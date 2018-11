Si stanno mobilitando in tanti, senza partiti e sindacati, ma spontaneamente o attraverso movimenti e associazioni, per contestare il governo in nome della crescita, del ...

Scrive Luciano Masolini:

Ripensando a Ri-formare

Pubblicato il 26-11-2018

L’altra settimana mi è capitato di rileggere un vecchio annuncio stampa uscito in occasione delle ormai lontane elezioni politiche del 1983. Sicuramente voluto dall’ufficio propaganda del Psi, esso comparve su varie e note testate a larga diffusione territoriale. Non è affatto superato. Anzi, sembra scritto adesso. Si intitolava “Rinnovare l’Italia. Governare davvero”. Ne riporto alcuni passi: “(…) Dobbiamo saper creare nuovi posti di lavoro soprattutto per i giovani, aiutare chi effettivamente ha bisogno, i poveri veri, e non gli assistiti per grazia ricevuta. Dobbiamo incoraggiare tutte le forze vive della produzione e della cultura e mettere ordine nel disordine della finanza pubblica. Dobbiamo riformare istituzioni invecchiate e sovente paralizzate dalla decadenza della vita politica e dalla inefficienza del burocratismo. Dobbiamo garantire la pace, la sicurezza e l’indipendenza dell’Italia e sconfiggere all’interno la grande criminalità. (…) Per tutto questo occorre una forte volontà di rinnovamento e di cambiamento che affronti i conservatori, gli estremisti e i qualunquisti di ogni colore. (…) L’occasione è importante e una decisione giusta è fondamentale per tutti. Noi chiediamo di essere aiutati a rinnovare la politica e ad aprire nuove strade di libertà e progresso alla società italiana. Una grande forza socialista, democratica e di spirazione europea è più che mai necessaria al futuro della democrazia italiana ed è ciò che ancora manca nel nostro Paese”. Visto anche il già annunciato nostro prossimo Congresso nazionale, penso che possiamo ben riflettere su questi saggi suggerimenti del memorabile compagno Craxi.

Luciano Masolini