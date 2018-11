Il congresso è stato dunque convocato, il sesto in dieci anni. Abbiamo il tempo necessario per organizzarlo come si deve: precisare la linea politica, farla ...

Pes, la metà delle donne in politica ha subito minacce

Pubblicato il 23-11-2018

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e il “PES women” fa sapere che le molestie e le violenze rivolte alle donne in politica stanno minando la democrazia.

Nonostante diversi esempi di alto profilo degli ultimi anni, incluso l’omicidio della parlamentare laburista britannica Jo Cox, la vera portata del problema viene trascurata.

Quasi la metà (46,9 per cento) delle parlamentari donne ha ricevuto minacce violente, tra cui minacce di morte o minacce di stupro o pestaggio, e il 40,5 per cento ha dichiarato di essere stata molestata sessualmente al lavoro.

Inoltre le donne PES – che promuovono l’uguaglianza di genere e la rappresentanza delle donne sia all’interno che all’esterno del Partito dei socialisti europei (PSE) – affronteranno la questione nella loro conferenza al Congresso PES di dicembre. Il titolo della conferenza PES Women è Violenza contro le donne in politica: un costo per la democrazia!

Zita Gurmai, presidente di PES Women, ha dichiarato: “La violenza contro le donne in politica comprende tutte le forme di violenza fisica e psicologica, che vanno dal minare le mansioni delle donne, allo stalking e al trolling online, fino alle molestie e all’aggressione. Violenze che colpiscono le donne ovunque e a tutti i livelli. La partecipazione politica non dovrebbe mai essere punita. Eppure, le donne che si dedicano al servizio pubblico affrontano questo tipo di violenza solo per avere una voce. Al PES Women abbiamo deciso che ne abbiamo abbastanza. Con le elezioni europee alle porte, vogliamo sensibilizzare e creare un ambiente politico in cui sia giusto e sicuro per le donne candidarsi”. La socialista ha poi spiegato: “Mentre movimenti come il #MeToo hanno fornito la visibilità necessaria, è tempo di dire STOP alla violenza sessuale e di genere contro le donne e mettere in atto tutti i mezzi possibili e necessari, come l’attuazione della Convenzione di Istanbul e l’introduzione di adeguati diritti legali, sanzioni agli aggressori, sensibilizzazione, prevenzione e protezione delle vittime. Queste battaglie non dovrebbero essere tutte sulle spalle delle donne. I sistemi istituzionali e giudiziari dovrebbero essere ritenuti responsabili. La politica dovrebbe essere accessibile a tutti”.