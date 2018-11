In via Ghibuzza l’Aurora è presente da ben 114 anni, da sempre luogo di vita culturale e politica, che ha attraversato la storia del Borgo e della città, per giungere ...

PRELUDIO SUL G20

Pubblicato il 29-11-2018

Per il G20, la sicurezza è la priorità del governo argentino Macrì. Alcune manifestazioni di protesta sarebbero già in preparazione. L’Argentina è il primo ed unico Paese del Sud America ad ospitare il G20. La tensione è molto alta e diverse sono le misure di sicurezza adottate dal governo. La ministra della Difesa Patricia Bullrich ha infatti invitato i cittadini a lasciare la città durante il weekend. Per l’occasione, venerdì 30 Novembre verrà considerato come giorno festivo. Inoltre, al fine di rafforzare il sistema della sicurezza, la Cina ha donato trenta moto e veicoli blindati. Non rasserena il clima l’annuncio del presidente americano Donald Trump di aver cancellato l’incontro con i leader del Cremlino Vladimir Putin a causa della crisi in Ucraina.

A partire da oggi e fino al 2 Dicembre, la città di Buenos Aires sarà letteralmente bloccata ed isolata. I treni, l’autostrada e il porto, saranno chiusi, cosi come i collegamenti col vicino Uruguay. La metropolitana sarà bloccata. Ci saranno tre anelli di sicurezza dal centro alla periferia della città. Si sospettano manifestazioni violente e la ministra ha più volte dichiarato di essere pronta ad usare il pugno duro se necessario.

Di fronte agli sforzi nel garantire sicurezza durante lo svolgimento del G20, ci si chiede quanto incideranno gli sforzi dei vari Paesi nel raggiungimento di un accordo rispetto alle politiche ambientali. Con una popolazione mondiale in crescita da 7 a 9 miliardi di persone entro il 2040, i problemi energetico ed alimentare è sempre più determinanti. Ci si chiede se questo G20, arriverà a degli accordi sostenibili, limitando l’innalzamento della temperatura entro i 2 °C.

Durante la presidenza argentina, la tematica del cambiamento climatico è stata affrontata dal gruppo di lavoro ‘Sostenibilità Ambientale G20’. Il gruppo di lavoro, che si è già riunito diverse volte, ha affrontato, tra le altre questioni, quelle legate all’adattamento al cambiamento climatico e alla promozione di una strategia a bassa emissione di gas.

Donald Trump si mostra scettico sulle conclusioni dell’ultimo rapporto governativo sui cambiamenti climatici. Il presidente degli Stati Uniti d’America, in una intervista rilasciata al Washington Post, ha detto: “Non vedo i cambiamenti climatici come causati dall’uomo. Molte persone come me, che ricevono informazioni di alto livello sui cambiamenti climatici, non necessariamente ci credono. Negli Usa l’aria e l’acqua sono in questo momento a livelli record di pulizia”.

Le parole del presidente Usa fanno seguito al rapporto diffuso venerdì dalla sua stessa Amministrazione, nel quale si afferma che i cambiamenti climatici rappresentano una grave minaccia alla salute e alla sicurezza finanziaria degli americani, così come alle infrastrutture e alle risorse naturali del Paese.

Si ricorda che, nel 2017, Trump, ha già dichiarato di voler uscire dagli accordi di Parigi sul cambiamento climatico del 2015. L’Accordo di Parigi ha impegnato tutti i paesi firmatari a far sì che la temperatura globale non si alzi più di 2° C. Gli Stati Uniti, ad oggi, sono l’unico Paese che è uscito dall’Accordo di Parigi. In un contesto globale orientato verso il sovranismo, oggi sembra ancora più difficile pensare che diversi Paesi riescano a cooperare e raggiungere un accordo che metta al centro un bene comune, come quello dell’ambiente.

L’Onu ha annunciato: “L’anno 2018 si avvia ad essere tra i più caldi di sempre”. In un rapporto diffuso prima del vertice sul clima Cop24, le Nazioni unite hanno avvertito che il 2018 dovrebbe essere al quarto posto tra gli anni più caldi mai registrati.

Nella sua bozza di dichiarazione sullo stato del clima mondiale, l’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ha osservato che la temperatura media globale per i primi 10 mesi dell’anno è stata di circa un grado centigrado superiore all’era pre-industriale (1850-1900). Da questa osservazione il 2018 sembrerebbe il quarto anno più caldo mai registrato.

Anche la Nasa osserva un pianeta che pulsa di vita, ma che negli ultimi decenni ha subito profondi cambiamenti climatici. Ghiacci artici che si sciolgono, soprattutto al polo Nord, deserti che avanzano, zone verdi che arretrano e mari che si surriscaldano, soprattutto in prossimità delle coste. È l’impietosa radiografia del pianeta vivente mostrata in un video timelapse, realizzato dal Goddard Space Flight Center della Nasa.

Il filmato è stato realizzato utilizzando immagini scattate a partire dal 1997 da diversi satelliti che la Nasa, così come fanno le altre agenzie spaziali del mondo, utilizza per monitorare lo stato di salute della Terra. Il video mostra le conseguenze del surriscaldamento del clima al mutare delle stagioni.

Proprio per discutere di clima, scienziati e politici si incontreranno nei prossimi giorni nella città polacca di Katowice, tra il 3 ed il 14 di dicembre, per la Conferenza 2018 delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico, la COP 24. Un appuntamento per discutere le strategie da mettere in campo per limitare l’immissione di gas serra in atmosfera, e contenere il riscaldamento del pianeta al massimo di 2 gradi centigradi entro la fine del secolo.

Ecco perché il G20 di Buenos Aires, precedendo la Conferenza dell’Onu sul clima, assume particolare importanza.

A Buenos Aires il biglietto della metropolitana, a causa dell’inflazione, è appena aumentato di un Peso ed è raddoppiato nell’arco di un anno. Il costo è adesso di 13,50 pesos che corrispondono a circa 0,37 euro. Il salario minimo mensile in Argentina è di 10.700 pesos corrispondenti a circa 245 euro. Malgrado le riforme messe in atto dal governo Macrì, in molti dicono che non si sa mai quanto i prezzi possano restare stabili poiché, a causa dell’inflazione, c’è un’instabilità di fondo. L’Argentina conta una popolazione di circa 43,6 milioni ed è il secondo paese più grande del Sud America con giacimenti di petrolio e gas in Patagonia.

La città di Buenos Aires comincia a colorarsi di scritte contro il G20 e contro il governo, ed un generale senso di tensione ed incertezza si incontra negli sguardi della popolazione argentina.

Se non si riesce a raggiungere un accordo sul cambiamento climatico, l’incertezza sarà cruciale per l’intero pianeta. Come recita la canzone di Jovanotti ‘La Vita Vale: Il commercio è uno strumento di libertà ma nel rispetto dei diritti e della dignità, della diversità e dell’ambiente’.

Stavolta al G20 ci sarà anche Putin. I colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a margine del vertice del G20 in Argentina, sono previsti per sabato 1 dicembre e dovrebbero durare più di due ore. Lo ha detto una fonte di una delegazione russa a Sputnik. L’incontro tra Putin e Trump è previsto per le 15.30 (italiane).

Il Cremlino ha annunciato ieri ufficialmente l’incontro, dopo che Trump aveva fatto balenare l’ipotesi che non si sarebbero incontrati, poichè la crisi navale di Kerch sta gettando più di un’ombra sulla situazione. Secondo quanto invece si apprende dall’ufficio stampa della presidenza russa, Trump e Putin, oltre ai dossier politici, potrebbero parlare anche d’altro. Mosca ha fatto la seguente considerazione: “L’anno scorso, il commercio è aumentato del 16%, a 23,2 miliardi di dollari, e quest’anno (a gennaio-settembre) di un altro 8,5%. Il volume degli investimenti statunitensi accumulati in Russia è cresciuto da 1,3 miliardi nel 2015 a 3,5 miliardi nel marzo di quest’anno, mentre gli investimenti russi negli Stati Uniti superano i 7 miliardi di dollari”.

L’interesse degli ambienti commerciali russi e americani nel mantenere stretti legami è stato nuovamente confermato al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, dove per il secondo anno consecutivo la delegazione di affari dagli Stati Uniti è stata la più numerosa (circa 550 persone). I top manager di un certo numero di società russe che operano nel mercato statunitense hanno preso parte all’incontro annuale del Consiglio d’affari USA-Russia tenutosi il 15 e 16 novembre a New York.

Il presidente Francese, Emmanuel Macron, in un’intervista al quotidiano argentino ‘La Nacion’, ha detto: “Al G20 di Buenos Aires, il rischio è che ci sia un testa a testa tra la Cina e gli Stati uniti ed una guerra commerciale distruttiva per tutti. E il rischio finale è che forum multilaterali come il G20 restino di fatto bloccati da questo scontro. Se non mostriamo dei passi avanti concreti, le nostre riunioni internazionali diventeranno inutili e controproducenti. Bisogna usare questi incontri per preservare e mandare avanti il Patto sul clima”.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha comunicato: “Appena arrivato a Buenos Aires dove, a partire da domani, sarò impegnato con il G20, il summit internazionale che vede coinvolti i venti Paesi più industrializzati al mondo. I temi principali di quest’anno sono particolarmente interessanti: il lavoro del domani, le infrastrutture per lo sviluppo e un futuro alimentare sostenibile. Sarà dunque un’ottima occasione per affrontare alcune tematiche che ci vedono impegnati da vicino in Italia e per condividere con gli altri leader mondiali la nostra idea di cambiamento”.

Il premier italiano, condividendo quindi il programma odierno della sua visita in Argentina, ha detto: “Sarò prima all’Università di Buenos Aires, dove inaugurerò il Centro di Alti Studi Italo-argentini e a seguire terrò una ‘Lectio Magistralis’ sul tema delle responsabilità e dello sviluppo sostenibile. Successivamente mi recherò alla Casa Rosada dove avrò un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica Argentina Mauricio Macri”.

Alla tredicesima riunione del Gruppo dei Venti, da venerdì 30 novembre a sabato 1 dicembre la capitale argentina ospiterà il forum dei leader politici, dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche, di cui fanno parte i Paesi più industrializzati al mondo. Il vertice in Argentina è il primo, da quando il G20 è nato nel 1999, che si tiene in Sudamerica. Il summit, come da tradizione, è guidato dal leader del Paese ospitante, quindi in questo caso il presidente argentino Mauricio Macri.

I membri del G20 rappresentano l’85% del Pil globale, due terzi della popolazione mondiale e il 75% del commercio internazionale. Fanno parte del G20 Germania, Argentina, Arabia Saudita, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Stati Uniti, Francia, India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Regno Unito, Russia, Sudafrica, Turchia e Ue. Ogni anno il Paese ospitante può invitare altri Stati a prendere parte all’evento. Per questo incontro, l’Argentina ha recapitato il suo invito al Cile ed ai Paesi Bassi. La Spagna invece non figura tra i membri ufficiali, ma è invitata permanente del G20, insieme all’Unione Africana (l’Africa è rappresentata dai due Paesi che ricoprono la carica di Presidenza dell’Unione Africana, al momento Senegal e Ruanda), la Nuova associazione per lo sviluppo dell’Africa e l’Associazione nazionale del Sudest asiatico.

I principali temi del G20 sono sempre economia e finanza, ma i leader riuniti in Argentina hanno in agenda anche altre tematiche come lo sviluppo del mercato del lavoro, lo sviluppo sostenibile, le questioni di genere, temi relativi alla salute e alla lotta contro il terrorismo. Gli sherpa sono al lavoro da mesi per portare progressi sui temi della lotta alla corruzione, educazione, sostenibilità climatica e transizione energetica. Alla fine dei due giorni di summit, è prevista la firma di una dichiarazione conclusiva che impegni i partecipanti a rispettare gli obiettivi fissati nel corso degli incontri tenutesi a Buenos Aires.

Il G20 è però anche un’occasione unica per colloqui bilaterali o ristretti tra i vari leader presenti, su questioni di forte attualità: in questo momento ad esempio la Brexit (i contenuti dell’accordo), la guerra commerciale tra Cina e Usa, la crisi in Crimea (cinque anni di tensioni), l’omicidio Khashoggi (le tappe del caso). Da quanto è trapelato, ci sarà occasione anche per parlare della manovra italiana e proseguire il dialogo tra Conte e l’Ue.

Dopo una settimana di riunioni preliminari, il vertice vero e proprio comincia venerdì alle 10.30 (le 14.30 italiane) con l’arrivo dei leader partecipanti al centro di Costa Salguero. Due ore dopo, al termine del benvenuto ufficiale e della “foto di famiglia”, il presidente Macri inaugurerà la sessione plenaria con un breve intervento che sarà trasmesso dal canale di YouTube del G20. Dopo i dibattiti, i leader, insieme ai loro accompagnatori, assisteranno ad un evento culturale nel Colon, uno dei più importanti teatri lirici del mondo. L’agenda del vertice continuerà sabato con sessioni di lavoro che cominceranno al mattino. Alle 14.45, una volta concluse le discussioni, Macri terrà una conferenza stampa per dare conto dei principali risultati ottenuti nel Vertice. Successivamente i differenti capi di Stato e di governo potranno fare, se lo considereranno opportuno, loro specifiche conferenze stampa.

L’unico assente confermato è il neo eletto presidente brasiliano Jair Bolsonaro. La delegazione ufficiale del Brasile sarà guidata dal presidente uscente Michel Temer, che ha invitato il suo successore ma senza successo. Tutti gli altri leader mondali sono attesi nella capitale argentina, anche se fino all’ultimo è rimasta in dubbio, per motivi diversi, la presenza del presidente canadese Trudeau.

La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente Trump ha in agenda diversi incontri bilaterali. Sabato è in programma il faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping, considerato molto importante perché nonostante le posizioni siano ancora distanti, si lavora a una tregua tra Usa e Cina nella guerra dei dazi. Per i dazi applicati alle auto estere, la General Motors ha annunciato il suo piano di ristrutturazione che prevede la chiusura di diversi stabilimenti negli Usa. Trump dovrebbe incontrare anche Vladimir Putin ma la crisi con l’Ucraina nel Mar Nero degli ultimi giorni ha incrinato i rapporti e il tycoon ha minacciato di far saltare l’incontro. Molto probabile anche un meeting tra i ministri degli Esteri Lavrov e Pompeo. Trump deve incontrare anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. E in parallelo vuole parlare con il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman, che sarà presente insieme al padre in Argentina. Sarà l’occasione per discutere della vicenda Khashoggi. C’è attesa anche per la firma del T-MEC, il trattato tra Usa, Canada e Messico che subentra al vecchio Nafta fra i tre Paesi.

Dopo gli incidenti ed i disordini che hanno portato prima al posticipo e poi al rinvio del ritorno della finale di Coppa Libertadores fra River Plate e Boca Juniors, sono aumentati i timori per l’affidabilità del meccanismo di sicurezza messo a punto dal governo argentino per l’arrivo dei leader mondiali nella capitale argentina. Sono state studiate massicce misure di sicurezza: il governo argentino schiera più di 22mila soldati, oltre a furgoni, camion con gli idranti e vari elicotteri specializzati. Si calcola che il governo di Mauricio Macri abbia investito più di quattro milioni di dollari per prevenire incidenti gravi. Ci saranno quindi anche diverse strade chiuse e aree di sosta vietata nella capitale dell’Argentina, fortemente blindata per l’occasione. L’aeroporto Aeroparque Jorge Newbery, situato nel quartiere Palermo, e l’aeroporto El Palomar, nella provincia di Buenos Aires, funzioneranno solo per le delegazioni presenti al vertice. Mentre l’aeroporto internazionale di Ezeiza effettuerà voli normalmente, ma con un protocollo speciale. L’ex ministro degli Esteri, Susana Malcorra ha messo in guardia da possibili attacchi terroristici, assicurando che l’Argentina rimane in ‘allerta massima’.

Il Fondo Monetario Internazionale, nel rapporto inviato al G20, ha avvertito che i possibili dazi Usa sulle auto potrebbero portare ad un taglio della crescita globale dello 0,75%.

I problemi sul tappeto sono tanti. Le posizioni tra i partecipanti non sono convergenti ed è poco probabile che si arrivi a firmare un accordo positivamente risolutivo che si auspicherebbe.

Salvatore Rondello