Rugby Cattolica TM: la miglior Italia sfida gli All Blacks

Pubblicato il 23-11-2018

La popolarità degli All Blacks è globale. Sono nell’immaginario collettivo sinonimo di invincibilità. Persone, che mai hanno visto un pallone ovale, identificano “un imbattibile” come un All Black.

Gli All Blacks, in campo, sono invece … insuperabili. Puoi fare più punti di loro in un match, come sette giorni or sono è riuscito all’Irlanda, ma non li batterai mai realmente. Il rugby, in Nuova Zelanda, è identità, è collante sociale, un culto, un modo di vivere, è lo swing di tutto un Paese. All Blacks è un copyright granitico, protetto da ferrei controlli, che sforna quattrini a ripetizione e fa girare un indotto economico a 360 gradi. Gli sponsor si contendono uno spazietto di pochi centimetri a suon di milioni, i diritti televisivi e media in genere aumento il plafond di spesa in modo esponenziale. Siamo alla quinta essenza del professionismo e niente è gratis. L’uso della Haka Ka Mate prima di ogni match, è concesso ai “Tutti Neri” solo a fronte di un preciso accordo sancito nel 2009, garantito dal Governo neozelandese, con il gruppo tribale Ngati Toa, Maori dell’Isola del Nord, che ne preserva le origini ancestrali scongiurando un utilizzo trash. Si penserà il tutto sancito da una stretta di mano? Certamente dopo tanto di firma su carta bollata e una disposizione speciale in un pacchetto di risarcimento pari a 121 milioni di Dollari neozelandesi che convertiti in Euro fanno la bellezza di 73milioni. D’altronde sulla bilancia ha pesato un ”abuso” dei diritti umani e culturali durati ben 160 anni. Nel Mondo All Black casualità è termine sconosciuto. I meccanismi, fuori e dentro il terreno di gioco, vengono provati, provati, provati, in modo maniacale fino a divenire un automatismo di perfezione assoluta. Come grattarsi la testa quando si ha prurito. Questo gli permette di essere, in assoluto, il team più vincente fra tutti gli sport.

Domani, Stadio Olimpico di Roma fischio iniziale ore 15, questi “extra terrestri” sfidano la molto terrena nazionale Azzurra. Quella contro l’Italia, dopo una vittoria risicata contro gli Inglesi e una sconfitta a Dublino, diviene un momento di verità per salvare questo tour nell’Emisfero Nord. Terminare con una prestazione superba diventa il leitmotiv. Il significato non è certamente di buon auspicio per gli Azzurri.

Sulla sponda Azzurra, O’Shea, propone contro i vincitori delle due ultime Coppe del Mondo la stessa squadra di sabato scorso ad eccezione di Bellini, infortunato contro i Wallabies, sostituito all’ala dal giovane Sperandio. Novità in panchina con il ritorno in Azzurro dell’utily-back Edoardo Padovani che relega, sorprendentemente, in tribuna l’apertura delle Zebre Carlo Canna. Il Commissario tecnico chiede alla squadra italiana il miglior rugby possibile:

“Sarà importante non pensare troppo al loro potenziale – ha esordito Head Coach durante la conferenza stampa di annuncio formazione – soprattutto con squadre di questo livello. Il nostro focus sarà sulla nostra prestazione. Abbiamo dimostrato che quando abbiamo tanta ambizione e seguiamo il piano di gioco, come successo nell’ultima partita del 6 Nazioni scorso contro la Scozia, il secondo test contro il Giappone e nell’ultima partita contro l’Australia, creiamo tante occasioni pericolose per poter segnare punti”. “La nostra mentalità deve essere sempre quella di imporre il nostro gioco. La settimana scorsa c’è stato un grande passo avanti nella prestazione con tante azioni nei 22 metri dell’Australia. Il percorso iniziato due anni fa è importante, abbiamo una squadra giovane e promettente che crede molto nel lavoro che facciamo giorno dopo giorno. Vogliamo diventare una grande squadra per noi, per i nostri tifosi. Il motivo per cui ero tanto arrabbiato dopo la gara di sabato scorso è perché abbiamo speso tante energie, abbiamo fatto una buona prestazione ma siamo riusciti a finalizzare quanto potevamo”. “Le prestazioni come quella di sabato devono diventare una abitudine” . Non per fare i soliti italiani ma un pizzico di fortuna potrebbe far comodo.

ITALIA 15 Jayden Hayward, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Michele Campagnaro, 12 Tommaso Castello, 11 Luca Sperandio, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Abraham Jurgens Steyn, 7 Jake Polledri, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Andrea Lovotti

In panchina: 16 Luca Bigi, 17 Cherif Traorè, 18 Tiziano Pasquali, 19 Marco Fuser, 20 Johan Meyer, 21 Guglielmo Palazzani, 2 Luca Morisi, 23 Edoardo Padovani, HC Conor O’Shea

NUOVA ZELANDA 15 Damien McKenzie, 14 Jordie Barrett, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Ngani Laumape, 11 Waisake Naholo, 10 Beauden Barrett, 9 TJ Perenara, 8 Kieran Read, 7 Ardie Savea, 6 Vaea Fifita, 5 Scott Barrett, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Nepo Laulala, 2 Dane Coles, 1 Ofa Tungafasi, HC

In panchina: 16 Nathan Harris, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Angus Ta’avao, 19 Brodie Retallick, 20 Dalton Papalii, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Richie Mo’ounga, 23 Rieko Ioane, HC Steve Hansen

Diretta tv su DMAX, canale 52 del digitale terrestre a partire dalle 14.15

Umberto Piccinini by RugbyingClass