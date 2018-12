Appuntamento a Roma con una nuova generazione di jazzisti

Pubblicato il 14-12-2018

Dopo il grande successo di pubblico, critica e addetti ai lavori di “Young Jazz from Italy”, la tre giorni di concerti a Londra (17, 18 e 19 novembre scorsi), organizzata con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e della Siae, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”, l’associazione I-Jazz continua a promuovere i giovani musicisti italiani in ambito europeo.

Nuova Generazione Jazz è, appunto, il nuovo progetto dell’associazione, sempre con il sostegno del MiBAC, che vuole offrire nuove opportunità al jazz italiano. Progetto che prevede anche una serie di concerti alla Casa del Jazz, in viale di Porta Ardeatina, 55 a Roma, venerdì 14 e domenica 16 dicembre.

Dopo Londra e Praga (dove il 27 novembre si è tenuto al Jazz Dock il piano solo di Enrico Zanisi), alcune delle band e dei musicisti under 35 selezionati dai soci di I-Jazz, hanno avuto l’opportunità di esibirsi in quattro importanti città europee.

Nei giorni scorsi l’Istituto italiano di cultura di Oslo ha ospitato il piano solo di Zanisi, il 10 dicembre, e la cantante e chitarrista Simona Severini, il 12 dicembre. Il giorno dopo, doppio set al Bimhuis di Amsterdam, con Zanisi e, a seguire, Francesco Diodati Yellow Squeeds.

Venerdì 14 dicembre appuntamento a Budapest, con l’esibizione di Clock’s Pointer Dance all’Opus Club; e al Jazz Festival di Reykjavik con il doppio piano solo di Alessandro Lanzoni e Giovanni Guidi.

Vetrina con alcuni dei migliori talenti italiani anche alla Casa del Jazz di Roma. Venerdì 14 dicembre alle ore 21, Simona Venturini, solo voce e chitarra; mentre alle 22 salirà sul palco il Carmine Ioanna Quartetto, con Carmine Ioanna fisarmonica; Francesco Savoretti, percussioni; Daniele Castellano, chitarra; e Alex Gorbi, basso.

Tre i concerti in programma domenica 16 dicembre. Si inizia a mezzogiorno con Francesco Diodati “Yellow Squeeds”, ensemble composto da Francesco Diodati, chitarra; Enrico Zanisi pianoforte; Enrico Morello, batteria; Francesco Lento, tromba; Glauco Benedetti, basso tuba.

Alle ore 19 tocca a Francesco Ponticelli “Big Mountain, Small Path”, con Francesco Ponticelli, contrabbasso; Enrico Morello, batteria; Enrico Zanisi, pianoforte; Stefano Carbonelli, chitarra; Daniele Tittarelli, sax alto; Alessandro Presti, tromba. Conclude alle ore 21 l’Alessandro Paternesi “P.O.V. Quintet” con Alessandro Paternesi batteria); Enrico Zanisi, pianoforte; Simone La Maida, sax; Gabriele Evangelista, contrabbasso; Francesco Fiorenzani, chitarra.

La carriera di Simona Severini, cantante e cantautrice dalla formazione poliedrica, si è sviluppata inizialmente nell’ambito del jazz contemporaneo, grazie a collaborazioni con alcuni grandi musicisti italiani, tra cui Giorgio Gaslini, Enrico Pieranunzi e Gabriele Mirabassi.

Nel suo ultimo album, “Soli in viaggio” (Bonsai Music), Carmine Ioanna, virtuoso irpino della fisarmonica, crea con il suo quartetto una galassia di atmosfere tra jazz ed elettronica, definita da Paolo Fresu «Un disco con cui dà grande prova d’intelligenza progettuale e di visionaria costruzione di un racconto che si fa musica e parola, oltre che gesto e segno».

Yellow Squeeds è una formazione con anime e stili diversi che danno alle composizioni di Diodati una gamma di timbri e colori dalle innumerevoli possibilità espressive. Ritmi serrati, aperture improvvise e commistione di suoni elettronici e acustici creano un magma sonoro ipnotico e cangiante come un gigantesco caleidoscopio.

Francesco Ponticelli è uno dei contrabbassisti jazz più attivi in Italia, che in “Big Mountain, Small Path”, espande le possibilità timbriche delle sue composizioni e ripropone in veste diversa alcuni brani del disco “Kon-Tiki”, uscito a marzo 2017 per la Tuk Music, oltre che presentare nuovi brani scritti appositamente per questa formazione.

Alessandro Paternesi P.O.V. Quintet è uno dei più innovativi e originali progetti della nuova scena del jazz italiano. P.O.V. sta per Point of View, sigla con cui Alessandro esprime la propria visione nei riguardi della musica. I suoi brani uniscono lo stile compositivo classico e il jazz, con un approccio ritmico moderno, melodico e improvvisato. Batterista e compositore, Alessandro ha poco più di 30 anni ed è uno dei side man più ricercati del momento grazie all’inconfondibile musicalità che trasmette attraverso la sua batteria.

Sempre nella Casa del Jazz, venerdì 14 dicembre, con inizio alle ore 16, si terra il convegno “La riforma del Terzo settore: aspetti e opportunità per la musica dal vivo”. Interverranno Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci; Carlo Mazzini, consulente sulla legislazione e sulla fiscalità di enti non profit; Vincenzo Santoro, responsabile Dipartimento cultura e turismo Anci. Coordina i lavori Corrado Beldì, presidente Associazione I-Jazz.

