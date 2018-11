Scrive Luigi Mainolfi:

‘O zicchinet’ politico

Pubblicato il 27-11-2018

La lettura dei giornali e l’ascolto di trasmissioni radiofoniche e televisive fanno tornare, spesso, alla mia mente, episodi, dei quali sono stato testimone. Il più frequente è il seguente. Una sera, di moltissimi anni fa, due miei paesani, mi chiesero di accompagnarli a Pannarano (BN). Durante il viaggio, mi dissero che andavano per giocare allo Zecchinetto. Arrivati a Pannarano, mi fecero parcheggiare nei pressi di un Bar e mi dissero di seguirli. Dopo dieci di minuti, mi trovai in una stanza, dove, intorno a un grande tavolo, erano seduti dei signori, che salutarono, con calore, i miei due trasportati. Dopo un poco, mi resi conto di essere arrivato in una bisca. Notai che le persone, tra di loro, si comportavano come vecchi amici. A me, non restò che diventare un silenzioso spettatore. Iniziarono a giocare e il pensiero andò ai miei paesani, che si erano rovinati, giocando nella bisca rotondese di Zi Carlo, nota come “Camera a gas”. Incominciai a sgranare gli occhi, nel vedere i “bigliettoni” che ogni giocatore faceva cadere sulla carta, sulla quale aveva scelto di “puntare”. Il tavolo sembrava un campo di battaglia. La stanza incominciò a riempirsi di fumo e di bestemmie. La bravura di un giocatore si deduceva da come mischiava le carte e da come riusciva a distrarre gli altri giocatori. L’atto, che richiedeva più abilità, era la “cartetta”, pericolosa per chi dava le carte. Tra me e me, feci una considerazione: “Sono amici, ma ognuno cerca di fregare l’altro e spera di vincere a danno degli altri”. Dopo mezzanotte, prendemmo la strada del ritorno, con Nicola che aveva vinto, Alberto, che aveva perso una bella somma e il sottoscritto, con un’esperienza in più. Quando osservo e rifletto su quello, che avviene, oggi, nella vita politica italiana, vado sempre a quel ricordo. Nel “Convento o nel Casino Politico”, si mischiano le parole, per confondere e per creare Fake News; si nascondono carte e documenti per sviare indagini, politiche e giudiziarie; si alterano dati e si costruiscono algoritmi, per fare apparire gli altri inadeguati. Da alcuni anni, le Forze politiche stanno alimentando una psicosi sociale: le paure valgono più della ragione. Fanno diventare lo spread simile a un mostro, per intimorire, e a un mantello, per coprire tutte le loro deficienze culturali e politiche. Cercano di distrarre l’opinione pubblica dai veri problemi. Tutto ciò disorienta e intimorisce i risparmiatori, facendoli diventare clienti di consulenti, per essere aiutati a capire come orientarsi. Ciò fa godere gli ideatori del gioco e gli esecutori delle loro volontà. Le Banche, da debitrici dei risparmiatori e finanziatrici di Imprese, si sono trasformate in intermediari di Fondi Comuni e del Mercato Azionario; hanno partorito Società Assicuratrici (Con Sede nei paradisi fiscali), “sorellastre” dell’INPS, che “tifano” per l’aumento dell’età pensionabile. Ogni anno in più, fa ritardare l’inizio del pagamento delle Pensioni integrative. Se un milione di assicurati ha maturato una pensione integrativa di 300 euro mensili, le Assicurazioni dovrebbero sborsare 300 milioni di euro al mese (3.600 milioni all’anno). Perciò, le Assicurazioni tifano per la Fornero e per l’austerità. Le Banche, nelle cui Filiali scompaiono gli sportelli e compaiono salottini, come confessionali, licenziano dipendenti e coinvolgono, pagandoli a peso d’oro, consulenti. I quali devono orientare i risparmiatori, utilizzando gli argomenti strombazzati in TV, verso prodotti più redditizi per i loro “datori di lavoro”. Non ci vuole molto per capire che, per i settori dell’economia virtuale, l’instabilità politica, l’incertezza economica, la paura del futuro e i disagiati sono i migliori alleati. Lo spread non è un mostro, ma è effetto di scelte sbagliate. Esso è la differenza di rendimento tra i titoli di debito pubblico italiano (Btp a 10 anni) e tedesco (Bund). Supponiamo che l’interesse sui BTp a 10 anno sia del 2,41, mentre quello sui Bund, a 10 anni, sia dello O,41, lo spread è 206. Il tasso d’interesse sui titoli di debito pubblico dipende dall’affidabilità dello Stato, che è conseguenza di diversi fattori: debito pubblico, Pil, stabilità politica, tendenza sociologica, programma governativo, programma politico, quotazione internazionale. La Politica, invece di pensare a far migliorare i diversi parametri, “mischia le carte” per favorire i pochi potenti. Ho constatato che ai dibattiti televisivi, partecipano economisti, che sono consulenti di Banche, Finanziarie, Fondi Comuni, Imprenditori, Ong, Associazioni di categorie, ecc. Devono parlare per difendere gli interessi di chi li paga. Alcuni studi televisivi mi ricordano la bisca di cui innanzi e i partecipanti sembrano i giocatori di zecchinetto. C’è, però, una differenza: i giocatori di zecchinetto si danneggiano tra di loro, gli opinionisti e i rappresentanti di una politica arruffona danneggiano il popolo e la società. Creano, anche, ansia. Io, per rilassarmi, penso alla bisca di Pannarano.

