Pil, la prima retromarcia dopo quattro anni

Pubblicato il 30-11-2018

I numeri parlano chiaro, l’Italia frena e torna indietro. L’Istat ha aggiornato i dati del terzo trimestre e scoperto che il passo del Paese è scivolato in territorio negativo. Il Pil è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e aumentato dello 0,7% rispetto allo stesso trimestre del 2017, il primo dato negativo dopo 14 trimestri di crescita. Il dato è stato rivisto al ribasso rispetto ai dati provvisori (variazione nulla sul trimestre precedente e +0,8% la variazione tendenziale).

Il governo, nella Nota di aggiornamento al Def, prevedeva di chiudere l’anno con una crescita dell’1,2%. Se alla fine di dicembre la spinta economica fosse ben inferiore, ci sarebbero ovviamente ripercussioni anche sull’abbrivio per il 2019, che il governo punta a chiudere in crescita dell’1,5%, indicazione già ritenuta ottimistica da molti osservatori internazionali e domestici. Lo stesso Istituto di statistica, in audizione sulla Manovra e dopo aver diffuso il dato provvisorio sul Pil del terzo trimestre, diceva che per centrare l’obiettivo di crescita all’1,2% nel 2018 sarebbe stato necessario un balzo nel trimestre finale dell’anno di 0,4 punti. L’Istat ha sottolineato che la flessione del terzo trimestre “che segue una fase di progressivo rallentamento della crescita, è dovuta essenzialmente alla contrazione della domanda interna, causata dal sovrapporsi di un lieve calo dei consumi e di un netto calo degli investimenti, mentre l’incremento delle esportazioni, pur contenuto, ha favorito la tenuta della componente estera”.

A tal proposito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Buenos Aires per il G20, si è limitato a rispondere: “Lo faremo crescere”.

Ma non è il solo dato negativo, il tasso di disoccupazione a ottobre sale ancora toccando il 10,6% con una crescita di 0,2 punti su settembre, a seguito di un arrotondamento, e un calo di 0,5 punti su ottobre 2017. Il mese di settembre è stato rivisto al rialzo al 10,3%. L’Istituto nazionale di Statistica rileva che i disoccupati nel mese erano 2.746.000, in crescita di 64.000 unità su settembre e in calo di 118.000 unità su ottobre 2017. Se si guarda al trimestre agosto-ottobre il tasso di disoccupazione è diminuito di 0,2 punti sul trimestre precedente. Il tasso di disoccupazione dei giovani sale rispetto a settembre arrivando al 32,5% (+0,1 punti ma il mese precedente è stato rivisto dal 31,6% al 32,4%) ma resta in calo rispetto a ottobre 2017 (-1,6 punti).