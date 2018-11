Si stanno mobilitando in tanti, senza partiti e sindacati, ma spontaneamente o attraverso movimenti e associazioni, per contestare il governo in nome della crescita, del ...

Vincenzo Iacovissi

Il Congresso che vorrei. Aperto, competitivo, innovativo

Pubblicato il 26-11-2018

Non avendo potuto prendere la parola durante l’ultimo Consiglio nazionale del partito, approfitto di queste colonne per esporre alcune mie personali considerazioni e proposte circa le modalità di svolgimento del Congresso straordinario appena convocato per la fine di marzo 2019.

Come sappiamo, il momento che vive la comunità socialista è grave, e chiama addirittura in causa la stessa sopravvivenza della nostra storia politica. Ecco perché, a mio parere, dovremmo approcciarci al Congresso in maniera nuova, determinata e nello stesso tempo serena.

Proprio perché il momento è eccezionale, dovrà essere un Congresso eccezionale, prima che nella sostanza, anzitutto nella forma. Questo poiché non possiamo più permetterci di procedere con le consuete modalità.

Cercherò, dunque, di spiegare come vorrei il prossimo Congresso.

1. Aperto. La comunità socialista in questo momento ha bisogno dei socialisti, di tutti i socialisti desiderosi di provarci ancora. Per tale ragione, dovrebbero aver diritto di cittadinanza e partecipazione coloro che rinnoveranno la tessera socialista per il 2018, assieme a coloro che lo faranno per la prima volta, senza primogeniture e veti ma con un impegno generale a mantenere la discussione in un ambito esclusivamente politico. Basta con ricorsi e basta con le barriere, in una logica inclusiva e di pari dignità.

2. Competitivo. Un Congresso serve a formare una linea politica e a selezionare un gruppo dirigente con il compito di attuarla. Meglio se le opzioni in campo siano più di una, perché ciò stimola il dibattito su visioni diverse e alla fine arricchisce sia chi vince sia chi perde. Diversamente, unità precostituite oppure unanimismi di convenienza non favoriscono la circolazione delle opinioni, e a rimetterci siamo tutti.

3. Innovativo. Nel 2018 non possiamo ignorare quanto il mondo sia cambiato e non possiamo non vedere che la forma partito debba essere adattata alla contemporaneità. Inoltre abbiamo questa volta più che mai un’altra esigenza: dare potere effettivo di scelta agli iscritti, perché l’iscrizione alla nostra comunità oggi è un atto di coraggio e passione da esaltare e valorizzare. Pertanto, nel rispetto dello statuto (che dovrà comunque essere profondamente aggiornato), bisogna sperimentare formule innovative di decisione. La mia proposta è di far eleggere i delegati al Congresso in assemblee provinciali aperte a tutti gli iscritti e nelle quali, dopo il dibattito politico, siano gli stessi iscritti, certificati, a votare, con scrutinio segreto e quindi al riparo di qualunque condizionamento, sulle liste di candidati alla carica di delegato. I delegati attribuiti a ciascuna provincia verrebbero così ripartiti su base proporzionale tra le liste in competizione per formare la platea nazionale chiamata a pronunciarsi, questa volta in modo palese, sulla linea politica e sulla persona che dovrà interpretarla. In tal modo, di fatto gli iscritti, tutti gli iscritti, eleggeranno il segretario nazionale, seppur in un procedimento ancora di secondo grado e che, mi auguro, nell’immediato futuro possa diventare di primo grado, consentendo a coloro che hanno in mano una tessera del PSI di eleggere direttamente il segretario del PSI. Massima responsabilità nella massima democraticità. Dare voce agli iscritti a partire da questo Congresso significa dire grazie a chi ancora ci crede, e farlo decidere. Sul serio e nella libertà delle opinioni.

Infine, una competizione vera in un dibattito vero e con modalità nuove ritengo possa generare maggior interesse dall’esterno nei nostri confronti, mostrando vitalità. E solo noi sappiamo quanto ne abbiamo bisogno.

Mi auguro, dunque, che questi miei brevi spunti possano sviluppare una discussione e promuovere una reale riforma della procedura congressuale, affinché prima di dividersi sul merito, ci si possa unire sul metodo.

Buon congresso a tutti.

Vincenzo Iacovissi