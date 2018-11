In via Ghibuzza l’Aurora è presente da ben 114 anni, da sempre luogo di vita culturale e politica, che ha attraversato la storia del Borgo e della città, per giungere ...

Psi. L’incompetenza del governo

Pubblicato il 29-11-2018

Questo governo che ha depennato Geotermia dall’elenco delle energie rinnovabili da una dimostrazione concreta d’incompetenza tecnica e politica. La coltivazione della risorsa geotermica in Toscana deve continuare ad essere la dimostrazione che sviluppo industriale e ambiente posso convivere, attenzione alle persone e all’ambiente, con livelli di controllo sempre più alti, sono state nel tempo le proposte che come socialisti del territorio abbiamo definito come priorità assolute.

Siamo convinti che fosse deleterio celarsi dietro i falsi moralismi ambientali che personaggi inattendibili e comitati, non sempre ben informati, hanno portato avanti a discapito dell’interesse delle popolazioni dei vari territori geotermici toscani.

L’esclusione della geotermia da quell’elenco produce il taglio degli incentivi agli investimenti e questo fa si che occupazione diretta e indotto ne risentano in modo sostanziale con ricaduteenormi su una occupazione sempre più in difficoltà.

Un colpo mortale per la Valdicecina, per le zone geotermiche tradizionali delle province di Pisa, Siena e Grosseto, mentre alcuni incentivi rimangono per i progetti pilota a ciclo binario con buona pace di sparuti, contraddittori e incompetenti comitati ambientali .

La dimostrazione del 1° dicembre è partita dal basso, trasversale, ma non può perdere di vista i responsabili di tutto ciò che sono la Lega e i 5 Stelle, evitando anche che gli stessi responsabili si ergano poi a “salvatori”.

Quella del 1 dicembre è una manifestazione importante che dovrà costruire il rilancio non solo per una geotermia possibile, ma anche dell’economia e dei servizi alle persone di tutta la vasta area della Valdicecina e dell’Amiata: cittadini, istituzioni e partiti politici del territorio, devono essere uniti in modo da rimettere al centro la politica, quella vera costruttiva a favore delle Comunità e dei Territori per uno sviluppo basato su energie rinnovabili e sostenibili.

Il nostro territorio, in grave recessione economica e sociale, ha subito negli ultimi anni l’evoluzione caotica di un mondo molto più veloce non sempre compresa dalla Regione Toscana corresponsabile del degrado con politiche contraddittorie verso le economie delle nostre aree costiere da Carrara a Pisa da Livorno a Grosseto .

Il P.S.I. si impegna affinché da questa grave congiuntura si suonino le campane a raccolta delle buone volontà per affrontare in modo concreto il futuro per anticipare i problemi e governarli.

Sabato 1° dicembre i socialisti e democratici saranno in piazza con le popolazioni della Valdicecina e della Toscana a difesa della geotermia e delle sue genti operose.

Marcello Cerri – P.S.I. Valdicecina

Alessandro Ceccarelli – Sindaco Guardistallo

Carlo Sorrente segretario – prov.le P.S.I. Pisa