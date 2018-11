Sciopero medici: Uil: “Un tavolo per il contratto”

Pubblicato il 23-11-2018

Stop a migliaia di interventi chirurgici programmati negli ospedali e disagi per i cittadini. Sono stati migliaia i medici e veterinari del Sistema sanitario nazionale che oggi hanno incrociato le braccia. Alla base dell’agitazione ci sono la richiesta di maggiori fondi per la Sanità pubblica, che i sindacati definiscono “ormai al collasso”, e il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da 10 anni. Ma la protesta, precisano le organizzazioni sindacali, è anche a favore dei cittadini, per garantire un’assistenza adeguata.

Il ministro della salute ha minimizzato assicurando che nella manovra saranno messe a disposizione risorse aggiuntive, decine di manifestazioni si sono svolte in tutta Italia, mentre. A Roma le sigle sindacali hanno organizzato una conferenza stampa. Dura la posizione dei sindacati: “Il ‘Governo del cambiamento’ continua a definanziare il servizio sanitario pubblico, a danno della cittadinanza e a beneficio del privato”, afferma la Fp-Cgil Medici, mentre la Uil-Fpl rileva come “si sperasse in qualcosa di più concreto da questo governo. Antonio Foccillo, segretario confederale della Uil ha espresso “tutta la nostra solidarietà alla causa dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, quest’oggi giustamente in sciopero. La loro non è una rivendicazione corporativa che si limita al solo rinnovo contrattuale, seppur atteso da oltre dieci anni, ma è l’esigenza di non far passare sotto silenzio la situazione ormai al collasso della Sanità Pubblica”. “Per questo chiediamo a gran voce e fin da subito nuovi fondi per la sanità pubblica, che è sempre stato il fiore all’occhiello del nostro Paese ma che piano piano si sta sempre più scollando dai cittadini che, come le statistiche hanno dimostrato, diventano sempre più restii a curarsi per mancanza di risorse economiche. Per fronteggiare l’emergenza c’è bisogno di dare respiro a chi effettua turni massacranti per rispondere alle crescenti carenze di organico e per questo bisogna premere l’acceleratore su nuovi ingressi di medici e di operatori sanitari, stabilizzando anche i diversi precari”. “Alla nuova forza lavoro di cui c’è estremo bisogno – ha aggiunto – bisogna affiancare il rispetto di chi giorno per giorno presta le proprie competenze al servizio della comunità e per questo, soprattutto per il ruolo che svolgono, è inaccettabile trovarsi dopo dieci anni senza un rinnovo contrattuale. Chiediamo – ha concluso – che sia convocato immediatamente il tavolo per la chiusura del contratto”.