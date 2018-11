Nacque il 10 marzo del 1902 a San Pietro Mosezzo, piccolo comune del novarese, in una famiglia di modesti proprietari terrieri. Compiuti gli studi primari ...

RO.ME, Museum Exhibition. La città eterna unica al mondo

Pubblicato il 27-11-2018

Il 2018 è l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, iniziativa promossa con l’obiettivo di valorizzare il notevole e irripetibile patrimonio culturale dell’intera Unione. Iniziative e manifestazioni sono state organizzate in tutta Europa, non solo nei singoli Stati ma anche a livello regionale e locale, per consentire ai cittadini di conoscere più a fondo il patrimonio culturale che li circonda.

Uno dei più importanti appuntamenti è sicuramente quello con la prima edizione di RO.ME – Museum Exhibition, che si svolgerà a Roma dal 29 novembre al primo dicembre, nei padiglioni della Fiera di Roma. Tre giorni con oltre cinquanta incontri e cento relatori, presenti decine di istituzioni, fondazioni, associazioni, imprese e professionisti.

Dedicata ai musei, ai luoghi e alle destinazioni culturali, la manifestazione è stata ideata e organizzata da Fiera di Roma e dall’associazione ISI Urb; con il patrocinio della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, del Ministero per i beni e le attività culturali, di Roma Capitale, e con il contributo di Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma.

La scelta di Roma si carica di un valore simbolico per la suggestione che la Città eterna ha nell’immaginario collettivo internazionale, per la presenza di un patrimonio culturale diffuso di enorme richiamo, nonché per l’importanza di alcune filiere produttive nel settore museale e turistico, fino a quello audiovisivo e tecnologico.

Concetto che approfondisce Pietro Piccinetti, amministratore unico Fiera di Roma: «L’Italia è la custode di un patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico unico al mondo, con eccellenze nel campo della tutela, della conservazione e del restauro dei beni culturali. Forti di una simile dote, abbiamo voluto organizzare a Roma una manifestazione che chiamasse a raccolta tutti gli attori di questo eterogeneo mondo. Un’occasione anche per presentare il nostro Paese come un museo diffuso, in grado di sviluppare un’offerta integrata di turismi, di promuovere territori e valorizzare luoghi, memorie, conoscenze e artigianalità che fanno dell’Italia un circuito di bellezza straordinariamente esteso».

La Fiera di Roma propone settemila metri quadri di area espositiva con stand e corner di musei, istituzioni nazionali e locali, fondazioni, associazioni, regioni, concessionari di servizi museali, aziende e professionisti, con l’obiettivo di promuovere, attraverso incontri, workshop e conferenze, approfondimenti specialistici, scambio di buone prassi, reti di collaborazione per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale.

La manifestazione ospiterà “Musei Italiani: Sistema Nazionale”, conferenza inaugurale con i direttori di museo, promossa dalla Direzione generale musei del Ministero per i beni e le attività culturali. Previsto l’intervento del ministro Alberto Bonisoli, del segretario generale Giovanni Panebianco, della presidente di Icom Italia, Tiziana Maffei, e del sottosegretario Gianluca Vacca.

RO.ME offre una preziosa occasione di contatto con i direttori di musei italiani e internazionali provenienti da Cina (paese ospite della prima edizione della manifestazione), Stati Uniti, Russia, Europa e Qatar, con le istituzioni museali, con i più importanti concessionari museali e le imprese del settore.

I temi al centro della manifestazione sono; Accessibilità, fruibilità e sostenibilità dei musei, dei luoghi e delle destinazioni culturali; Sistema museale nazionale; Industrie creative e culturali (ICC) e patrimonio culturale; Comunicazione & heritage interpretation; Città d’arte, historic landscapes e siti Unesco; Capitali italiane ed europee della cultura; Cammini, borghi, cibo e turismo lento; Musei minori, tematici e d’impresa; Anno del Turismo EU-China 2018.

Il programma prevede incontri con i principali direttori dei musei, conferenze e iniziative a cui prenderanno parte rappresentanti della Commissione Europea, della Commissione italiana per l’Unesco, dei Ministeri, della Banca Mondiale, delle Regioni, dell’Anci, delle Camere di Commercio, di Icom Italia, di Iccrom, di Ales SpA, del Fondo Ambiente Italiano, di Federculture, del Touring Club Italiano, delle università, delle associazioni che aggregano i musei civici, i musei ecclesiastici, i musei scientifici, i musei d’impresa, dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, dell’Associazione Città d’Arte e Cultura, della Fondazione FS, dell’Anas, degli ordini e gli albi professionali e delle associazioni di categoria.