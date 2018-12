Agente segreto 004…

Nessuno si chiede perché il deficit debba passare dal 2,4 al 2,04. Perché insomma sia stato inserito su suggerimento dei grillini quello 0,04, cioè poco più di un’inezia. E perché proprio lo 0,04. E non lo 0,05 che sarebbe anche più logico essendo una metà. Il motivo é semplice e bizzarro. Perché lo 0,04 assomiglia al precedente 0,4. Dunque potrebbe essere considerato, per chi (e pare siano molti dentro il movimento) non conosce la matematica, un suo omologo. Passare dal 2,4 al 2,04, significa invece diminuire il deficit e dunque la spesa dello 0,36. Cioè di circa 6,5 miliardi. Altro che tutto invariato, come recita il coro pentastellato. Però l’ambiguità, giurano costoro (su suggerimento di Casaleggio o di Rocco Casalino, uno dei due é certo l’agente 004) può premiare. Forse ritengono gli aderenti al movimento un po’ imbecilli. E noi non vogliamo dar loro torto. Il fatto é che ritengono imbecilli tutti gli italiani. E almeno per quel che ci riguarda dobbiamo protestare. A nome di chi conosce la matematica e rifiuta la truffa. Vuoi che siamo in minoranza anche stavolta?