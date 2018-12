Alcune Fake News “aristocratiche”

Pubblicato il 11-12-2018

Non riesco più a digerire Fake News-bufale, soprattutto quelle che sembrano aristocratiche e politicamente valide. Oltre ad offendere i destinatari, provocano danni duraturi alla società. Ne elenco alcune. La più ricorrente è: “Ci vogliono investimenti”. Quali? Ognuno pensa a quello che gli interessa, come imprenditore o come politico. La frase diventa “una buona novella” per gli imprenditori, che sperano di fare affari con le opere pubbliche, e per i “politici”, che le considerano “la mamma, che partorisce tangenti”. Non sono contro le opere pubbliche, ma le considero secondarie, ai fini dello sviluppo. Esse possono aiutare un processo di sviluppo, già programmato e vivificato da altre categorie politiche. Come è dimostrato dalla storia economica. Un’altra espressione ingannatrice è “Bisogna abbassare le tasse”. Musica per gli orecchi degli imprenditori. Purtroppo, viene gustata anche dalla classe media, mentre i poveri pensano ad altro. Se constatiamo che il PIL cresce, anche se di poco, e le diseguaglianze aumentano, di pari passo con la concentrazione della ricchezza, non è giusto fare un altro regalo ai ricchi. Nei Paesi del Nord Europa le tasse sono alte, il tetto della pensioni è più basso, eppure si avverte serenità sociale e minori diseguaglianze. Da noi, i molti, inconsapevolmente, fanno il tifo per i pochi. L’Italia ha bisogno di un disegno, che deve interessare tutto il territorio e tutte le categorie sociali. Se ci devono essere priorità, deve essere quelle di aiutare i lavoratori, le famiglie e di costruire un futuro per le nuove generazioni. Come mai, nessuna forza politica si impegna per fare abbassare le accise sui carburanti, le imposte su acqua, luce e gas, che gravano, con la stessa intensità sulle famiglie povere e su quelle ricche. Secondo gli esperti, fanno aumentare le difficoltà delle famiglie. Come esempio, riporto alcuni dati: Telefono, su un canone di 50,28 euro ci sono oneri per 26,26 euro; Luce, su canone di 26,00 euro ci sono altri 20,28 euro; Gas, a un canone di 20,40 euro si aggiungono altri 29,70 euro. Risultato: su un netto bimestrale 105,28 si pagano altri 76,24 euro. Più del 70%. Totale annuale: 2,178 euro. Se le entrate di una famiglia sono 10.000 euro, oltre il 20% serve per i 4/5 dei servizi. E, nessuno parla. Ciò, è effetto di un’altra presuntuosa e demagogica Fake News: “Per rendere i servizi meno costosi, bisogna privatizzare”. Prendiamo le bollette di prima delle privatizzazioni e facciamo il confronto. L’Italia è stata messa in vendita, le spese per i servizi sono aumentate e quelli, che dovrebbe difendere le famiglie dei lavoratori stanno a guardare. Un’altra Bufala, diventata veicolo di sciagure e causa di molti danni, è la parola “Riforma”. Nella seconda Repubblica, la parola è stata usata per fare Controriforme. La legge Fornero, con la cancellazione sostanziale dello Statuto dei lavoratori è Riforma o Controriforma? La modifica delle Province, con l’aumento dell’inefficienza e il trasferimento di dipendenti alla Regione, è stata una Riforma o una sgangherata Controriforma? La volontà di trasformare le BCC in Banche SPA è riforma o controriforma? Le Leggi pensate dallo “scienziato” Luigi Berlinguer, con le diverse modifiche dei programmi scolastici e degli esami di Stato, sono Riforme o controriforme? Le modifiche legislative in campo assicurativo e Bancario, che stanno producendo la scomparsa di Sigle e di posti di lavoro, sono Riforme o Controriforme? La parola Riforma dovrebbe indicare ciò che fa crescere la democrazia, la partecipazione e l’efficienza. D’altra parte, la presenza autorizzata, con ufficio e servizi, dei rappresentanti delle Lobby presso il Senato e la Camera dei Deputati serve a “ordinare” agli ignoranti nominati “Riforme” per tutelare gli interessi dei poteri forti. La condizione attuale del nostro Paese è preoccupante: alta disoccupazione giovanile, crescita infinitesimale e senza sviluppo, prestigio internazionale insignificante, vasti territori a rischio di desertificazione demografica, fuga di cervelli con conseguenziale abbassamento del livello culturale, ecc. I creatori di Fake News-Bufale, assumendo atteggiamenti da “missionari casalinghi” e da attori drammatici, offrono suggerimenti e consigli su come comportarsi con i migranti, con i delinquenti, ecc. Presidente dell’INPS: “Ci vogliono migranti, con i contributi dei quali garantiamo le pensioni future”. Domandiamoci: Quanti imprenditori italiani sono andati a creare lavoro nei Paesi dell’Est e in Estremo Oriente, distruggendo posti di lavoro in Italia? Quanta merce, importiamo dalla Cina? Il Capitalismo di Stato sta surclassando quello dei privati. Se sommiamo il totale dei volumi di affari dei negozi cinesi in Italia, a quale cifra arriviamo e quanti posti di lavoro abbiamo? Nel 1982, il PSI, nel Convegno di Rimini lanciò un avvertimento. Il nostro Paese non dove perdere due sfide: quella dei Paese, che investivano nella ricerca scientifica e quella dei Paesi, nei quali il costo della manodopera era bassissimo. Le parole caddero nel vuoto e il risultato sta sotto gli occhi di tutti.

Luigi Mainolfi