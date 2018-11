Il congresso è stato dunque convocato, il sesto in dieci anni. Abbiamo il tempo necessario per organizzarlo come si deve: precisare la linea politica, farla ...

Periodici femminili nella storia, dal costume ai diritti

Pubblicato il 23-11-2018

Questo breve iter nasce per delineare la nascita, lo sviluppo ed il percorso della stampa periodica femminile scritta da donne per le donne dalla loro prima origine e per richiamare l’attenzione non solo come argomento privilegiato di cui si scrive, ma anche come soggetti che nel corso dei secoli hanno visto nei periodici una preziosa opportunità di espressione e comunicazione.

Nel Diciottesimo secolo in Francia sorgevano le prime suggestioni, ancora inesplorate nella loro concezione storica, costumi femminili e moda. Quest’ultima e la necessità di comunicarla, si imponevano come mutamento della società quando il vestito non esprimeva più solo la condizione leziosa di classe ma rappresentava un nuovo valore dettato dalla rivoluzione francese: l’individualità. Tale progetto pionieristico iniziava nel 1797, con il Journal des Dames et des Modes di Madame de Beaumer, la quale contribuì a regalare alle donne un pizzico di libertà. Le illustrazioni che apparivano sul Journal coadiuvavano a diffondere l’immagine del corpo femminile in veste libera e concreta, non più idealizzata.

Trentotto anni dopo, una donna diventava direttore del giornale ed iniziava a dare spazio a numerose rubriche femminili indirizzate alle lavoratrici, e cominciava a pubblicare domande d’impiego per giovani donne. Contemporaneamente in Italia, nella prima metà dell’Ottocento, sull’onda della sferzante ed energica penna francese, nasceva a Milano il Corriere delle Dame, prima rivista di consumo, di moda e di intrattenimento, che pubblicherà fino al 1875. L’Italia in quel periodo passava da una cultura incentrata sulla figura della mater familias al concetto di “madre di ottimi cittadini”, sempre però confinata nelle mura domestiche, anche quando l’organizzazione del nuovo Stato chiedeva maggior partecipazione femminile. Lo scopo perseguito; tra fascicoli, articoli, rubriche e periodici, attraverso poesie, novelle nonché prove audaci ed isolate di emancipazione in un’età troppo acerba per comprenderlo; era quello di costruire una nuova immagine femminile nella convinzione che un periodico non avesse minor valore perché scritto da donne. Nasceva così l’iniziativa progettuale di Vita Intima nel giugno del 1890. Artefice e prima penna del settimanale fu Anna Zuccari Radius alias Neera.

L’obiettivo principe era quello di dare la possibilità al pubblico femminile di riflettere su sé stesse, affinché, ognuna di loro potesse opporsi all’oppressione cieca dei costumi antiquati e dei paternalismi senza scampo. Senza preavviso, alla fine del dicembre del 1891, cesserà le pubblicazioni. Il nuovo secolo verso il quale si affaccia la storia dei periodici femminili è colmo ambiguità, innovazioni e retrocessioni. Un paese spettatore di povertà, repressioni e autocratismi di stampo monarchico, faceva da cornice ad idee contradditorie. È il caso di Cordelia, di Ida Baccini, settimanale dai toni sociali ed anticapitalistici. Sul fronte cristiano nasceva L’Alba, mensile con vedute più modeste, che scriveva di una storia minuta e sotterranea. A Napoli Regina, che offriva alle donne del bel mondo tutto ciò che era necessario conoscere in cultura, arte, e moda. Veniva adottata nel Ventesimo secolo, una nuova tecnica di stampa, la rotocalcografia, che rappresentava un progresso del settimanale illustrato di moda e costume Ottocentesco: sport, cinema, letteratura e cultura. Uscivano Eva e Lei, tutt’ora in corso, e segretarie, dattilografe, telegrafiste e maestre, divenivano le nuove lettrici di letteratura rosa. Gli scenari di evasione erano molteplici ed offuscavano le riviste impegnate. Intanto le lotte femminili non avvenivano più in sordina e a gran voce dalle campagne alle piazze delle città, molte leader capeggiavano gruppi sempre più consistenti di lavoratrici, madri e mogli. Non poteva più essere un paese per soli uomini. Venne il giorno in cui la lotta per l’emancipazione non fu solo un capriccio al femminile e divenne inarrestabile. Giacinta Martini Marescotti promotrice dei comitati pro-suffragio femminile, cercava di coniugare la causa suffragista con quella socialista. Nascevano di conseguenza La difesa delle lavoratrici, di Anna Kuliscioff, Angelica Balabanoff e Argentina Altobelli, La donna socialista di Ines Bitelli, e Su Compagne! poi unitasi alla prima rivista di cui sopra. Superfluo sottolineare come il Ventennio che si andava inaugurando, poneva un freno alle libertà individuali, di parola, e di stampa e necessariamente, tutte le riviste che non fossero di partito e che non facessero le veci delle parole del Duce, venivano chiuse.

Un caso timido ma eccezionale è l’Almanacco della Donna che pubblicherà dal 1920 al 1943, non dichiarandosi mai fascista, alternava temi di tiepida natura storico-politica con quelli inerenti alla donna casalinga, tessitrice, moglie e madre. In conclusione, si evince come le donne sin dal Settecento, abbiano smussato gli angoli più rigidi della società. Per molto tempo le scrittrici hanno messo parole in fila sui giornali, cercando quelle giuste per raccontare il silenzio di altre. Hanno guardato dentro al pozzo, cadendoci talvolta e riemergendo annaspando. Dal pozzo però hanno portato su rossetti, figurini ma anche pentole e pistole oltre ad un’infinita solitudine e malinconia. Nel corso degli anni Sessanta e Settanta sono state vinte molte battaglie, come l’ottenimento dell’aborto e la conquista del divorzio in Italia. Senza tutto questo, di cui si è parlato talvolta in maniera disadorna o assordante, il mondo delle donne moderne sarebbe stato decisamente più arduo. Scriveva Charlotte Whitton che le donne devono fare qualunque cosa meglio degli uomini per essere giudicate brave la metà. Per fortuna non è difficile.

Giulia Fiaschi