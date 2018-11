Sostegno per le donne vittime di violenze

Pubblicato il 23-11-2018

Giornaliste, donne impegnate nel sociale e nella medicina, medaglie d’oro dello sport, atlete paraolimpiche e avvocatesse: saranno loro le 16 protagoniste de Le quattro Regine, sfilata di abiti da sposa storici restaurati dalle ragazze del Centro Antiviolenza “Marie Anne Erize”, che dal 2011 lavora, a Roma, per il sostegno, l’ascolto e il reinserimento lavorativo e sociale delle donne vittime di violenze e dei loro figli. A fare da cornice all’evento, venerdì 23 novembre alle 21, un luogo simbolo per la bellezza professionale: l’ “Accademia L’Oréal”in Piazza Mignanelli, nei pressi di Piazza di Spagna.

La sfilata, in collaborazione anche con Roma BPA – Mamma Roma e i suoi figli migliori, segna anche l’inizio d’ una collaborazione, legata alla formazione professionale, tra il Centro e Orazio Anelli, hairstylist romano partner di L’Oreal: al quale è stata anche affidata la preparazione delle modelle d’eccezione Il sodalizio con Anelli non si limiterà alla sola giornata dello show: per i prossimi 12 mesi, due delle ragazze ospiti del Centro Marie Anne Erize avranno la possibilità di frequentare gratuitamente i corsi di formazione professionale per parrucchieri della sua Accademia (col rilascio, al termine, d’ un diploma privato, attestante l’avvenuto corso di formazione professionale).

Le “modelle per un giorno” della sfilata “Le quattro Regine” interpreteranno i vari aspetti della femminilità di donne famose che hanno avuto un ruolo essenziale di cambiamento nel pensiero e nei costumi. Dal ballo del “Gattopardo”, meraviglioso nella sua staticità, al pop di Madonna, dalla rivoluzione culturale iniziata negli anni ’60 con la minigonna di Mary Quant, all’affermazione di un look androgino come quello di Tilda Swindon, l’attrice britannica già “musa”,a suo tempo, di Derek Jarman.

La sfilata, inoltre, vuole raccontare l’importanza del lavoro della “sartoria solidale” del Centro antiviolenza: che, nato nel 2011 a Tor Bella Monaca, per anni ha svolto – a maggior ragione in un quartiere degradato, con consistenti sacche di disagio sociale – un’ importante attività di assistenza psicologica e psicoterapeutica e di riavviamento al lavoro, con la collaborazione di professionisti qualificati, a favore di donne vittime di violenze e , piu’ in generale, dei cittadini del Municipio. Strumento principale, la sartoria. Il Centro è intitolato alla memoria di Marie Anne Erize, giovane attivista argentina per i diritti umani, modella di professione, uccisa in Argentina nella repressione a 360 gradi scatenata, nel ’76, dai militari autori del golpe del 24 marzo contro Isabelita Peron.

La conduzione dello show sarà affidata allo stilista Franco Ciambella e alla presidente del centro antiviolenza, Stefania Catallo .Saranno esposti anche 4 abiti da sposa che gli artisti Gojo, Hoek, Teddy Killer e Lilly Meraviglia, esponenti della Street art, hanno decorato rendendoli vere e proprie opere d’arte.

“Tutto creato in assoluta gratuità e facendo rete con altre realtà femminili”, precisa Stefania Catallo; “Siamo orgogliose di presentare questo progetto con Orazio Anelli durante la nostra sfilata, e di farlo in una delle più importanti accademie della bellezza professionale in Italia. Renderemo omaggio alle quattro Regine attraverso i modelli che sfileranno. Tutti gli abiti sono stati restaurati dalle nostre ex -utenti, che in questo modo hanno avuto la possibilità di ricucire le proprie vite”.

Fabrizio Federici