sentite tutte e possiamo morire contenti». Ma anche no, perché c’è sempre spazio per qualcosina, magari per una modesta proposta, per un’invocazione dall’eterna diva della canzone. Ma ve lo immaginate per il prossimo Natale un cd di Patty Pravo che canta a modo suo i più celebri brani tratti dai cartoni animati di Walt Disney dagli anni Trenta a oggi, compresa la marcetta sigla del Club di Topolino?

Meglio non aggiungere altro su questo argomento ma approfittiamo dell’occasione per spendere due righe per festeggiare il 60esimo compleanno dei Puffi (Les Schtroumpfs) che hanno fatto la loro prima apparizione l’8 maggio del 1958, inventati dal belga Peyo come personaggi di contorno della serie “Johan et Pirlouit”.

Il successo dei piccoli personaggi di colore blu e dallo strano linguaggio, è immediato e in pochi mesi si guadagnano una serie tutta loro. Alle storie a puntate, e agli albi, si affiancheranno i cartoni animati, al cinema e in tv, spot pubblicitari, giocattoli, figurine, pupazzetti e una infinita varietà di altri oggetti venduti in tutto il mondo.

Antonio Salvatore Sassu