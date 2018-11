RISCRIVERE LA MANOVRA

Pubblicato il 22-11-2018

Dopo che la Commissione Ue ha bocciato la manovra, nel governo si avvertono segnali di divisione. Il ministro Savona vorrebbe riscrivere la finanziaria per il 2019.

Secondo quanto ha riportato il Corriere della Sera, il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, a margine dell’ultimo Consiglio dei ministri, avrebbe commentato riservatamente: “Non si può più andare avanti così, non ha senso. E la manovra com’è non va più bene: è da riscrivere”.

L’affermazione di Savona, secondo il quotidiano milanese, parte da un convincimento: è la previsione di come andrà a finire l’estremo tentativo di mediazione di Conte con Juncker. E in politica come nello sport squadra (e tattica) che perde si cambia. Un esecutivo dove ormai i ministri sembrano posizionarsi in vista di nuovi equilibri. E se il titolare dell’Economia, Giovanni Tria, come raccontano fonti accreditate, sfruttando il buon rapporto stretto con Salvini pensa di avere un ruolo importante anche in futuro, Savona sembrerebbe disilluso. Il ministro avrebbe detto: “Così non reggeremo a lungo”.

Quasi come un eco, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in un’intervista a La Stampa, ha affermato: “Sulla manovra, dopo la bocciatura da parte della Commissione europea e il primo passo verso una procedura per deficit eccessivo, è arrivato il tempo della ragionevolezza. È il momento di mettere le esigenze del Paese davanti agli interessi di parte. Non si tratta di fare passi indietro ma di cambiare percorso per raggiungere gli obiettivi indicati. Se è vero che la manovra si giustifica con un aumento del Pil dell’1,5% non c’è altra strada che rinforzare la gamba della crescita. Non basta solo rivedere singole voci come reddito di cittadinanza e superamento della Fornero, bisogna lavorare a un progetto organico di politica economica che abbia come obiettivo la crescita. In Italia come in Europa, è una scelta obbligata se si vuole legittimare una manovra espansiva che, altrimenti, avrebbe l’unico esito di far lievitare deficit e debito. Quanto al rischio di uno scontro con la Ue, quello che davvero preoccupa è che l’Europa possa diventare l’alibi per non affrontare i problemi del Paese. Infine, sulle banche, se il loro patrimonio si riduce per il deteriorarsi del valore dei titoli del debito che posseggono è chiaro che diminuisce la capacità di erogare il credito a tutto danno dell’economia reale e delle famiglie. Detto questo le banche sono in grado di difendersi da sole se non messe con le spalle al muro dall’esplosione dello spread, e con una politica che torni ai fondamentali dell’economia perché solo con un’economia reale forte si sostiene il sistema creditizio e finanziario”.

Ma, rispetto ai discorsi di ragionevolezza nell’interesse del Paese, continua la posizione intransigente dei due leader della coalizione governativa.

Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti in sala stampa alla Camera in merito alla bocciatura arrivata dalla Commissione Ue, ha detto: “Io credo che ci siano i margini per un dialogo e per un confronto con l’Europa sulla manovra. L’importante è non far percepire che la Ue stia chiedendo all’Italia di fare macelleria sociale. Noi non siamo d’accordo se dobbiamo ridurre la platea di quota 100 o i cittadini che devono prendere il reddito di cittadinanza. Non siamo d’accordo se non ci permettono di rimborsare i truffati dalla banche. Per tutto il resto, se vogliamo lavorare sui tagli agli sprechi, sulla riorganizzazione della spesa pubblica, siamo d’accordo: ci diano una mano, però non si può pensare che per uno 0,4 di deficit in più l’Italia sia colpevole di aiutare per la prima volta pensionati, disoccupati e lavoratori che meritano la pensione. Non si può trattare l’Italia in questo modo dopo che per anni si sono massacrati gli italiani e per la prima volta c’è un governo che sta aiutando i cittadini. La procedura di infrazione va discussa, prima di tutto. Io credo nella discussione. Spero che ci sia il più possibile dialogo e confronto perché noi vogliamo spiegare le nostre ragioni, vogliamo spiegare le ragioni del perché una procedura di infrazione non sia giusta in quanto la nostra manovra vuole ridurre il debito pubblico aiutando le fasce più deboli della popolazione”.

Su una eventuale manovra correttiva prima delle europee, Di Maio ha aggiunto: “Escludo questa possibilità. Voglio lavorare per migliorare la legge di bilancio durante il lavoro in Parlamento che si sta facendo”.

Di dialogo parla anche la Commissione Ue. Il vicepresidente Jyrki Katainen, in una conferenza stampa a Bruxelles, in vista dell’incontro del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con Jean Claude Juncker per una cena di lavoro a Palazzo Berlaymont, ha detto: “Vogliamo assicurarci che ci sia un dialogo positivo e appropriato tra la Commissione europea e le autorità italiane. Quindi non vogliamo perdere alcuna opportunità per incontrare le autorità italiane, perché la soluzione a questo problema arriva attraverso la discussione, non c’è altro modo. Vogliamo evitare che le conseguenze negative delle politiche economiche di uno Stato membro si trasmettano ad altri Paesi. Vogliamo avere un vero dialogo, una vera discussione non solo con le autorità italiane ma anche con altre parti della società, come il settore privato e i sindacati”.

Se la Confindustria si è espressa in più occasioni, la posizione dei sindacati non è ancora emersa in modo chiaro e ben definita.

Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, l’altro uomo forte del governo, all’indomani della bocciatura ricevuta dall’Europa, ospite nella trasmissione Rai ‘Unomattina’, ha affermato: “Sulla manovra noi passi indietro non ne facciamo. Nessun passo indietro, anche perché i soldi che abbiamo messo in manovra riguardano la sanità, si assumono mille ricercatori universitari, ci sono borse di specializzazione per 600 medici, quindi non abbiamo messo lì dei soldi a caso. C’è un’idea di Italia che cresce. Se poi con Bruxelles vogliamo ragionare di investimenti, se vogliamo mettere più soldi sulla tutela del territorio, per carità. Siccome però sono soldi degli italiani, noi chiederemo di spendere questi soldi per gli italiani. E il pubblico può valorizzare i suoi immobili: è inutile lasciare centinaia di palazzi stupendi vuoti che cadono a pezzi, quelli li possiamo mettere sul mercato. L’unica cosa che non può chiedermi l’Europa è non toccare la legge Fornero, la smonto pezzo per pezzo”.

Parlando ancora a ‘Unomattina’, Salvini ha aggiunto: “Lo spread viene deciso con un clic dall’altra parte del mondo, che decide oggi l’Italia sale, l’Italia scende. E’ chiaro che quello non è controllabile. L’economia italiana è sana, il presidente dell’Associazione bancaria italiana ha detto l’economia italiana è tra le più sane d’Europa e lo spread non corrisponde alla vita vera, all’economia vera del Paese. E’ chiaro che qualcuno sta cercando di speculare, perché se sale questo famoso spread magari pensano che noi dobbiamo tassare i risparmi degli italiani. Abbiamo un consenso incredibile nel Paese, in cinque mesi abbiamo fatto tanto, non vorrei che qualche speculatore non volesse che continuassimo a fare altrettanto. Ci sono circa 5mila miliardi di risparmio privato, che per me non si toccano”.

Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, al question time in aula al Senato, ha detto: “Se l’aumento dello spread persistesse nel tempo la traslazione sui tassi praticati dalle banche sui mutui potrebbe risultare più significativa. Fino a settembre, secondo i dati della Banca d’Italia, l’andamento dello spread non ha influenzato in modo avverso i tassi sui mutui, mentre gli ultimi dati Abi indicano un aumento del tasso medio a ottobre sui mutui di nuova erogazione. Ritengo sia nell’interesse del Paese e dell’Ue sdrammatizzare i toni del dibattito interno ed esterno per garantire la prosecuzione del dialogo instaurato sulla legge di bilancio. C’è la necessità di affrontare i rischi di una recessione, sottolinea, in modo congiunto e senza pregiudizi e in questa direzione prosegue il dialogo con la commissione con l’obiettivo di arrivare a una soluzione condivisibile”.

Intanto, bisognerebbe tenere conto dell’ammonizione arrivata dalla Bce nei confronti dell’Italia. Nei verbali della riunione del Consiglio direttivo della Bce dello scorso 24-25 ottobre, si legge: “La forte correzione della Borsa di New York ha avuto un impatto anche sull’Eurozona, dove la situazione in Italia, le tensioni commerciali e i timori crescenti per le prospettive di crescita globali hanno probabilmente amplificato la correzione. Le bozze di bilancio per il 2019 indicano una posizione leggermente più espansiva in termini di bilancio primario aggiustato ciclicamente e questo è dovuto principalmente alle misure che aumentano il deficit in Italia e ad alcune ulteriori misure espansive in Germania” (il risultato sarebbe quello di una Germania sempre più ricca ed un’Italia sempre più povera).

Intanto nell’Aula della Camera c’è stata l’informativa urgente del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla bocciatura della Manovra da parte della Commissione europea. Conte ha parlato tra i ministri Savona e Di Maio, di fronte ad un’aula affollata con i banchi del governo e quelli dell’Emiciclo, tutti pieni.

Il premier Conte ha detto: “Il governo italiano potrà inviare all’Europa le sue controdeduzioni sulle manovra e trasmetterà una replica ben articolata ed esaustiva allo scopo di illustrare i programmi e le decisioni, ha detto il premier riferendo alla Camera sulla manovra. Puntualizzeremo gli effetti della manovra sulla crescita. L’Eurogruppo di luglio aveva chiesto all’Italia di contenere la crescita primaria entro lo 0,1%. Secondo l’opinione della Commissione il documento mandato dall’Italia prevede un deterioramento dello 0,9% allontanando il Paese dal conseguimento nel medio termine che garantisce l’equilibrio di bilancio. Nella risposta all’Ue ribadiremo e puntualizzeremo gli effetti della manovra sulla crescita. Ci sarà un’accelerazione degli investimenti e rimodulazione in Parlamento di alcuni interventi se possono accrescere gli effetti positivi sulla crescita senza alterare ratio e contenuti. Nel caso in cui l’Ecofin dovesse decidere di aderire alla raccomandazione della Commissione, chiederemo tempi di attuazione molto distesi. Questo tempo ci servirà per consentire alla manovra economica di produrre i suoi effetti sulla crescita e, grazie a questo, di ridurre il debito pubblico”.

L’ottimismo del premier Conte è sorprendente, ma non ci sembra che rispecchi la realtà in cui ci troviamo. Serpeggiano già le divisioni all’interno del governo ed il fatto che qualcuno stia ipotizzando la possibilità di riscrivere la manovra di bilancio dell’Italia, è stata accolta positivamente dai mercati con lo spread in frenata. Le novità potrebbero arrivare dopo l’incontro di sabato sera a Bruxelles, ma la partita è dura e l’ottimismo del premier Conte potrebbe svanire facilmente.

Salvatore Rondello