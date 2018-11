Ucraina, pronti a sanzioni Ue. Guterres chiede cautela

Pubblicato il 28-11-2018

“Non vedo la necessità di alcun tipo di mediatori”, afferma il ministro degli Esteri russo Lavrov, dopo che il ministro tedesco Heiko Maas aveva suggerito che Germania e Francia potessero contribuire a trovare una soluzione tra Mosca e Kiev. Lavrov ha affermato che per scongiurare altri incidenti di questo tipo gli alleati occidentali dell’Ucraina dovrebbero inviare un “segnale forte” a Kiev a fermare ogni “provocazione”. Il ministro russo ha ribadito che sono stati gli ucraini a provocare lo scontro.

Mentre gli occhi della comunità internazionale sono tutti puntati sulla crisi si cerca di evitare un’escalation in quello che è il primo scontro Kiev Mosca dopo l’annessione della Crimea del 2014, la presidenza austriaca dell’Unione europea ha annunciato che nuove sanzioni da parte del blocco comunitario contro Mosca non sono escluse e saranno discusse a dicembre. L’iniziativa parte dal ministro degli Esteri di Vienna, Karin Kneissl, dopo colloqui con la controparte tedesca, Heiko Maas. Ma anche Angela Merkel e il presidente polacco Andrzej Duda hanno espresso solidarietà al Presidente Poroshenko e chiesto nuove sanzioni.

E mentre l’Europa si tiene così pronta a sanzioni che in questi anni hanno rivelato la loro ‘improduttività’ sul piano di contenimento russo, il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, è “molto preoccupato” per l’incidente tra Russia e Ucraina, e sottolinea “l’immediata necessità di evitare qualsiasi rischio di ulteriore escalation”. In una nota del suo portavoce, Guterres “esorta entrambe le parti a esercitare la massima moderazione e ridurre le tensioni attraverso i mezzi pacifici disponibili in conformità con la Carta Onu”. Il segretario socialista spiega: “Devono essere rispettate la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti, conformemente alle pertinenti risoluzioni dell’Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza”.

Nel frattempo un tribunale della Crimea, annessa nel 2014 dalla Russia, ha deciso che tre marinai ucraini, tra gli oltre 20 catturati, saranno trattenuti in detenzione provvisoria per due mesi, accusati di aver superato illegalmente la frontiera russa, dopo gli interrogatori di lunedì da parte dell’Fsb in cui verrebbe confermata la versione russa.