Scrive Moreno Menotti:

La forza della tradizione socialista

Pubblicato il 23-11-2018

Caro direttore,

potremmo dire che nonostante la concretezza dell’esperienza storica, un fantasma aleggia ancora nel nostro paese e purtroppo ancor più nelle aule parlamentari: è quello del giustizialismo.

La giustizia intesa e coartata a strumento di vendetta, il principio costituzionale e prima ancora di diritto sostanziale del giusto processo ed il suo corollario della sua ragionevole durata, elusi e addirittura rinnegati, tutto questo evidentemente si nasconde dietro la sospensione della prescrizione dopo il primo grado di processo: non più quindi il principio di non colpevolezza, la parità processuale dell’impianto accusatorio del processo penale, ma il ritorno al sistema inquisitorio ed alla sostanziale violazione non solo dei diritti civili ma delle norme costituzionali. Quasi una giustizia intesa e soddisfare la sete vendetta, in una sorta di linciaggio istituzionale che da sfogo all’attuale politica mediatica e non più quindi come applicazione del Diritto.

Stupisce, o forse a chi ha memoria storica non troppo, che a sostegno del fine processo mai si schieri anche qualche noto magistrato.

La questione è oltremodo attuale, non solo sotto il profilo giuridico ma anche sotto il profilo politico e di prospettiva, per il Paese ma anche e sopratutto per nostro il Partito Socialista.

In primo luogo è stata giustamente rilanciata con nuovo vigore l’idea di “un’alleanza europeista con chi ci sta” naturalmente inclusiva delle migliori forze politiche progressiste non solo rivolte ai temi mai dimenticati dei diritti e doveri sociali ma anche dei diritti e doveri civili che rievocano anche l’impegno comune di socialisti e radicali ma e di tanta parte della sinistra, dell’esperienza liberale o liberal-socialista se si preferisce. Quindi il tema della giustizia giusta e del giusto processo sono nostri temi e sono molto meno lontani di quanto taluni possano pensare dall’esperienza quotidiana di ogni cittadino. La sospensione della prescrizione potrebbe essere l’apertura al sostanziale arbitrio della discrezionalità dell’azione penale che se esiste in alcuni paesi anglosassoni è temperata dall’elettività del magistrato inquirente; tale sospensione se non fortemente connessa a tempi certi del processo lascerebbe i cittadini inermi dinnanzi ad un potere dello stato e tanto più inermi quanto più deboli per condizione sociale ed economica. Persino la Lega, cui il giustizialismo non è stato storicamente estraneo, ha giustamente richiesto, sembra senza troppo successo, che almeno la sospensione della prescrizione vada di pari passo con la riforma della giustizia: ma i tempi delle due questioni sono evidentemente non coordinati e coincidenti (entro il 2020?!).

Ma, in secondo luogo, il tema della giustizia e della giustizia giusta è un nostro tema che storicamente appartiene al riformismo socialista non solo sotto il profilo squisitamente politico ma anche sotto quello della nostra cultura giuridica: basta ricordare gli insegnamenti di Francesco De Martino e di Giuliano Vassalli fra i giuristi di più insigni e di Ministri della giustizia come Claudio Martelli affiancato dall’indimenticato Giovanni Falcone (certo non socialista ma attento alle regole della buona amministrazione della giustizia).

Quindi contro il giustizialismo spiccio e dannoso possiamo evocare la lezione del prof. De Martino che rammenta, assieme alla sua scuola giuridica, il ruolo che i giuristi possono svolgere nella “correzione” dell’immanenza della legislazione consentendo di ricercare e di riportare questa entro i canali di una comune tradizione giuridica europea in gran parte mutuata dalla fondamentale tradizione classica.

Non dimeno è indispensabile ricordare l’opera di Giuliano Vassalli e qui per sintesi e per materia il suo nuovo Codice di Procedura Penale che ha introdotto la sostanziale parità fra le parti (accusa e difesa) nel processo penale mettendo in soffitta il rito inquisitorio di triste memoria e che ha nei giustizialisti e nei loro alleati nostalgici più o meno inconsapevoli. E’ bene ricordare, anche se brevemente, che con nel rito accusatorio, introdotto con il codice Vassalli, il cittadino esce dalla condizione di suddito di fatto in cui lo relegava la forma inquisitoria del processo, pur mantenendo nel Pubblico Ministero il il dovere al perseguimento della verità processuale.

Da ultimo non possiamo tacere come taluno che sostiene ed ispira le suddette scelte giustizialiste proponga addirittura non la riforma ma l’abolizione delle Direzioni Antimafia volute da Giovanni Falcone e dal Ministro Martelli. Ci piace ricordare il rigore con il quale Giudice Falcone, di fatto nemico del giustizialismo, richiamava i propri colleghi al rispetto delle regole costituzionali ed al rispetto degli inquisiti prima e degli imputati poi, anche di fronte ai poi condannati per più reati efferati: un esempio di capacità professionale e di integrità morale per tutti e per quanto qui oggi ci attiene per una giustizia che funzioni secondo regole certe e che non cerchi facili scorciatoie sulla pelle e sui diritti dei cittadini.

L’epilogo prevedibile della vicenda della sospensione della prescrizione sarà con ogni probabilità quello di infrangersi contro le prime eccezioni di legittimità costituzionale e/o contro le censure delle Corti di Giustizia internazionali. Ma intanto ad essere beffate saranno proprio le vittime dei reati che si intenderebbero tutelare: fine processo mai significa nessuna identificazione in tempi certi delle responsabilità. La saggezza classica della storia del diritto, ecco che qui ritorna, ci dice che la giustizia tardiva equivale a nessuna giustizia: un risarcimento od una condanna dopo 20 o più anni a chi gioverebbe e a quale senso della giustizia può appartenere.

La nostra tradizione socialista politica e culturale ci richiama quindi al dovere di tradurla oggi in iniziativa politica che riproponga le nostre grandi idee di civiltà e di difesa dei diritti civili e di affermazione della giustizia sociale giacché, come ricordava anche Sandro Pertini, gli uni senza l’altra si vanificano.

Ecco quindi che la proposta di un allargamento dell’iniziativa riformista a tutte le migliori componenti della società va perseguita anche con la riaffermazione, oggi più che mai necessaria, dei principi contenuti nel discorso sul merito e sul bisogno per una nuova alleanza sociale e civile; per una proposta politica che rimetta insieme idealità, diritti e doveri civici, e iniziative direttamente legate a sostenere chi è in difficoltà e valorizzando le migliori energie intellettuali e imprenditoriali della nostra società.

E’ il lavoro e l’indipendenza economica che assieme alle libertà civili ci fa essere cittadini liberi e solidali e non sudditi rancorosi.

Moreno Menotti